Dirigentes políticos y sociales de la educación señalan que estarán atentos a las acciones del Gobierno

Un grupo de dirigentes políticos y sociales encabezados por el vicepresidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo y la vicepresidenta del PS Karina Delfino indicaron que estarán atentos a las acciones del Poder Ejecutivo en especial del Ministerio de Educación en todo lo que intenten modificar lo realizado en la administración pasada de Michelle Bachelet, señalando que ven con preocupación lo realizado en el actual gobierno, estas declaraciones las formularon hoy domingo donde manifestaron su adherencia a las protestas convocadas por los estudiantes para el próximo 19 de abril en todo el país.

Una semana clave vivirá la educación chilena a partir de este próximo lunes con diferentes situaciones que contaremos en detalle mas adelante, porque ahora les contaremos como se están “calentando motores” para lo que harán los movimientos sociales en aquellos mencionados días, Hoy domingo un grupo de dirigentes sociales de la educación y también políticos señalaron que estarán atentos a las acciones del gobierno, mostrándose preocupados por lo que esta realizando el Poder Ejecutivo a nivel nacional, manifestando su adhesión a las protestas convocadas nacionalmente por los estudiantes el próximo jueves 19 de abril

En dependencias de la “Casa del Maestro”, perteneciente al Colegio de Profesores, un grupo de dirigentes docentes encabezados por el 2do vicepresidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, políticos encabezados por la vicepresidenta de la mujer del PS Karina Delfino, y de otras agrupaciones como la CONFEMUCH y movimientos de profesores, llamaron primeramente a la ciudadanía a participar de las movilizaciones señaladas para la próxima semana donde los estudiantes universitarios de la CONFECH, los secundarios de la ACES y CONES y la señalada agrupación del magisterio convocaron y adhirieron a esta protesta, que puede ser la primera demostración masiva de descontento hacia el actual gobierno de Sebastian Piñera, El mencionado J.Gajardo señalo que las protestas ciudadanas no están desgastadas como lo menciono en su momento el actual ministro de Educación Gerardo Varela, señalando que puede configurarse la misma situación que ocurrió el año 2011, cuando las mencionadas agrupaciones estudiantiles encabezaron las manifestaciones contra el gobierno de la época: “El desgaste depende de la conducta que actúen las autoridades, porque si ellos siguen haciendo estos anuncios, si insisten en retroceder en no acoger las legitimas demandas y se insiste en un modelo de educación neoliberal que ha tenido tremendas consecuencias para el país, evidente que es un desgaste para ellos y legitima un accionar de parte nuestra y salir al paso de esa política, Aquí para que las cosas funcionen, tienen que haber esfuerzos de las 2 partes, pero si el gobierno insiste en seguir aplicando esta política en reestablecer el lucro en la educación va a encontrar una fuerte resistencia, y no me extrañaría -y uno no puede ser pitonizo en esta materia-, de que se configure un cuadro similar al 2011 si se insiste en esto”, señalo así el ex líder del Colegio de Profesores

Por su parte Karina Delfino, actual vicepresidenta de la mujer del P.Socialista y quien fuera una de las dirigentas mas emblemáticas de la “Revolución Pinguina” del año 2006, señalo que estarán alertas a todo lo que realice el gobierno en los ámbitos de la educación y de otros temas donde consideran ellos hubo avances: “Manifestamos nuestra preocupación respecto a la situación que se esta viviendo, Queremos decirle al gobierno de Sebastian Piñera y a su ministro de Educación, que las organizaciones sociales que están presentes y también algunas organizaciones políticas como el PS, vamos a estar atentos a todos aquellos cambios que afecten, a todo lo que hemos avanzado en el proyecto de fortalecimiento de la educación publica, nos preocupa la motosierra administrativa que ha realizado el gobierno de Sebastian Piñera, tanto en el protocolo de interrupción del embarazo, en el aborto de tres causales pero también en otras iniciativas como se mencionaba acá en el Tribunal Constitucional y por lo mismo vamos a estar alertas a todos estos cambios que afectan profundamente todo lo que hemos avanzado”, Mientras tanto Manuel Valenzuela, presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación señalo su rechazo a la mantencion del lucro en la educación que según el, se mantendrá en el actual periodo de gobierno: “No debe sorprender la actitud del gobierno, porque la mayoría sabíamos, casi el 70% del país, que esto iba a pasar, por lo tanto este fantasma de la retroexcabadora que instalo el gobierno, cuando estaba el gobierno anterior, era probablemente la proyección de lo que iban a hacer ahora, nosotros rechazamos categóricamente la mantencion y la prohibición del lucro en el sistema educativo, sobretodo la educación superior, los compañeros estudiantes tanto secundarios como los universitarios han venido marchando por años para terminar con el lucro, se avanzo considerablemente en el gobierno anterior, por lo que consideramos que ahora esta en peligro y que efectivamente el gobierno quiera terminar con eso”, señalo así este dirigente social

Como decíamos al inicio, la próxima semana sera una semana agitada en el mundo de la educación, en todos los niveles y con todos sus actores, por ejemplo mañana lunes esta planificado que el presidente de la República Sebastian Piñera envié al parlamento, un proyecto de ley para otorgar gratuidad económica en sus estudios en Centros de Formación Técnica e Institutos profesionales, una propuesta con características de condición que puso el senador Manuel Jose Ossandon cuando compitió contra el actual mandatario por la candidatura presidencial de Chile Vamos y del cual cuando fue derrotado, el presidente Piñera acogió y recibió por ende el respaldo mencionado, y mientras que el próximo jueves, el bloque social de la educación marche en las principales ciudades del país en su primera protesta convocada por el gobierno, En Santiago y como ha sido tradicional, su recorrido comenzara en la Plaza Italia por la mañana

