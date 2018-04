Comentario de la Película – Asalto en el Huracán

Por: Catalina Donoso

Fui invitada al preestreno de la película Asalto en el Huracán por CINETOPIA, salí del cine más que encantada, la película es de gran acción, te sube la adrenalina de principio a fin y supero todas mis expectativas, un peliculón súper entretenido de los creadores de Rápido y Furioso, XXX y Daylight con Sylvester Stallone. Los efectos especiales son espectaculares, con una banda sonora potente que energiza toda las tomas de acción, los malos de la película son re malos y los chicos buenos son muy buenos, lo mejor del film es la combinación del desastre natural, un implacable huracán grado cinco que se aproxima hacia la costa de un pequeño pueblo estadounidense. Es el fenómeno meteorológico más violento del que se tenga registro, por lo que las autoridades llaman a la comunidad a buscar refugio inmediato, aprovechando el desamparo del pueblo un equipo perfectamente equipado intenta apoderarse con el botín mas grande jamás contado un tesoro de 600 millones de dólares.

Los chicos buenos la agente federal Casey (Maggie Grace), el meteorólogo Will Rutledge (Toby Kebbell) y su hermano Breeze (Ryan Kwanten) son muy valientes enfrentándose a tremendos riegos, intentaran no solo sobrevivir a esta terrible catástrofe natural si no que un equipo de hackers tecnológicos roben 600 millones de dólares de una instalación de la tesorería de Estados Unidos. Si eres amante de las películas de acción y robos a grande escala, en toda sus dimensiones sin duda disfrutaras del nuevo estreno de Asalto en el huracán, la recomiendo para verla en amigos.

Moraleja de la película

La vida nos pone siempre a prueba, se dice que todo el mundo tiene un precio en este caso se ofrece 600 millones de dollares. En esta película tenemos a una heroína agente federal Casey (Maggie Grace) quien no solo les dará grandes dolores de cabeza a los ladrones si no que nos hará cuestionar cual seria nuestro rol si estuviéramos en sus zapatos, su molesto coraje, nos hacen reflexionar sobre los verdaderos valores morales, mostrando que es lo correcto en la vida. Y es que cuando uno ve tanto dinero expuesto de esta manera hace titubear hasta el mas santo, toda y muchas de estas serán las interrogantes de una película que muestra, que el valor vence muchas tribulaciones en la vida aun los peligros de la naturaleza.

Sobre el director Robert Cohen

Es un director de cine y televisión, productor y guionista estadounidense graduado por la Universidad de Harvard. Responsable de taquilleros títulos como 1985 Miami Vice, The Legend of Billie Jean Productor 1987 The Witches of Eastwick Productor ejecutivo ​1990 Bird on a Wire Productor ​1993 Dragon: The Bruce Lee Story También guionista 1996 Dragonheart, Daylight 1998 este último un recordado hit de los años noventa protagonizado por Silvester Stallone, cuya trama también arrancaba producto de un desastre natural. The Rat Pack (TV) Telefilme 2000 The Skulls 2001 The Fast and the Furious 2002 xXx 2005 Stealth xXx: Estate of the Union Productor ejecutivo 2008 La momia: la tumba del emperador Dragón

El director Cohen nos cuenta; “Podría haber filmado el robo más complicado de todos, pero lo que me llamó la atención fue notar que cuando estás capturando un tiroteo con un viento que corre a unas 140 millas por hora, esa ya no es una película de acción normal, es algo más. Sobre las persecuciones de autos, batallas y explosiones, estás añadiendo otra capa; atrapar un huracán con la lente era un desafío, y me encantan esos desafíos”, comentó el director recientemente al sitio Slash Film.

Sinopsis de la Película

Bajo la amenaza de un huracán, un grupo de oportunistas criminales logran infiltrarse en una de las instalaciones del tesoro nacional de los Estados Unidos para robar 600 millones de dólares. Cuando el huracán se vuelve CATEGORIA 5 y su bien diseñado plan falla, los ladrones intentan a toda costa capturar a la única agente de tesorería (Maggie Grace) con códigos vitales para la misión. Pero ella contara con la ayuda de un meteorólogo (Toby Kebbell) que usará sus conocimientos sobre tormentas como arma para escapar del devastador huracán y así salvar a su hermano cautivo por los delincuentes.

Estrenada en Estados Unidos hace dos semanas, la cinta protagonizada por Maggie Grace (Taken), Toby Kebbell (Black Mirror) y Ryan Kwanten (True Blood) ha recibido favorables comentarios por establecerse como un creíble regreso al thriller de acción y catástrofes. Los sitios especializados han destacado por sobre todo su acercamiento sin complejos al género, el innovador uso de los efectos especiales y una narrativa que entretiene de principio a fin.

Trailer de la película

