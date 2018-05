El primer día de Rosa Maria Payá en Chile: Entre seminarios, reuniones y reconocimientos por la causa que lidera

Por Cristian Alvarez

Durante este lunes y a lo largo de esta semana, la líder opositora al gobierno de Cuba Rosa Maria Paya, realiza su tercera visita a nuestro país donde ha tenido una nutrida agenda de actividades a lo largo de esta jornada, participando de un seminario, reuniéndose con autoridades como el Canciller Roberto Ampuero y recibiendo reconocimientos, precisamente esta tarde recibió uno del Instituto Nacional de la Juventud donde fue galardonada por su lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos, en respuestas a nuestro medio, la activista política señalo que no tiene esperanza en el cambio del liderazgo de su país, concretado hace algunos días atrás con la asunción de Miguel Diaz-Canel a la presidencia de Cuba, Aun no esta confirmado alguna reunión con el presidente Sebastian Piñera y este viernes participara de un foro en la U.C. con los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Oscar Arias

Ella puede liderar Cuba o participar de las decisiones que se tomen en el futuro, puede influenciar en el curso de su país o estar en una posición de cabecera cuando definitivamente el régimen de su país cambie definitivamente de color, pero por el momento, el presente de su nación sigue siendo duro a pesar del cambio de cara en la presidencia de la república, donde en su mando se fue una dinastía familiar pero se mantiene el espíritu de un régimen que se ha mantenido por casi 60 años, que a pesar de sus logros sociales, aun en lo político esta estancado porque no hay libertad de expresión sin represalias, no hay alternativas de elección distintas a las oficiales ni mucho menos se deslumbra un cambio radical en el corto plazo, Cayo una ideología en el mundo pero no en todas partes donde en su país lucha por abrir al menos canales de dialogo, una tarea dura donde ella se ha comprometido con la democracia y la libertad y donde ha salido de su país para lograr apoyo internacional en cumplir sus objetivos, Su causa libertaria la ha llevado nuevamente a nuestro país donde ha tenido una nutrida agenda. así han sido las actividades que ha realizado una de las principales lideres políticas opositoras al gobierno de Cuba, Rosa Maria Paya donde hoy lunes comenzó una nueva visita a Chile que se extenderá a lo largo de esta semana, donde termina abril y comienza el mes de mayo

En su primer día de la tercera visita que realiza a nuestro territorio, las actividades de Rosa Maria Paya comenzaron desde esta mañana, donde su primera actividad oficial fue su participación en un seminario organizado por la “Federación Social-Cristiana”, en la sede del Parlamento en Santiago, a pesar de llegar retrasada al encuentro, hubo asistencia masiva a este foro donde se repleto su capacidad y ella contó las penurias y dificultades que vive la sociedad cubana, en este seminario contó con la participación del senador RN Francisco Chahuan y de la ex ministra DC Mariana Aylwin, ademas de representantes del grupo “Progresismo con Progreso”, que lidera la hija del fallecido ex presidente Aylwin y de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia que también ayudaron a organizar este foro y que consiguieron esta nueva visita de esta líder internacional, Luego cerca de las 2 de la tarde, continuo su agenda de actividades con una reunión con el canciller Roberto Ampuero cuyo encuentro se realizo en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores que se extendió cerca de una hora, y en donde conversaron sobre el cambio de mando concretado hace 2 semanas atrás, de la presidencia de la república de su país donde Miguel Diaz-Canel asumió el mando de Cuba, reemplazando a Raul Castro quien detento el poder en aquella nación durante los últimos 12 años, mas tarde y en una pausa donde almorzó, concurrió hasta las dependencias del Instituto Nacional de la Juventud donde se reunió con el director subrogante de esa repartición estatal Ramiro Garcia, quien en compañía de sus asesores le entregaron un galvano por su lucha y compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos que ha realizado a pesar de la limitada acción que realiza en territorio cubano, donde ella ha denunciado hostigamientos y amedrentamientos, ademas de este reconocimiento simbolizado en un galvano de vidrio, los funcionarios del INJUV le entregaron un ejemplar del libro con los resultados de la encuesta nacional de la juventud realizado en el año 2015, que es el “producto estrella” de esta institución como le explicaron ellos, aquel encuentro duro cerca de 30 minutos

