Diputadas de oposición reclaman por despidos en el sistema público de salud

Las legisladoras de la Camara Baja Karol Cariola (PC) y Claudia Mix (Frente Amplio), reclamaron por las diversas desvinculaciones que se han producido en el sistema publico de salud durante este primer mes de gobierno, reclamando que se han despedido a funcionarios de carrera solo por sus simpatías políticas, acusando ademas que con estos despidos se están efectuando políticas de desmantelamiento que afectarían incluso la atención a los pacientes, Según la ANEF van mas de 600 desvinculaciones en la burocracia estatal, En Temuco protestaron por desvinculacion de funcionarios a contrata del Ministerio de Bienes Nacionales.

Es natural que en un cambio de gobierno nacional, hayan cambios, se vayan personas y que ingrese gente nueva, pero para las desvinculaciones se aplican distintos criterios, tanto políticos, laborales, o los requerimientos que adopten los nuevos jefes, pero siempre hay casos injustos o que para muchos les llame la atención y que pueden tener inconsecuencias insospechadas, Al menos así lo ven algunas diputadas opositoras que este viernes reclamaron sobre las desvinculaciones que han ocurrido en el ultimo mes, durante los primeros 30 días del gobierno de Sebastian Piñera, pero en un área sensible; en el sistema publico de salud

Este mediodía de viernes, en la sede del Parlamento en Santiago, las diputadas Karol Cariola y Claudia Mix se reunieron con un grupo de dirigentes de los funcionarios del Ministerio de Salud como de diversos recintos hospitalarios y centros médicos del país en especial de la Región Metropolitana y de la quinta región, para conversar sobre estas materias y tener un punto de prensa para contar estos problemas donde reclamaron que incluso no se toman en cuenta las condiciones laborales, de su desempeño, e incluso de sus condiciones de salud, no respetándose sus procesos de despidos, no aplicándose estas desvinculaciones hacia “cargos de confianza” si no que también a los funcionarios de planta ademas de los que trabajan a honorarios, La diputada Cariola señalo que estos despidos solo se cortan por lo mas delgado y que no todos son funcionarios de confianza de la anterior administracion: “Gran parte de los cargos de confianza se fueron con los ministros y directores en su momento, hay muchas personas y trabajadores de los funcionarios públicos que incluso son funcionarios de carrera, pero que sin embargo por una posición política, están siendo perseguidos, entonces yo creo que una cosa son los cargos de confianza, los funcionarios de confianza y otra cosa distinta, son los trabajadores y trabajadoras que cumplen una labor en el servicio publico, que ha sido trabajadores por muchisimos años”, Mientras tanto la diputada Mix señalo que estos despidos generan mas gastos fiscales que los presupuestados: “Estos cambios de gobierno generan mucha inestabilidad y por supuesto también generan gastos que el Estado tiene que asumir, sin haberlos presupuestado y esa es una preocupación que hemos compartido con quienes están acá con nosotros, Queremos ponernos nosotros a disposición para la defensa de la salud publica, vamos a estar alerta de lo que ocurra en los distintos servicios”

Desde los dirigentes de los funcionarios de la salud, también mostraron su preocupación por estos salidas decretadas, Thomas Mix presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud, rechazo los despidos de honorarios que han ocurrido en la repartición estatal que trabaja, indicando que están defendiendo criterios: “Nosotros no vamos a defender personas, nosotros estamos defendiendo a los trabajadores, criterios, y esos criterios son tan importantes como que hayan ingresado por concurso publico, que haya un criterio de que el próximo año jubilan, aquellos que están enfermos con enfermedades catastróficas, aquellos trabajadores que por años fueron a honorarios y gracias a un acuerdo nacional de todo el sector publico con el Estado, no con el Gobierno, con el Estado de Chile, pudimos pasarlos a contrata, Ese avance que tuvieron en sus vidas, ese avance en respetar a los técnicos y auxiliares, ellos no están por cuoteo político, ellos están ahí por una labor cotidiana tan importante como todos nosotros”, Mientras tanto Barbara Rojas, vicepresidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud, FENPRUSS, declaro como injustificados estas desvinculaciones señaladas: “La forma en que se están realizando estos despidos no tienen justificación y tenemos normas, tenemos procedimientos que no se han cumplido, nosotros estamos atentos y alertas a los despidos injustificados que se puedan dar en el sector también de los funcionarios públicos“, explico esta dirigenta solidarizando principalmente con los funcionarios despedidos del MINSAL

Esta mañana en la ciudad de Temuco, dirigentes de la ANEF protestaron por el despido de 6 funcionarios a contrata desde la “Seremia” del Ministerio de Bienes Nacionales en la región de La Araucania, interponiendo un recurso el día anterior por vulneracion de derechos laborales, según los diputados y dirigentes mencionados, calculan en 600 personas los desvinculados del aparato estatal, hasta esta fecha

