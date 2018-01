Diputados aprobaron el ingreso de Andrés Zaldivar al Consejo de Asignaciones

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el ingreso del senador DC Andrés Zaldívar al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias a contar del 11 de marzo próximo.

La designación del actual presidente del Senado había sido validada de forma casi unánime el día martes por los integrantes de la Cámara Alta, pero no generó el mismo consenso entre los diputados, y la división quedó patente incluso al interior del oficialismo.

Así, mientras la bancada del PPD decidió dar libertad de acción, la del Partido Socialista resolvió rechazar los cinco nombres propuestos por una comisión bicameral: además de Zaldívar, el ex diputado RN Alfonso Vargas, el ex senador PR José Antonio Gómez, el ex consejero del Banco Central Enrique Marshall y el ex decano de Derecho de la Universidad Católica Arturo Yrarrázaval.

En definitiva, el nombre de Zaldívar recibió 80 votos a favor y 26 en contra, mientras que ocho diputados se abstuvieron.

La diputada PS Maya Fernández participó este mediodía en la presentación de la nueva “bancada feminista” y, en esa línea, hizo ver que entre los cinco nombres no hay ninguna mujer.

“Creemos que hay parlamentarias que podrían estar en este Consejo, pero nuevamente tenemos sólo hombres. Es negativo, tenemos ex parlamentarias de todos los sectores políticos -ex senadoras, ex diputadas- que podrían estar conformando (el organismo). Creemos que es importante ir dando señales en igualdad”, dijo Fernández.

Comentar