INTENCIONES Y APOYOS

Luego de este encuentro en el INJUV, Rosa Maria Paya realizo un punto de prensa donde respondió las preguntas que le formulamos, ella señalo no tiene esperanza en algún cambio en la política por parte del gobierno de su país, aunque señalo que la sociedad de su nación esta haciendo esfuerzos por lograr mayores canales de libertad: “Yo creo que el testaferro -lamentablemente- del castrismo es en ningún sentido una referencia para el cambio en Cuba, No es a partir de la dictadura que se va a cambiar la dictadura, o que se va a llegar a la democracia, es a través de la acción libre y de la participación de la ciudadanía cubana y la vanguardia de esa ciudadanía, pues recae en gran medida en los jóvenes y recae también en un movimiento opositor, en una sociedad civil independiente que esta trabajando muy arduamente, dentro y fuera de Cuba, porque se reconozca nuestro derecho a decidir nuestro propio futuro y eso es lo que debe estar apoyando la comunidad internacional y eso es lo que debe estar apoyando desde América y eso es lo que le hemos propuesto al Instituto de Juventud, la solidaridad que necesitamos”, Sobre las acciones de las autoridades nacionales y de la sociedad chilena señalo estar recibiendo el apoyo para su causa, en especial del presidente Sebastian Piñera con quien ya se ha reunido en ocasiones anteriores tanto dentro como fuera de Chile: “De la sociedad civil desde luego, de muchos actores en el terreno político chileno, en las ultimas semanas han pasado resoluciones en el Senado y en el Congreso apoyando precisamente la realización de un plebiscito a la dictadura, someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, a la invitación al presidente Piñera a sumarse ahora como presidente se sumo, desde hace 2 años como ex presidente y bueno honrada en la reunión en la mañana de hoy con el canciller, el señor ministro Ampuero donde se plantearon precisamente estos temas y yo creo que han sido muy bien acogidos”, declaro así, quien es la hija del líder opositor y militante social-cristiano Oswaldo Paya, muerto en extrañas circunstancias en el año 2012 en un accidente automovilístico en la isla caribeña

Desde los personajes que se reunieron con ella, también destacaron la valentía de esta activista, donde cuya visita servirá para saber la realidad de la isla, la ex ministra y ex militante DC Mariana Aylwin indico que precisamente esta es una oportunidad para conocer las falencias del sistema político cubano: “Esta es una oportunidad que esta Rosa Maria Payá en Chile, primero para brindarle nuestro apoyo, el apoyo de grupos que estamos trabajando en paralelo, pero que tenemos proyectos comunes, ideas comunes, La Federación Social Cristiana, el movimiento “Progresismo por Progreso” estamos coincidiendo en un tema que es fundamental para nosotros que es como construimos una democracia mas solida en nuestro continente y como apoyamos a países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua y otros donde hay dictaduras y también como revitalizamos la fuerza de la democracia en un tiempo nuevo y cuales son los desafíos y los riesgos que debemos enfrentar adelante”, por su parte el senador RN Francisco Chahuan señalo que estas instancias y visitas servirán para defender la democracia en Latinoamerica y que hay que trabajar por fortalecer este sistema político, ante las preocupantes cifras mostradas por diversos estudios hacia las nuevas generaciones: “A nosotros no nos deja de sorprender que el 57% de los jóvenes de octavo básico señalen que están disponibles para un régimen autoritario, una dictadura, versus la democracia, si esta es capaz de capaz de asegurar el orden, Eso quiere decir que tenemos que cuidar la democracia y eso implica que tenemos que trabajar no solamente en generar las confianzas necesarias, las confianzas interpersonales, tenemos que trabajar en que hay mucha probidad y transparencia y tenemos que trabajar también para que esta democracia no sea entendida como un modelo procedimental, si no que sea una forma de vida y en ese contexto en que nos hemos congregado a los social cristianos para que podamos escuchar a Rosa Maria Paya, una mujer que esta dando la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba”, mientras que el director (S) del INJUV Ramiro Garcia expreso su solidaridad con la activista cubana, tanto a nivel institucional como personal: “Como Instituto Nacional de la Juventud, quisimos homenajear a Rosa Maria Payá por su destacada participación y su lucha por gracia y los valores que representa, estamos acá contigo, quiero que sepas que tienes nuestro apoyo y que vamos a estar trabajando para que puedan lograr los anhelos que están buscando”, señalo así este directivo estatal

Esta es la tercer visita que realiza R.M.P a nuestro pais, las anteriores fueron en los años 2013 donde visito al fallecido ex presidente Patricio Aylwin y el año pasado donde recibio el respaldo del actual mandatario Sebastian Piñera, La jornada de hoy para esta líder cubana termino este atardecer con un foro virtual organizado por la “Fundación Para el Progreso” donde explico las profundidades de su movimiento y la causa social y política que persigue, mañana martes no tendrá actividades publicas porque sera la conmemoración del Día del Trabajador, durante esta semana tendrá mas actividades y reuniones, entre ellas un encuentro con la directiva nacional de la Democracia Cristiana encabezada por Myriam Verdugo, aunque aun no se sabe si habrá una reunión oficial con el presidente Piñera, la principal actividad que tendrá en nuestro país sera su participación en el foro “Solidaridad Democrática en América Latina” donde compartirá sus planteamientos con la mencionada M.Aylwin, con el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga y con los Premios Nobel Mario Vargas Llosa (Literatura, 2011) y Oscar Arias (Paz, 1987), ademas del ex alcalde venezolano Antonio Ledezma, este foro se realizara en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, este viernes al mediodía

