El nuevo enfrentamiento entre Chiqui Aguayo y Alberto Plaza en Vértigo

A la polémica entre Alberto Plaza y Chiqui Aguayo durante el Festival de Viña, se le sumó un nuevo capítulo y esta vez fue en el estelar de Canal 13 “Vértigo”.

Tras la presentación de la humorista en la Quinta Vergara, el cantante la trató de “flaite” por el alto contenido de garabatos en su rutina.

El reencuentro fue en Vértigo y como era de esperar la pelea revivió durante la sección “La pregunta del público”. Allí Chiqui defendió su derecho a decir lo que pensaba, mientras que Plaza aseguró que no se arrepiente de lo hecho.

“Tú no estás consciente de la importancia de lo que hiciste ahí, provocas un efecto, ese efecto tiene que ver con lo que queremos construir como sociedad con acuerdo donde quepan todos. Lo que tu mostraste ahí no lo puede ver toda la familia. Le robaste un espacio a la familia“, sentenció el cantante.

“La opinión que tu representas Alberto PLaza, tiene que ver con un Chile más bien conservador, que es un Chile que no quiere mucho que las cosas cambien. Te voy a citar, como dice una de tus canciones, ‘No le quites alas a la libertad’. Finalmente, yo no puedo ser perfecta, tengo miles de defectos“, aseguró la ex integrante del Club de la comedia.

“A mi no me dolió que me dijeras que soy flaite (…) lo que me dolió más, y que es lo más grosero que he escuchado toda mi vida, fue la carta que enviaste el día de la mujer al mismo diario, donde decías que te parecía curioso que ser machista tuviera una connotación negativa y que ser feminista tenía una positiva; que las mujeres teníamos ciertos privilegios como entrar gratis a una discoteque o como, finalmente, podíamos quedarnos con los hijos después de un juicio de divorcio. Te faltó decirnos que nos gastábamos la plata de la pensión en la peluquería. Eso me pareció grosero, machista y no representa a todo el Chile que ha ido evolucionando“, atacó.

“Chile evolucionó, el humor evolucionó, las mujeres evolucionamos: las mujeres de la cloaca, como decías en tu carta, sí, decidimos garabatos, sí comparamos el tamaño de los penes y no porque tú no quieras que existamos vamos a dejar de hacerlo. Chile evolucionó, Alberto Plaza, no“, finalizó la actriz.

“Yo no he dicho nada respecto a la clase, yo he dicho sobre ser vulgar sobre el más escenario importante de América Latina, desde donde nos ve todo el mundo y del cual estamos mostrando lo que somos los chilenos. Tú echaste basura sobre un escenario que nos pertenece a todos”, argumentó el intérprete.

Los animadores intentaron calmar las aguas y dieron paso a otras preguntas. Sin embargo, Fabrizio Copano hizo que arder la polémica otra vez. “¿Es acaso Chile un país flaite o tu quedaste en el pasado?”.

“Me están respondiendo con la misma moneda que en la dictadura (…) que se crea una intolerancia y deberíamos haber aprendido esa lección“, finalizó Plaza.

Fuente: ElShow.cl

Comentar