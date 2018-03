Comentario de Cine – Tomb Raider

Por: Catalina Donoso

Con gran emoción fui al estreno de la película de Tomb Raider, junto con todos los fans de la saga. Esta película es cien por cierto pura acción desde que comienza hasta el final, este film nos trae una Lara Croft muy diferente a lo que nos tenia habituados Angelina Jolie, para mi sorpresa Alicia Vikander lo hizo extraordinario es una mezcla entre pureza compasión y gran valentía. Basada en los videos juegos de Lara Croft del 2013 encontramos a una heroína totalmente cambiada mas moderna, atlética y considerada. La similitud entre el video juego y la película es sorprendente el director Noruego Roar Uthaug ha respetado la historia original logrando un gran parecido. Las tomas de acción, la banda sonora y los efectos especiales están muy bien logrados, el espectador logra conectarse con nuestra heroína Lara, quien pasa por grandes batallas y aventuras pero logra sobrevivir a todas ellas.

no has visto las películas anteriores de Lara Croft en el 2001 y 2003 no pasa nada pues esta película no guarda relación con las versiones anteriores, nos cuenta la historia de los comienzos de Lara Croft cuando a sus 21 años, lucha por abrirse camino sola ante la vida, en la búsqueda por encontrar una pista que lo conecte con su padre ella surcara por muchísimas aventuras arriesgando a su vida en un incierto futuro. La película es para un publico quien le guste las películas de acción, de heroínas y video juegos.

Moraleja de la Película

La vida nos pone constantemente a prueba, en la búsqueda de encontrar nuestra verdadera identidad, Quienes somos?, Donde vamos?, Que deseamos de la vida? estas y muchas más serán las interrogantes, por la cual nuestra protagonista se irá cuestionando durante esta película, para forjar la personalidad que hoy conocemos como Lara Croft.

Sinopsis

Lara Croft es la hija feroz e independiente de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente. Ahora, con apenas 21 años es una mujer que no tiene ningún enfoque o propósito real. Lara navega por las calles caóticas del moderno Este de Londres como una mensajera en bicicleta, apenas ganando lo suficiente para pagar el alquiler. Decidida a forjar su propio camino, se niega firmemente a tomar las riendas del imperio global de su padre como también a la idea de rechazar, que su padre realmente se ha ido. Aconsejada a enfrentarse a los hechos y seguir adelante después de siete años sin él, incluso Lara no puede entender lo que la impulsa a finalmente resolver el enigma de su misteriosa muerte.

Dejando todo lo que sabe atrás, Lara busca el último destino conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. Pero su misión no será fácil; sólo llegar a la isla será un camino extremadamente traicionero. De repente, lo que está en juego no podría ser más alto para Lara, que, en contra de viento y marea y armada sólo con su mente aguda, fe ciega y espíritu intrínsecamente obstinado, debe aprender a empujarse más allá de sus límites mientras viaja hacia lo desconocido. Si ella sobrevive a esta peligrosa aventura, podría ser su bautismo… ganándose el nombre de “Tomb Raider: Las Aventuras de Lara Croft: Las Aventuras de Lara Croft”.

Sobre el videojuego

Tomb Raider Survivor es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Crystal Dynamics y distribuido por Square Enix. Es el noveno título de la serie Tomb Raider y el quinto título desarrollado por Crystal Dynamics. El juego es un reinicio de la serie y cuenta los orígenes de la protagonista de la serie, Lara Croft. Es el primer juego de la serie en ser clasificado Mature (M) por la ESRB y 18 por la PEGI. El juego fue lanzado para PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Origin y Steam el 1 de marzo de 2013, para Mac OS el 23 de enero de 2014 y para PlayStation 4 y Xbox One el 31 de enero de 2014 como Tomb Raider: Definitive Edition.

Un super elenco

La película está protagonizada por la ganadora del Oscar Alicia Vikander (“Ex Machina”, “The Danish Girl”) en el papel principal, bajo la dirección de Roar Uthaug (“The Wave”). El ganador del Oscar Graham King (“The Departed”) produjo bajo su compañía GK Films. también es protagonizada por Dominic West (“Money Monster”, “300”), Walton Goggins (“The Hateful Eight”, “Django Unchained”), Daniel Wu (la serie de AMC “Into the Badlands”) y la nominada al Oscar Kristin Scott Thomas (“The English Patient”).

El equipo creativo detrás de cámaras incluye al director de fotografía George Richmond (“Mission: Impossible – Rogue Nation”); el diseñador de producción Gary Freeman (“Maleficent”); el editor nominado al Oscar Stuart Baird (“Skyfall”, “Gorillas in the Mist”) y el editor Michael Tronick (“Suicide Squad”); la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Colleen Atwood (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”) y el diseñador de vestuario Timothy A. Wonsik (diseñador de vestuario asistente para “The Free State of Jones”, “Iron Man 3”). La música es de Tom Holkenborg, también conocido como Junkie XL (“Mad Max: Fury Road”).

