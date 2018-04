Acatamientos e insistencias: Las reacciones a la revocación del rechazo estatal al polémico proyecto minero “Dominga”

Por Cristian Alvarez

Durante esta jornada de viernes el tribunal ambiental de la ciudad de Antofagasta revoco todas las decisiones de las autoridades estatales, tanto del consejo de evaluación regional como del Consejo de Ministros que desaprobaron la construcción del proyecto minero “Dominga” que se ubicara en las costas de la región de Coquimbo, generándose diversas reacciones al respecto, La ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos señalo que acataran el fallo que considero diversos problemas legales aunque evito dar fechas para una nueva sesión para revisar estos procesos de impacto ambiental mientras que algunas organizaciones ambientalistas como “Oceana”, señalaron que rechazaron este fallo y que concurrirán a la Corte Suprema para reafirmar este rechazo, Este fallo no implica la construcción de las faenas mineras y dependen de las revisiones en la mencionada instancia judicial, los plazos para una nueva votación

Un proyecto económico polémico, dado a conocer públicamente en un proceso judicial por corrupción y que representa la perfecta dicótoma actual de privilegiar el crecimiento económico o el cuidado del medio ambiente, ha sido una saga larga, del cual un nuevo capitulo se ha escrito hoy viernes con el rechazo a las anteriores decisiones de autoridades estatales que se tomaron para rechazar el polémico proyecto minero “Dominga” por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que obliga nuevamente a una votación por parte del Consejo de Evaluación Regional como también por parte del Consejo de Ministros de esta problemática iniciativa minera

Partamos por los argumentos del fallo, Durante hoy viernes, el Tribunal Ambiental de Antofagasta determino la revocación de las vigencias de las decisiones negativas que fueron declaradas por el Comité de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo compuesto por los SEREMIS de Medio Ambiente, Energía, Obras Publicas, Transportes, Vivienda, Agricultura, Desarrollo Social, Salud y Economía y por el Consejo de Ministros con las autoridades de las mismas reparticiones mencionadas, aunque el origen del problema fue por la instancia regional donde como efecto domino afecto a la instancia ministerial señalada, entre los causantes de estos problemas fueron el agregado de nuevos temas que no fueron evaluados previamente en el Informe Consolidado de Evaluación (que fue la base de las decisiones señaladas), falta de fundamentos sólidos en sus argumentaciones, infracciones a la igualdad ante la ley y haberse faltado a la garantía constitucional del debido proceso, Este fallo judicial obliga nuevamente a repetir las votaciones señaladas en los consejos mencionados, teniendo como base el mencionado I.C.E. para su evaluación y decisión definitiva, aunque sin establecerse plazos mencionados para estas resoluciones y bajo que condiciones como por ejemplo presentarse nuevos antecedentes y ademas deben verse los recursos judiciales que ya han sido anunciados y que detallaremos mas adelante, para la impugnación de esta resolución ante la Corte Suprema, En ningún caso implica la construcción de inmediata de infraestructuras o excavaciones que den comienzo a los trabajos físicos de este proyecto minero

BLANCO Y NEGRO

Desde el gobierno, las reacciones a este fallo fueron monopolizados por la ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos quien señalo que cumplirán con este fallo y que las próximas resoluciones sean en conformidad al sistema legal vigente: “Como gobierno queremos asegurar que este proceso si se ajustara a derecho, la sentencia que hemos conocido no se pronuncia sobre el fondo del proyecto, sino que sobre las ilegalidades que se habían incurrido en la comisión de evaluación regional y en el Comité de Ministros, el respeto a la ley y la institucionalidad es una garantía que tenemos todos los ciudadanos, por eso que este fallo es muy claro en decir en que se retrotrae el proceso, que se proceda a una nueva votación por parte de la comisión regional de evaluación ajustada a derecho, Chile tiene leyes ambientales claras que nos obligan a todo, que obligan a las empresas y a los titulares de los proyectos, obligan a las comunidades pero por sobretodo, obligan primerisimamente y de manera muy primordial a las autoridades”, declaro esta autoridad estatal que señalo que no podrán emitir opiniones sobre este proyecto porque de lo contrario podrían inhabilitarse automáticamente de forma involuntaria para poder votar en la sesión del Consejo de Ministros cuando se revise este proyecto: “Como ministerio o como ministra no podemos, ni lo haremos adelantar opinión sobre el fondo del proyecto porque dado como se ha ordenado retrotraer el proceso en alguna instancia podría llegar al Comité de Ministros y estaríamos inhabilitados en el caso de haber adelantado opinión sobre el proyecto”, declaro así la ex diputada

Desde los detractores de este proyecto, no hubo conformidad por la revocación de este fallo, y anunciaron acciones judiciales para mantener este rechazo estatal, Según lo informado por nuestro medio asociado “Cadena Chile”, la fundación “Oceana” anuncio que enviara este recurso legal a la Corte Suprema para mantener estas negativas e indicando ademas que no indican en profundidad, los fundamentos técnicos de esta negativa: “El fallo no se pronuncia sobre lo más importante y cuestionado, que son las deficiencias técnicas del proyecto, y anula la decisión del rechazo por temas formales (…) La sentencia no se refiere a los efectos e impactos que Dominga producirá en la zona, lo que había fundamentado el rechazo del proyecto en las dos instancias anteriores. Este era el núcleo de la discusión, del que aún no se tiene respuesta alguna (…) Acudiremos a la Corte Suprema para que revierta la decisión de este Tribunal, la cual nos parece inapropiada en vista de los argumentos ambientales que justifican el rechazo a Dominga”, señalo asi la directora ejecutiva de esta ONG ecológica Liesbeth van der Meer, Mientras que desde Greenpeace Chile, su director Matias Asun manifestó su reprobacion por esta iniciativa: “Esto es una vergüenza SIN NOMBRE, Lo increíble es que este tribunal tiene más voceros que nosotros; el juez presidente opina como candidato, se les “filtran” noticias y la ministra hizo un curso de lectura veloz para decir 10 veces que todo se ajustaba derecho”, indico en su cuenta personal de la red “Twitter”, este activista ecológico, reprobando también la reacción del MMA

El proyecto minero “Dominga” comenzó a ser ideado a partir de la década pasada, pretendiendo los actuales responsables de este proyecto (La empresa minera “Andes Iron”) extraer concentrados de hierro y cobre con una equivalencia de US$ 2.500 millones de dolares que pretenden exportar a EE.UU y Europa para la fabricación de acero, para obtener estos minerales se contempla la construcción de una mina a tajo abierto, un puerto de exportación y una planta desalinizadora de agua, sin embargo este proyecto minero esta contemplado cerca de una reserva natural, de los pinguinos de Humboldt, cercano a la comuna de La Higuera en la zona norte de la región de Coquimbo, este proyecto en su tramitación ha generado bastantes problemas en el mundo político, primero por los “impulsos” que pretendió hacer el ex subsecretario de Mineria Pablo Wagner en el primer periodo del gobierno de Sebastian Piñera, recibiendo a cambio supuestos favores en dinero que fueron mencionados en el proceso que se le siguió en su contra en el “Caso Penta”, ademas el año pasado genero la renuncia de 2 ministros en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, el de Hacienda Rodrigo Valdes y el de Economía Luis Felipe Cespedes, porque según ellos no se privilegio el crecimiento económico, que según ellos era necesario para el desarrollo de la economía del pais, ellos presentaron su dimisión tras haber votado en la sesión del Consejo de Ministros que rechazo este proyecto pero del cual fue impugnado hoy viernes, Sencillamente otro capitulo se escribirá de esta turbulenta historia

Comentar