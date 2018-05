Chile Vamos señala compartir las demandas feministas y no reconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de viernes y en su habitual reunión de coordinación, la coalición oficialista comento los principales temas de la contingencia política y nacional, señalando por ejemplo que comparte “gran parte” de las demandas del movimiento feminista que se ha movilizado en diversas universidades aunque rechazaron los extremismos que se han revelado en sus demandas, también acordaron no enviar observadores a las elecciones presidenciales que se realizaran en Venezuela este domingo, declarando que no reconocerán sus resultados porque la convocatoria electoral esta “viciado” en su origen, señalaron también que la cuenta publica presidencial del 1 de junio debe ponerse énfasis en los derechos sociales, Esta tarde almorzaron con el Presidente Piñera en La Moneda

En su habitual reunión de coordinación política nuevamente realizado en la capital, los partidos políticos oficialistas agrupados en Chile Vamos comentaron las actuales contingencias de la política nacional unificándolas en una posición común señalando por ejemplo compartir “buena parte” de las demandas de vigente movimiento feminista que ha realizado varias acciones de protestas en el país y también indicaron que no reconocerán las elecciones presidenciales que se realizaran en Venezuela este próximo domingo por estar “viciadas” en su origen

La reunión coordinativa realizada esta mañana en las dependencias nacionales de RN, trataron diversos temas contingentes, como la próxima cuenta publica presidencial que se declarara el próximo 1 de junio en la sede del Parlamento en Valparaiso y también la “ola feminista” que ha sido bautizado por algunos medios de prensa ante las ultimas movilizaciones de mujeres que se han desarrollado en las ultimas semanas en rechazo a los diversos vejámenes que han sido victimas en diferentes partes y situaciones en el país, al respecto el vocero semanal del pacto, el presidente de RN Mario Desbordes declaro compartir las demandas de las mujeres que se han movilizado en las ultimas semanas, pero que había que tener cuidado con los extremismos en sus peticiones: “Estos son temas transversales, no son temas políticos, nuestro gobierno, los partidos políticos de Chile Vamos, estamos muy conscientes de que son temas de urgencia, de que la sociedad, las mujeres chilenas están planteando literalmente a gritos, no podemos menospreciar, no podemos mirar en menos lo que esta pasando, no podemos rebajar el nivel del debate al chiste, a la broma, ni tampoco extremarlo, yo creo que por eso se han referido algunos dirigentes de la UDI, yo comparto eso, el Gobierno tiene que tomar la iniciativa, las demandas que se están planteando en términos del acoso son muy importantes, yo soy padre de 2 mujeres, una de ellas es estudiante universitaria y comparto absolutamente la exigencia, la demanda, la exigencia que se esta haciendo de poner termino y de otras formas a poder sancionar con el máximo rigor a aquellas practicas que no hemos visto probablemente estudiado con el rigor en una de las carreras mas discriminadoras como es la carrera de Derecho y hemos escuchado esas acusaciones que hemos visto durante esta semana y por lo tanto desde Chile Vamos compartimos buena parte de esas demandas”, declaro así el dirigente oficialista en la rueda de prensa otorgada después de esta reunión

En este mismo tema, el presidente de EVOPOLI Hernan Larrain Matte señalo que antes estas demandas, hay que escuchar y aprender sobre esta demanda social en especial los por parte de los hombres, indicando ademas que el Poder Ejecutivo debe leer con fineza esta situación: “El gobierno debe tener la sintonia fina para leerlos y hacerlos propios, por ejemplo ocurrió que fruto de una película, entro el tema de la identidad de genero con mucha fuerza y el Gobierno se hizo parte de eso, Estamos viendo un movimiento feminista muy potente, que el gobierno ha leído ese hecho y ha dicho que va a participar de este proceso y que va a participar de este proceso, va a buscar sintonizar con la ciudadanía para buscar también soluciones, yo creo que un gobierno cumple con la gente cuando se hace cargo del compromiso y también cuando lee una realidad cuando se esta haciendo cargo de las demandas sociales que están apareciendo”, Mientras tanto el presidente del PRI Eduardo Salas hablo sobre la cuenta publica del presidente de la república el próximo 1 de junio debe enfocarse en temas sociales incluyendo la regionalizacion donde están promoviendo una nueva comisión para lograr un acuerdo nacional en esta materia: “Desde el PRI tenemos la convicción de que el 1 de junio, el presidente va a establecer una propuesta al país en donde se va a revelar el ejercicio de la autoridad que ha realizado en este tiempo, con proyectos emblemáticos y también enfrentar las propuestas de futuro, ahora claramente queremos poner acento nosotros en las ideas de centro como siempre lo hemos dicho, creemos que los derechos sociales debe ser el espíritu y el fundamento que nos plantee en el futuro, el presidente, el tema de la regionalizacion que nosotros hemos planteado la idea de un sexto acuerdo nacional por la regionalizacion y descentralizacion del país, creemos que es un tema que debe plantearse”, señalo así el dirigente regionalista

En otros temas, la coalición oficialista señalo que no reconocerá, ni el acto, ni los resultados de las elecciones presidenciales que se realizaran en Venezuela este domingo, donde a pesar de las irregularidades denunciadas por gran parte de la oposición política en ese país, se realizara igual con el actual presidente Nicolas Maduro como gran favorito para ganar estos comicios, decidiendo ademas no enviar ni siquiera observadores para supervisar este proceso porque consideraron que este comicio no es valido y esta viciado: “Esta elección no va a ser reconocida por nosotros y esta viciada”, señalo el vocero semanal del pacto, En actividades realizadas por miembros de esta coalición, esta mañana en el Centro de Justicia de Santiago, parlamentarios encabezados por los diputados Marcela Sabat (RN) y Francisco Undurraga (EVOPOLI) y la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysenberghe interpusieron una querella judicial para esclarecer las responsabilidades correspondientes en el “Caso ASCAR” donde un reportaje periodístico acuso el posible desvió de dineros de subvenciones para centros del SENAME en bolsillos ajenos, siendo los principales acusados los ex ministros Javiera Blanco y Jose Antonio Gomez, Durante esta tarde, las directivas de Chile Vamos se reunieron por primera vez con el presidente Piñera en un almuerzo en el palacio de gobierno, donde conversaron de temas generales: “Lo fundamental de lo que se converso fue poner el foco en lo que pide la ciudadanía y lo que esta valorando la ciudadanía”, señalo el líder de EVOPOLI al ser consultado por los contenidos de este encuentro

