Afirman que Bachelet quiso que Campos firmara cierre de Punta Peuco el mismo día del cambio de mando

En dos ocasiones, el sábado e incluso el domingo por la mañana, a sólo un par de horas del cambio de mando, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet instó a Jaime Campos a que firmara el decreto que reconvertía el penal de Punta Peuco, y en las dos el ex ministro de Justicia se negó.

Así lo informa esta tarde La Tercera PM, al entregar nuevos detalles sobre el “boicot” y el “estado de rebelión” del ministro Campos que dio a conocer el lunes, al indagar en las razones que llevaron al Ejecutivo a señalar que “no se pudo” cerrar Punta Peuco.

Según detalla la edición vespertina del diario, “el día sábado en la mañana (…) el ministro del Interior, Mario

Fernández, citó a Campos para discutir la posibilidad” del cierre, y “el titular de Justicia le dijo que no; que hacer el movimiento a horas que termine el Gobierno no tenía sentido y que, tal como ocurrió, no firmaría ningún documento en ese sentido”.

EL “NO” A BACHELET

Ese mismo sábado, alrededor de las 16:00 horas, Campos fue citado para una reunión en La Moneda a primera hora del día siguiente, antes de que Bachelet se tomara la última foto oficial con su gabinete en los patios de La Moneda; “es decir, un par de horas antes que se terminara el gobierno”.

“La reunión, esta vez, no era sólo con Fernández: allí estaba la propia Michelle Bachelet, quien insistió con tomar la medida que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable, poniendo fin a los privilegios de los que gozan los ex militares condenados por violaciones a los DD.HH que están ahí recluidos. Campos, nuevamente, le dice que no, e incluso, que los reclusos de Punta Peuco ya califican como enfermos terminales”, reseña la publicación.

Con el apremio de la hora, ante la necesidad de trasladarse a Valparaíso, “los tres (Bachelet, Fernández y Campos) bajan a sacarse la sonriente foto presidencial”, quedando en nada el decreto.

Comentar