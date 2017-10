Antonella Ríos mostró en instagram su cambio tras bajar 20 kilos

Con un llamado a hacer un cambio en la forma de vivir para sentirse mejor. De esta forma Antonella Ríos quiso mostrar su baja de peso, en la que perdió 20 kilos, los cuales había ganado luego de su segundo embarazo.

La actriz publicó en Instagram dos fotos en los cuales demostró su cambio, contando de paso cuál fue su experiencia luego de que no se sintiera cómoda consigo misma.

“Siempre he sido segura de mi misma … nunca me he dejado pisotear por comentarios mal intencionados que recibí al volver a mi trabajo (3 meses post parto) foto de la izquierda,del tipo :”dejas solo a tu hijo”, “estas avida de pantalla” y las mas que ,siendo mujeres ,se referían a mi como una” chancha asquerosa”, escribió la mujer de 43 años.

“Siempre fuí muy ágil y muy movediza y con unos kilitos de mas (subí 20) me sentía prisionera de un cuerpo que no respondía a mis necesidades . No solo hablo de vanidad , hablo de concordancia y de coherencia , de unificar lo que pasa adentro y lo que pasa afuera y después de muchos intentos , lo conseguí”, continuó.

