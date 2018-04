Chahin y Burotto: Las 2 alternativas que tendrá la DC para elegir su próximo líder partidario

Por Cristian Alvarez

Durante las ultimas horas de este viernes, se inscribieron las listas que competirán por la obtención de la directiva nacional de la DC cuyas elecciones se realizaran el próximo 27 de mayo, el ex diputado Fuad Chahin y el ex gobernador Humberto Burotto fueron las opciones inscritas que se enfrentaran por el liderazgo del partido de centro que pasa por un delicado momento que comenzó el año pasado con los resultados de las elecciones donde el partido obtuvo magros resultados, Ambos candidatos quieren que la campaña sea fraterna, mientras que Chahin señalo que no saldrá ninguna descalificacion hacia su adversario, Burotto indico que sus rivales tengan una postura sobre ciertos temas, En las próximas horas se sabrá si habrá lista única o mas competencia para la directiva nacional de la Juventud DC

El mal deporte del chileno es dejarlo todo para ultima hora en cualquier ámbito o compromiso personal que implique algún plazo, en la política esa falencia se da muy seguido en especial para la inscripción de candidaturas donde en cualquier parte donde hay comicios próximos, miles de anécdotas se han dado y muchas candidaturas también han fracasado por no cumplir con estos periodos de tiempo, Hoy viernes fue el turno de la Democracia Cristiana que actualmente vive una crisis motivado por los últimos malos resultados electorales que han provocado la renuncia de celebres militantes como Mariana Aylwin, Soledad Alvear o Gutemberg Martinez, estos 2 ultimos personajes lideraron este partido en su momento y ese mismo cargo quieren ocupar Fuad Chahin y Humberto Burotto, quienes en las ultimas horas de este día inscribieron sus opciones para competir por la presidencia de la DC, cuyas elecciones serán el próximo mes de mayo

Durante gran parte del día, no hubo mayor actividad en la sede nacional del falangismo ubicado en la Alameda a pasos del Palacio de La Moneda, pero desde las 4 de la tarde, comenzó a llegar militantes partidarios que en algunos casos eran convocados en redes sociales y que esperaban la llegada de sus respectivos candidatos para inscribirse, Habían también varios adherentes oficiales de la juventud partidaria ya que también hasta hoy había plazos para oficializar las postulaciones a los cargos de ese sector partidario, algunos con banderas,otros con lienzos alusivos a sus candidaturas, otros con nada solo con su apoyo moral para la llegada de sus respectivas opciones, aunque a nivel de candidaturas hubo diferencias, los partidarios de Chahin llegaron mas organizados y de a poco, para llegar simbólicamente en un lienzo hasta el edificio partidista, los adherentes de Burotto estuvieron desde la tarde en el mencionado recinto afinando hasta el ultimo detalle, A la hora de las inscripciones, la del ex diputado contó con un acompañamiento masivo de quienes lo apoyan, realizando este tramite después de las 20 horas, mientras que su rival ex gobernador estuvo reunido con sus partidarios en el salón “Konrad Adenauer”, antes de formalizar su inscripción que se concreto a las 23:20 minutos, Ambas postulaciones con sus respectivas listas formalizaron esta intención de competir en el salón “Manuel Bustos” del segundo piso de la colectividad con sus respectivos apoderados, proceso que se realizo sin ningún contratiempo ni problema alguno entre los simpatizantes de una u otra lista

