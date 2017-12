Corea del Sur llora el suicidio del ídolo ‘k-pop’ Jonghyun

La muerte del cantante surcoreano Kim Jong-hyun a los 27 años ha sacudido al mundo del K-pop y de sus fans en todo el mundo. Desde Santiago de Chile hasta Seúl, este martes se han sucedido los homenajes al súper “ídolo” -como se llama a las estrellas masculinas de este género musical-, líder de la banda SHINee y más conocido entre sus seguidores únicamente por su nombre de pila, Jonghyun. Su fallecimiento el lunes, por aparente suicidio, ya ha abierto las puertas a un debate sobre un tema tabú en su país natal: la depresión.

“Estoy roto por dentro. La tristeza que me ha estado devorando lentamente finalmente me ha tragado entero. No he podido superarlo”, dejó escrito en una nota que entregó a una de sus amigas, la también artista Nain9, con el encargo de que la hiciera pública si algún día le ocurría algo. La cantante ha divulgado el mensaje en su cuenta de Instagram.

“Me odiaba a mí mismo. Me agarraba a los recuerdos que se desvanecían y gritaba para despertar. No había respuesta. Si no puedo respirar, es mejor acabar”, continúa la despedida.

