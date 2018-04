Alfonso Swett es elegido unánimemente como el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio

El empresario, ingeniero comercial y consejero de la SOFOFA fue elegido esta mañana como nuevo líder de esta organización empresarial que aglutina a las principales asociaciones industriales del país, con votación unánime y con el respaldo de los ex presidentes de esta instancia, de su familia y de los lideres gremiales, En su primer discurso como líder de los empresarios hablo sobre la transparencia “es una realidad”, indico que muchos empleos no existirán en los próximos años y que sus relaciones con el gobierno serán de cada estamento cumpliendo con “su rol”, Se reunirá con el ministro de Economía pero aun no con el presidente Piñera

Las organizaciones empresariales en los últimos años en nuestro país como sus principales representantes o exponentes están en proceso de revisión, de sus practicas, normativas y lo mas delicado de todo, de recuperar la confianza de la ciudadanía, que perdieron por culpa de sus malas practicas como las colusiones, el enriquecimiento desenfrenado o la indiferencia ante los problemas cotidianos, diversos factores que han minado su influencia al menos en los ámbitos económicos, pero como todo el mundo tiene el derecho a recapacitar, a replantearse que puede ir de diferentes formas desde el cambio de sus normas hasta de sus lideres y la organización empresarial mas importante del país aprovecho una oportunidad de renovación que aunque quedo trunco, continuara a partir de hoy martes con la elección de Alfonso Swett como presidente de la C.P.C. que agrupa a todas las organizaciones empresariales de cada área económica nacional

Para hoy 3 de abril estaba convocada la elección del nuevo líder de esta máxima instancia gremial de los empresarios, donde prácticamente no hubo competencia porque los lideres las 6 organizaciones que representan a las industrias de cada rama económica del país (La SOFOFA, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Sociedad Nacional de Minería, la Camara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Camara Chilena de la Construcción) ya habían acordado en semanas anteriores un nombre de consenso para el liderazgo de esta agrupación y ese nombre era Alfonso Swett, hijo de nombre homónimo del empresario del calzado, ingeniero comercial titulado en la UC pero transversales amistades que seguramente ocupara bajo su gestión, pero lógicamente había que ratificar este acuerdo y votar por la opción de este candidato único para la presidencia de la C.P.C, pero a la hora convocada para comenzar esta votación faltaban por llegar 15 personas para completar el quorum de 73 votantes que se requerían para iniciar este proceso electoral, El acto eleccionario comenzó con una pequeña cuenta publica del presidente interino de la C.P.C Manuel Melero quien debió asumir este cargo luego de la renuncia de Alfredo Moreno a esta representación por haber sido nombrado por el presidente Piñera como su ministro de Desarrollo Social, y después uno por uno los 73 votantes, fueron llamados a sufragar donde lo hicieron de forma abierta y sin ocupar urna secreta, depositando su voto en una urna de madera, los primeros en hacer este tramite fueron los ex lideres de esta organización como Andres Santa Cruz, Juan Claro, Jose Antonio Guzman, Alberto Salas, Rafael Giuliasti y luego los consejeros representantes de cada agrupación mencionada entre ellos algunas mujeres e incluso el ex comentarista deportivo Milton Millas quien en su calidad de consejero de la S.N.A. voto en este comicio, Finalmente con este proceso ya terminado, se contabilizaron los votos privadamente en un salón de la sede de la C.P.C, donde los mencionados lideres gremiales fueron los miembros del colegio escrutador y cerca de las 10 de la mañana se anuncio el “ganador” de este comicio con un respaldo unánime y recibiendo el saludo y apoyo de sus pares e incluso de su familia, donde antes de hablar en su primer discurso recibió de manos de su antecesor un galardón sobre su investidura

REACCIONES E INTENCIONES

En su primer discurso como líder elegido, el mencionado Alfonso Swett pidió un trabajo mas unido entre los miembros de esta organización de cara a los desafíos del futuro pero también señalo que la transparencia ya es una realizad en nuestra sociedad del cual como instancia deben adecuarse: “Es importante que hoy día entendamos que todos nos están mirando, que todos nos están escuchando, hoy día lo publico y lo privado se fusionan, hoy día no hay secretos, hoy día la transparencia no es una demanda, es una realidad, Por lo tanto fortalecer, apurar el paso de integridad, es una meta que no podemos dejar de esperar, yo se que muchos gremios, incluso la C.P.C han estado haciendo grandes acciones en este tema, pero necesitamos apurar el paso”, Este empresario también señalo que el país necesita un impulso fuerte de inversiones económicas donde la sociedad según el, aprecio esta cualidad económica: “Lo que puede marcar la diferencia entre crecer un 2,5, y 3,5 es recuperar la inversión nosotros necesitamos un shock de inversión, no solo recuperar la inversión, necesitamos un shock de inversión, porque tenemos un mandato de recuperar el crecimiento, la sociedad chilena volvió a entender y a valorar la importancia del crecimiento, pero producir un shock no va a ser una tarea fácil”, señalo asi este nuevo dirigente quien hizo varias citas religiosas en su discurso como también ocupo “powerpoint” para ilustrar lo que declaraba en su alocucion

Entre los asistentes y votantes, el presidente de la SOFOFA Bernardo Larrain Matte Destaco las cualidades que posee este nuevo representante gremial: “Tiene tres características muy relevantes, tiene una trayectoria empresarial muy destacada, tiene una trayectoria gremial, siempre ha sido una persona comprometida con los gremios, creo que es muy importante que todos los empresarios, que todos los ejecutivos de la empresa chilena, asuman un rol gremial, yo creo que un empresario y un ejecutivo debe tener en su visión del cargo, estar activo en los gremios y Alfonso hace mucho tiempo lo esta y tiene un conocimiento de políticas publicas y creo que tiene una forma de enfrentar el debate publico con mucha transparencia con mucha horizontalidad, que es lo que los tiempos demandan”, Por su parte su antecesor en este cargo entre los años 2014 a 2016 Andres Santa Cruz comparo su gestión que recayó en el inicio del gobierno de Michelle Bachelet señalando que el es la persona adecuada para dirigir en esta etapa, esta agrupación: “Alguien que tiene una visión de la sociedad, una visión de una empresa moderna, de una empresa del siglo 21, donde las empresas como el mismo lo ha dicho no terminan en la utilidad, si no que terminan en la sociedad, y por tanto me parece que tenemos un gran presidente del empresariado, mucha gente que es cercana a el y yo no tengo ninguna duda de que el va a oír a todos los actores de la sociedad para tratar de hacer una gran presidencia que significa a portar de Chile, que Chile le vaya bien y por ende a todas las familias chilenas, Sin ninguna duda que la sociedad va cambiando, va evolucionando y los desafíos y demandas de la sociedad es distinta y yo creo que es la persona adecuada para estos tiempos”, mientras tanto el padre del elegido líder de la C.P.C Alfonso Swett expreso su confianza con los ojos llorosos, de que su hijo logre una buena gestión: “Yo creo que lo va a hacer muy bien”, señalo

El periodo de administración de Swett al mando de esta confederación gremial económica sera hasta el año 2020, donde el nuevo presidente de esta agrupación señalo que espera que sus relaciones con el gobierno sean favorables pero con cada estamento cumpliendo su papel: “La relación en con respeto a los roles. el gobierno tiene un rol, la C.P.C tiene otro rol, la relación es de respeto mutuo a los roles que tenemos”, Al respecto, este dirigente se reunirá con el ministro de Economía Juan Andres Fontaine, el jueves de la próxima semana, aunque aun no hay encuentros planificados con otras autoridades como el presidente de Chile Sebastian Piñera

