Candidatos a la presidencia DC confrontan “telefónicamente” sus ideas y visiones para dirigir el partido

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de martes y en entrevistas telefónicas con Radio Portales, los candidatos al liderazgo oficial de la DC confrontaron por separado sus visiones y opiniones sobre diversas contingencias partidarias y del acontecer nacional, Humberto Burotto indico que su partido no esta en crisis terminal y que esta en contra de la economía concentrada, mientras que Fuad Chahín señalo que potenciaran los cuadros juveniles y que los referentes que formen ex militantes que provengan de la DC serán sus adversarios, Aquí un síntesis de sus planteamientos mas relevantes como también sus entrevistas completas

Durante esta jornada de martes, los candidatos para presidir la Democracia Cristiana Humberto Burotto y Fuad Chahin conversaron con los reporteros Leonardo Mora y Cristian Alvarez en el programa “Portaleando la mañana”, de la señal 2 de nuestro medio asociado Radio Portales sobre sus planteamientos para dirigir el partido y las actuales contingencias tanto partidarias como políticas, sociales y económicas, Ambas interpelaciones fueron realizadas por vía telefónicas, que duraron 23 minutos de duración, aunque a ultima hora el ex diputado Fuad Chahín no pudo asistir a los estudios de la mencionada radioemisora, pero accedió a esta conversación realizada vía telefónica, A los mencionados postulantes a la presidencia de este partido de la oposición se les consulto sobre varios temas como sus planteamientos en políticas de alianzas, la economía e incluso la retención de militantes, aunque también por opiniones personales entre ellos, Aquí un compilado sencillo de sus opiniones otorgadas en estas entrevistas

-Diagnostico de la actual situación partidaria

H.BUROTTO: “Tu me dices que la DC esta en estado terminal?, esa es la imagen, pero la verdad es que la Democracia Cristiana saco mas votos que todos los otros partidos de la Nueva Mayoría, lo que pasa es que al estar aislada en el sistema electoral vigente, saco menos parlamentarios, Ahora lo grave de esto no es tanto esto, eso podría ser un problema de desarrollo estratégico, de conducción, falta de conocimiento de cuales son los procesos políticos y ademas implementarlos mal, pero no es un problema de gestión, aquí el problema es un problema de definiciones sobre cuales son las reformas que quiere el país y por lo tanto hacer que todos los militantes estén de acuerdo con esas definiciones y llevarlas adelante”

F.CHAHÍN: “La DC como en todos los partidos estamos golpeados, o sea la gran mayoría de los partidos políticos bajo significativamente su votación, nosotros tuvimos un mal resultado electoral, esto nos tiene que hacer analizar profundamente, no solo cuales son las causas inmediatas, procedimentales, si haber ido a primera y segunda vuelta, si no que mas profundas con respecto a ese mal resultado y también estamos por cierto dolidos con la salida de muchos militantes que tienen una historia muy larga dentro de la DC, pero por el otro lado, en el ultimo año han sido el doble el numero de militantes que han entrado a militar a la Democracia Cristiana que los que se han ido”

-Opinión de su contrincante

H.BUROTTO: “Yo tengo mucho cariño por Fuad y por las personas de la otra lista, especialmente por Carmen Frei y yo creo que es unánime en el partido, nosotros tenemos que fortalecer la fraternidad, si los democratacristianos, no se logran querer entre ellos, es difícil convencer al pueblo de Chile para que confíen en ellos”

F.CHAHÍN: “Somos muy amigos con Humberto, nos conocemos hace mucho tiempo, cuando yo entre a la Universidad de Chile, lo invitábamos a ver como un referente histórico del mundo estudiantil y por lo tanto siempre construimos una buena relación, el de hecho me ha apoyado en varios de mis procesos”

-Economía

H.BUROTTO: “Hoy día no podemos hacer una Reforma Agraria, pero tenemos que aprender de la reforma agraria en como se hacen las reformas y aplicar por ejemplo una gran reforma de como mejoramos la PYME en Chile, Este modelo económico por ejemplo, insisto, es un modelo altamente concentrador”

F.CHAHÍN: “Hay que tener todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario, queremos una economía al servicio de la persona y no una persona esclava al servicio de la economía de 10 dueños y 7 millones de esclavos de bancos o del retail, no es cierto?, de las cadenas de farmacias, de las ISAPRES”

-Alianzas con ex militantes DC

H.BUROTTO: “Hay que ver lo que ellos proponen, no sabemos que es lo que proponen, yo no te puedo asegurar nada, pero estamos disponibles para conversar con todos, lo que si te debo decir y en eso soy claro, que aquellos que se fueron para organizar un movimiento político para competir o suplantarnos a nosotros, los vamos a enfrentar como corresponde en las competencias políticas y ademas con mucha simpatía y con mucho cariño, La DC no es un partido que esta en el conflicto violento”

F.CHAHÍN: “Que nadie se equivoque, los que quieren formar movimientos políticos fuera de la DC para competir con la DC, se transforman en nuestros adversarios, en nuestros competidores, en eso no hay que confundirse mas allá de las cercanías que uno pueda tener, Una cosa es irse del partido como se dieron muchos, se fueron para su casa en silencio, pero para cuando te vas a formar un movimiento político que lo que busca es competir con la DC se transforma en adversario”

–Participación de Mujeres y Jóvenes

H.BUROTTO: “Lo que tenemos que hacer hoy día en política, en todos los partidos políticos es promover la participación de la mujer, te estoy hablando de temas sociales como los que se están discutiendo (el feminismo), que implican un gran plan de formación, esto no se resuelve con comisiones”

F.CHAHÍN: “Vamos a hacer una estrategia del mundo juvenil, a partir de un trabajo muy fuerte en los colegios, en las universidades, algo así hicimos en la región de La Araucania cuando yo era parlamentario con mucho éxito, entraron a militar 500 jóvenes en los últimos años gracias a una estrategia de inserción y de formación”

Las próximas elecciones partidarias serán el próximo 27 de mayo en todo el país, donde los candidatos antes de esa jornada seguirán realizando campaña a lo largo del país, confrontándose en diversos debates organizados por diversas instancias donde han sido invitados, Según las ultimas cifras del Servicio Electoral tiene 31.631 militantes, aunque las estimaciones declaran que podrían votar como máximo 20 mil militantes

Comentar