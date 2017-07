Claudia Conserva posa semidesnuda para su programa “Milf”

Las conductoras del programa Milf de UCV, Claudia Conserva, aly Jorquiera y Yasmín Vásquez decidieron posar casi desnuda frente a una cámara fotográfica.

“Ya no me genera vergüenza hacer fotos sin ropa. Cuando era más joven me enrollaba más por estas cosas. Tiene que ver con la madurez y de cómo te enfrentas al mundo (…) Me siento más linda, no ando por la vida con actitud sexy”, dijo Conserva a LUN.

Maly Jorquiera contó a La Cuarta que “yo no me siento tan sensual en este momento, jajajá, y ojalá que me perdonen, pero las fotos de embarazos como que no me tincaban mucho”. La comediante dijo que recién le pondrá el nombre a su hijo cuando le vea la cara.

Mis lindas, bellas, generosas y profesionales @milfucv pucha que las quiero y que bien lo pasamos juntas 😘😘😘 Mañana se viene fooorte!!! @malyjorquiera @yazvazquezp @soyroque #bellas #lindas #alegria #tv Una publicación compartida de Claudia Conserva (@clonserva) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 8:02 PDT

