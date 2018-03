Claudia Schmidt sobre Daniela Vega: “No es una mujer como yo”

En el programa de farándula Intrusos, la uruguaya Claudia Schmidt comentó la cuestionada broma que el personaje de Yerko Puchento le hizo a la actriz Daniela. Vega.

“A mi me encanta Yerko Puchento, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Pero yo que respeto y estoy muy a favor de la identidad de género, siento -y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir porque es mi sentir- que Daniela Vega es una mujer diferente. Ella no tiene ovarios, es una mujer porque eligió ser mujer y está en todo su derecho, pero no es una mujer como yo y el que me quiera decir que es una mujer como yo, no lo voy a compartir“, dijo.

La ex modelo siguió: “Si mañana mi hijo elige ser un un niño transgénero, lo voy a apoyar, pero él nunca va a ser una mujer como lo es mi hija. Y para mí es así: lo voy a respetar, lo voy a querer, le voy a dar todo, pero no va a ser igual. Para a mí hay una diferencia entre nacer mujer y nacer niño y elegir ser mujer”.

Y finalizó: “Entiendo que es un contexto de humor lo que nos presenta Yerko, yo creo que la ocasión se dio perfectamente porque coincide que se lleva el otros Oscar la película ‘Coco’, entonces todo tiene relación. En ese contexto de humor, de humor negro, humor violento, a mi me hace reír. Yo me reí con el meme, no lo tomo ofensivo para nada. Daniela y tantos otros que dan esta la lucha no pueden perder nunca el sentido del humor”.

