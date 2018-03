Diputados presentan denuncia contra alcalde de La Florida por mala administración financiera

Por: Cristian Álvarez / Opine.cl

5 de los seis legisladores que representan la comuna de la zona sur oriente de la capital, presentaron una denuncia al Consejo de Defensa del Estado en contra del alcalde de la comuna Rodolfo Carter por supuesta mala utilización de recursos públicos que fueron ratificados en un informe de la Contraloria General de la República publicado ayer jueves, que muestran un deficit que asciende a mas de $8 mil millones de pesos y $500 millones de pesos de deuda en cotizaciones previsionales, los parlamentarios destacaron la transversalidad de esta demanda donde pidieron a este organismo estatal hacerse parte de futuras acciones legales en contra del edil

Esta situación ya varios representantes comunales ya daban cuenta y al parecer este problema esta haciendo eclosión, porque son varios las señales que se están dando y los problemas que están pasando, que como representantes comunales ante el Parlamento decidieron tomar el toro por las astas y hacer también sus propias denuncias para que esta situación se aclare, aunque el gesto realizado por ellos es potente porque representa una postura casi transversal para pedir explicaciones por un momento que ellos consideran preocupante, Esta mañana de viernes 5 de los 6 diputados que representan a la comuna de La Florida, la populosa zona sur-oriente de la capital presentaron una denuncia al Consejo de Defensa del Estado por los malos manejos financieros que ha realizado el alcalde de su municipalidad Rodolfo Carter y que ha sido ratificados por la Contraloria General de la República en un informe que publico ayer jueves

En un gesto inedito, los legisladores de la comuna Ximena Ossandon (RN), Camila Vallejo (PC), Amaro Labra (PC), Pamela Jiles (PH) y Miguel Crispi (RD) (Solo falto el UDI Alvaro Carter, hermano del edil cuestionado) asistieron hoy a las dependencias del mencionado órgano judicial estatal para presentar antecedentes sobre las irreglaridades financieras que afectan a ese municipio, acusando al alcalde Carter de posible fraude, por ejemplo ascienden a $559 millones de pesos, solo en concepto de deudas previsionales y donde los mas afectados son los colegios que no reciben la subvención correspondiente y los trabajadores de la salud que no reciben sus cotizaciones, los legisladores estuvieron acompañados por dirigentes de los funcionarios sanitarios y de la educación y por los concejales de la comuna Marcela Abedrapo y Nicolas Hurtado, y fueron recibidos por un delegado del C.D.E. donde por mas de media hora conversaron de este tema, quedando en sus principales conclusiones, esperar hasta el 6 de abril para que el municipio de sus informaciones al respecto y que este órgano judicial haga alguna reacción al respecto, después de 15 días de haber recibido este informe, para que así tome acciones judiciales que incluso pueden llevar incluso a la posible destitucion de esta autoridad municipal

En sus justificaciones para emprender esta acción, los legisladores desatacaron la transversalidad en presentar esta demanda para que se aclare estos hechos y situaciones irregulares, la diputada PC Camila Vallejo, señalo que los informes publicados en Contraloria y las situaciones mencionadas contra los trabajadores de la salud, avalan de una u otra forma, las objeciones que ella al menos ha hecho en esta materia: “Hace mucho tiempo que hemos venido denunciando con los trabajadores de la salud y educación, no solamente el cierre de colegios si no que la mala utilización de los fondos públicos, porque los fondos que ha entregado el gobierno para educación, no han estado debidamente entregados a las escuelas y tampoco a los trabajadores en el área de la educación y de salud, cotizaciones pagadas con mucho retraso en forma sistematica, problemas con FONASA, problemas con los insumos para los consultorios, etc, etc, La comuna de La Florida tiene un déficit presupuestario altísimo y hemos presentado varias denuncias al respecto”, Por su parte la legisladora del Frente Amplio Pamela Jiles, señalo que solo ocupan sus atribuciones legislativas haciendo eco de lo que piden los ciudadanos del distrito que los representan: “A todos nos representan por igual, la transparencia, la probidad y la fe publica, y en eso tenemos un compromiso, esta situación en La Florida se da en un contexto, de particular crisis de transparencia, la probidad y la fe publica, (…) hay infinitos ejemplos, hoy día la ciudadanía, nos exige probidad, transparencia, fe publica, y es lo que venimos a hacer unidos, con la comparecencia de varios parlamentarios de todos los sectores, porque es lo que nos exigen nuestros votantes, para eso fuimos electos”, Mientras tanto Ximena Ossandon, diputada de RN destaco la transversalidad politica para presentar esta demanda: “Esto es inedito, primera vez en la vida que existen diputados transversales tras una misma denuncia, esto es dejar la ideología y la política de lado, sino que jugársela por los vecinos de nuestro distrito, estamos aquí por la transparencia, la fiscalización y también por la unidad, porque esto yo creo que representa un principio, un trabajo en conjunto, incluso en muchos proyectos a futuro, estamos muy preocupados por la situación de La Florida y yo le pido a la gente de La Florida que dejen sus ideologías de lado, de izquierda centro, de derecha, que lean el dictamen de Contraloria, que lo lean responsablemente porque los únicos afectados son ellos”, señalo así la hermanda del actual senador Manuel Jose Ossandon

Según el informe de Contraloria presentado ayer jueves realizado por su unidad de auditoria, la situación financiera de la Municipalidad de La Florida muestra un profundo desorden ya que ademas de las cifras previsionales mostradas, muestra un déficit de $8.562.167.845 en su presupuesto, ademas de 57 cheques protestados por ausencia de dineros y que estaban asignados a la educación por un monto de $356.735.882 y en salud, son 157 los documentos de pago, que ascienden a $701.617.878. Hasta el momento el municipio ha reaccionado diciendo que las cuentas están en orden

