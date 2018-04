[Columna sobre el Superclásico] Otros estaban complicados…

Por: Leonardo Mora

En administración de empresas, te enseñan que en los momentos de crisis salen los liderazgos y que lo mejor de todo es que hay que saber enfrentar esos momentos.También te enseñan que cuando hay crisis también aparece la palabra “oportunidad” para poder sacar un provecho de esa situación, ya sea en tu propia agrupación o de la competencia.

Ayer domingo era la oportunidad de Universidad de Chile para poder aprovechar la crisis de otros en beneficio suyo.

Semana dura para Colo Colo, había perdido con Delfín y con San Luis, se habló de cortados, que Barroso, no estarían ni en las cómicas e incluso, en las últimas horas del sábado un medio se dio el lujo de decir que Pablo Guede no seguiría en el cacique tras el Superclásico, sin contar las cojeras de perro que son tradición en esta semana,

Por el otro lado la U venía de ganar todo, salvo la derrota con la Unión y lo que dejó el duelo con Racing, pero venía amaestrada, aprendiendo de los errores. Pasó de linea de 4 a 3, pobló más el medio campo, dejó atacantes sólidos e incluso, Soteldo que no estaba siendo pulcro en los últimos dos duelos había marcado.

Llega el duelo del domingo y las hinchadas como siempre hicieron su mejor esfuerzo, no ha duda de ello,

Comienza el partido y a los minutos Mauricio Pinilla anota la primera cifra, con una buena jugada y una U que iba en ataque, molestando en todas las líneas a Colo Colo, pero, siempre ese pero que molesta en cualquier historia, luego del gol, algo pasó con los azules que se quedaron impávidos, no reaccionaron y en vez de seguir en forma de ataque se quedaron haciendo nada, se fueron para atrás, cero ganas de atacar.

Aparece el primer gol del albo y todos se quedan preguntando, ¿Qué esperaba Matías Rodriguez?, celebran los hinchas de Macul, la primera pepa de Esteban Paredes.

El resto, ya es historia conocida, aparece el segundo gol de Paredes, que no hay que ser ciegos para decir que fue golazo, algo así como lo que le pasó a Monzón hace casi un año en Rancagua, que ni él se esperaba que anotase.

El equipo en crisis, no estaba tan en crisis, el árbitro cobraba faltas para un lado y otra, seguían las amarillas, hasta que llegó la primera roja de la U.

Beausejour recibió la roja directa por un codazo a Baeza y terminó descontrolado con la expulsión, teniendo un intenso entrevero, cabezazos y manotazos incluídos con Pinilla, compañero de equipo, ¿Cuál era el equipo en crisis? Lorenzo Reyes y Oscar Opazo también vieron la roja, por un absurdo careó que terminó afectando más a los azules, aunque objetivamente la roja de Opazo fue solo buscar una compensación de Tobar, ya que el torta nunca debió recibir esa tarjeta.

Y bueno, la guinda de la torta la pone Baeza que anota el 3 a 1 tras pase de Valdivia, que minutos antes junto a Reyes habían tratado de controlar el entrevero de Bose y Pinilla.

Terminó el partido y las 43.907 personas presentes en el Nacional, no podían creer lo que pasaba o más bien, si lo podían creer, Colo Colo el equipo en crisis, supo manejar sus problemas con liderazgo y los que tenían todo en orden, entraron nuevamente en una crisis de juego y además ahora de camarín.

Algunos dirán que es exageración o todo lo que quieran, pero si tu tienes todo en orden, a pesar de caer en la desesperación no mostrarás un atisbo de descontrol hacia afuera, pero no pasó.

¿Qué es eso de “Borracho c……”?, ¿Folclor? No, es simplemente que como no puedes ganar en cancha, debes caer en la descalificación y como los otros saben que pueden seguir hablando ahora de 6 años de no triunfos de la U, manejan la crisis y se juramentan salir de esta.

Tobar no hizo un mal partido capitán Johnny, solo ustedes no lo manejaron y ojalá que en la semana usted u otros jugadores “referentes” salgan a dar la cara por esto y motivando a los demás a que irán por todo ante Cruzeiro y no mandando a “Guerras” o jugadores sin peso a las conferencia de prensa.

