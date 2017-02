El humor marca el peak de sintonía en la primera noche de Festival Foto: Claudio Quijada / Radioportales.cl

Un inesperado éxito logró el humorista nacional Juan Pablo López en su debut en las lides festivaleras, en una hora de actuación se supo imponer a las dudas iniciales, y se ganó el favor del público que lo premio con antorcha de plata y de oro.

Con una rutina marcada por la crítica social, el humorista paseo por varias temáticas de actualidad, que han pavimentado el camino al éxito de los cultores del stand comedy. López aseguró que este triunfo “fue gracias a mi constancia y trabajo, uno de mis personajes (“el jefe…) es real, él era un buen jefe, pero yo fui un mejor empleado”, aseguró.

El humorista agradeció el apoyo que le brindó el público desde el comienzo de su actuación “pasó algo muy curioso e inesperado, cuando me presentaron, sentí un público con muchos aplausos, es algo que no me esperaba, entonces , desde ese punto se generó una confianza en mi, por lo que pude hacer mi rutina desde las primeras líneas del libreto, muy suelto”.

López también dedicó este triunfo a su equipo de trabajo ” mi equipo que trabajado muy duro y que me ha apoyado siempre y que me están acompañando, y por supuesto a mi familia”.

Consultado sobre su futuro profesional en el humor, señaló que “esto me permite seguir creciendo, me permite seguir trabajando, creo que tengo muchas cosas que mejorar obviamente, tengo un margen de crecimiento importante, por lo que voy a seguir potenciando mi carrera de comediante y humorista, seguir trabajando duro en mis libretos, el Festival de Viña es una gran ventana que me permite generar audiencia para mis shows, así lo voy a tomar”, finalizó.

Comentar