Colo Colo recibe a Curicó Unido con opciones de ser campeón en el Monumental

Albos y torteros se enfrentan en Macul con diferentes objetivos, pero con la tarea de conseguir un triunfo vital en el torneo

En el estadio Monumental David Arellano, Colo Colo y Curicó Unido se verán las caras desde las 17.30 horas por la penúltima fecha del campeonato Scotiabank Transición 2017. Los Albos buscan un triunfo crucial ante los curicanos para poder salir campeón, siempre que se den algunos resultados en el Bicentenario La Florida y Concepción. En cambio, los torteros deben rescatar si o si unidades en Macul, para así olvidarse de la tabla de coeficientes de la temporada.

En Colo Colo, el joven talento albo Gabriel Suazo destacó la gran participación de jugadores formados en el Cacique en la actual campaña, pero sobre todo la opción de poder bajar una nueva estrella en la historia del club. “Es una felicidad tremenda que jugadores formados en casa puedan vivir este tipo de partidos. Es algo impagable. Pero en estos momentos lo importante para nosotros es ganar este partido ante Curicó Unido. Para eso estamos trabajando, para ganarlo serenidad. No tenemos miedo, nerviosismo tampoco. Estamos tranquilos y sabemos lo que tenemos que hacer en el terreno de juego. La vuelta de Esteban Paredes es un plus en un ciento por ciento. Esperemos que ese plus se refleje el fin de semana con un triunfo”, señaló el joven jugador Albo.

En cambio, el volante de Curicó Unido, Franco Bechtholdt, sabe que no deben tener concentración y aprovechar las ocasiones ante un duro rival como es Colo Colo. “Sabemos la situación en que están ellos, pero nos enfocamos en nosotros porque nos jugamos la permanencia. Tenemos un lindo desafío para asegurar nuestra presencia en Primera División. Es lógico que la responsabilidad sea de Colo Colo, tenemos que ser inteligentes y jugar con eso. Debemos manejar el contexto, los de afuera son de palo, somos once contra once y tenemos con qué complicarlos. No podemos ir al ataque como locos cuando tengamos espacios, sí deberemos aprovechar las ocasiones que tengamos”, sentenció el jugador tortero en la previa al compromiso ante el Cacique en el estadio Monumental David Arellano.

