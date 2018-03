Depeche Mode puso a vibrar el Estadio Nacional Foto: Sergio García Pardo / Recital.cl

Unos 47 mil espectadores llegaron este miércoles hasta el Estadio Nacional a ver a una de las bandas mas influyentes del rock electrónico del planeta. Los ingleses de Depeche Mode, llegaban a nuestro país presentando su Global Spirit Tour, gira internacional de apoyo a su último disco Spirit.

Su tercera presentación en el país, había creado una alta espectativas entre sus fanáticos y la crítica. No por nada era su gira más grande en sus cuarenta años de vida. Y todo comenzó puntual, a las 21 horas se escuchó “Revolution” de The Beatles, canción con la que introduce su show. Luego una imagen abstacta de varios colores comenzó a ser proyectada y la silueta del vocalista Dave Gahan daba cuenta del comienzo de “Going backwards”, segundo sencillo del álbum que da nombre a la gira.

Luego dio paso a It’s no good”, tema del disco Ultra (1997) la que desató la euforia de los asistentes. “Barrel of a gun” y “A pain the I’m used to” le siguieron.

Con la energía al tope, continuaron con “Useless” y “Precious”

“World in my eyes” fue la que puso a bailar al Nacional, en ese minuto rendido a los británicos.

El momento emotivo vino, siempre de la mano de Martin Gore quien interpretó “Insight” y “Home”, que terminó con el músico dirigiendo al público para que coreara los emblemáticos acordes finales.

Una pareja bailando apareció en las pantallas para dar paso a “In your room” del Songs of faith and devotion (1993) Luego “Where’s the revolution”, que apela al poder del pueblo con las gráficas mostrando puños y pies marchando en rojo, blanco y negro.

Las clásicas “Everything counts” y “Stripped” fueron coreadas con fuerza hasta que vino “Enjoy the silence”, uno de los hit más famoso de la agrupación, le continuaron “Never let me down again” y el primer bis.

Gore fue el encargado del regreso y lo hizo tocando “Strangelove” en versión acústica. El cierre estuvo a cargo de “Personal Jesus”, uno de los grandes himnos del trío.