FRATERNIDADES

Partamos por orden cronológico, Fuad Chahin inscribió su lista que el encabeza como presidente, y que sera secundado por la ex senadora Carmen Frei, el alcalde de La Granja Felipe Delpin, la diputada Johanna Pérez, el abogado Rodrigo Albornoz, la secretaria regional del partido Camila Avilés, el ex legislador Eduardo Cerda y Kareen Herrera, quien es la jefa de gabinete del senador Jorge Pizarro, todos ellos como candidatos a vicepresidentes y por el ex alcalde y ex gobernador David Morales como secretario general, En sus declaraciones, el abogado de profesión señalo que espera que la próxima campaña sea fraternal y que se base en el bien “Esperamos que fuera una campaña como corresponde a un partido como el nuestro, un campaña fraterna, una campaña sobre ideas, una campaña sobre propuestas, sobre visiones, una campaña en que seamos capaces de recorrer el pais hablando con nuestros camaradas, con nuestros militantes, una campaña que no pierda el norte, el norte es el bien común partidario, Aquí llego el momento de dejar de lado cualquier gustito personal, es el bien común partidario lo que tiene que primar en cualquier campaña interna y nosotros vamos a dar el ejemplo, de nuestra boca no va a salir jamas, ni un ataque ni una descalificacion, ni ninguna palabra poco fraterna, ni de respecto de quienes puedan eventualmente competir, ni de quienes han tomado la decisión de marginarse de este proceso”, señalo este dirigente quien realizo estas declaraciones acompañado de sus partidarios y “camaradas” de lista

Mientras que Humberto Burotto estará acompañado en su lista por el ex intendente de la región de Antofagasta Andres Molina, el ex gobernador Mario Fuentes, el sociólogo y columnista Rodolfo Fortunatti, la ex candidata a CORE Maria Cayuqueo, Gerardo Muñoz, la ex dirigenta sindical Maria Antonieta Escobar, Gabriela Cofre en las vicepresidencias y Cecilia Valdes como secretaria general, En su punto de prensa y sobre como quiere que sea la campaña, el sociologo tambien enfatizo que quiere que sea fraterna pero con respuestas directas de sus rivales sobre temas que en su partido aun no se hablan: “La campaña va a ser de gran pedagogía democrática y estamos comprometidos en esta lista y esperamos que en la otra lista de nuestros adversarios camaradas, comunitaria y fraternalmente, sean capaces de dar junto a nosotros muchos debates, necesitamos dar una gran pedagogía política, no solo para la Democracia Cristiana, sino que para toda la juventud chilena, Chile requiere de un gran debate de renovación política con los temas de futuro, Chile quiere saber…., la gente quiere saber que vamos a hacer con nuestros recursos naturales, Hay un debate sobre el litio y ese debate sobre el litio, y ese debate en la DC no ha sido asumido, yo no se lo que piensan mis camaradas que están en la lista de allá, nosotros estamos por recuperar el litio para todos los chilenos y el rol del Estado es un rol esencial”, ejemplifico así este ex dirigente estudiantil

En las trayectorias políticas, F.Chahin es hijo del diputado DC del mismo nombre, y alcanzo también el mismo cargo parlamentario siendo elegido miembro de la cámara baja por 2 periodos durante 8 años (de 2010 a 2018), mientras que H.Burotto fue presidente de la FECH entre los años 1985 a 1986 y se desempeño como gobernador de la provincia de San Antonio durante el primer gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2006 a 2007, el sorteo del orden de estas listas sera el próximo 7 de mayo, Durante esta jornada y como decíamos también se aceptaron postulaciones para aspirar a reemplazar a la actual directiva de la Juventud Demócrata Cristiana que encabeza actualmente Diego Calderón, sin embargo antes de la medianoche al menos se inscribió una lista sera encabezada por Manuel Gallardo y estará acompañado en las vicepresidencias por Miguel Grez, Esteban Matus, Ivania Basulto, Constanza Pizarro y Paula Arias, ademas de Danny Jara en la secretaria general, la premura por entregar a tiempo antes del vencimiento del plazo fatal, hizo que se entregara una gran cantidad de papeles de inscripción, por lo que en las próximas horas, el tribunal electoral que recibió estas inscripciones, ratificara si habrá lista única o habrá mas competencia para aquellos comicios que se realizaran también este 27 de mayo, en el anterior proceso electoral de este sector, realizado en el 2015, votaron mas de 1.800 personas, Mientras que en la ultima elección de directiva nacional adulta realizado en enero de 2017, votaron mas de 21 mil militantes

