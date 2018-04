Entre diagnósticos y resoluciones: El movido sábado para el PS, la DC y otras colectividades políticas

Una jornada cargada de reuniones, elecciones y definiciones viven diversos partidos políticos de todas las tendencias donde analizan sus posturas en temas contingentes y también a resolver sus diferencias internas, El P. Socialista realizo hoy una nueva reunión de su comité central donde analizan su posturas ante las medidas el actual gobierno, reafirmando su presidente que no participaran de las comisiones “pre-legislativas” que se han convocado, Mientras que la DC realizo un consejo nacional ampliado donde hablaron de sus problemas internos y descoordinaciones, donde sus militantes históricos aun deciden si quedarse dentro de la colectividad, La UDI y Revolución Democrática también tienen jornada decisiva mediante encuentros y elecciones

Ya estamos casi a un mes de la asunción de un gobierno de derecha y algunos partidos políticos ya han tomado postura y partido sobre sus diferencias en lo que ha hecho, algunos han mostrado sus diferencias, desde criterios distintos a los que se quieren establecer hasta automarginaciones personales e institucionales que han sido resistidas por incluso algunos de sus militantes, en fin posturas que deberán analizarse en instancias internas que coincidentemente varias colectividades han coincidido en la realización de encuentros internos y definiciones para analizar sus acciones por estas semanas, aunque dedicaremos a analizar mas profundamente la situación de 2 de ellos, que son las colectividades del centro y de la izquierda mas representativas, del país, que son el Partido Socialista y la Democracia Cristiana donde ambos partidos sostuvieron diferentes instancias para revisar lo hecho y desecho ante este este nuevo periodo y definir sus posiciones

PS: SIN PEGARLE A NADIE

En la sede del Parlamento en Santiago, la principal colectividad de la oposición, al menos en numero de parlamentarios, se dio cita en su máxima instancia para debatir sus situaciones internas y externas: El Comité Central que comenzó a las 11 de la mañana, con la asistencia de sus miembros entre los que se destacaban los integrantes de la directiva encabezada por Alvaro Elizalde, de la juventud, ex lideres partidarios como Osvaldo Andrade y Camilo Escalona, parlamentarios como Isabel Allende, Maya Fernandez, Jaime Naranjo, Carlos Montes y Jose Miguel Insulza, Consejeros regionales que por primera vez se presentan como bancada y también alcaldes como Johnny Carrasco, edil de la comuna de Pudahuel que decidió participar ayer viernes de la comisión de trabajo de Seguridad Publica que convoco el gobierno de S.Piñera y que contravino las intenciones de su partido de no participar de estas instancias, ejemplificándose en la polémica bajada del senador Insulza de esa instancia, Se esperaba un recibimiento hostil o tenso hacia el alcalde pero sucedió todo lo contrario, ya que incluso hubo bastantes momentos irónicos que el afronto mientras saludaba a sus pares: “No te vamos a pegar”, le dijo el diputado Naranjo, “Los que te abrazan la espalda son los mas traicioneros”, le dijo el ex diputado Andrade, “Lo aprobaremos por amplia mayoria” le señalo la senadora Allende cuando le mencionaban de un inexistente recurso de queja partidario por su decisión, Este reunión partidista comenzó con un minuto de silencio en honor a militantes juveniles de Arica que murieron en un accidente automovilístico durante el pasado mes, después siguió con un discurso del senador Elizalde quien dio cuenta de las posiciones de su colectividad a lo largo de este mandato piñerista y también refiriéndose a estas materias, y después se dio inicio al debate político con la exposición de diferentes personajes donde estuvieron pedidas 25 palabras para exponer a los asistentes, En la resoluciones de este comité están la aprobación de una resolución por unanimidad de la mencionada posición partidista de hablar y conversar con el gobierno a través del parlamento y no a través de las señaladas comisiones porque según ellos le quitan atribuciones al Poder Legislativo

En su discurso ante los asistentes, el presidente del PS Alvaro Elizalde reafirmo la postura de su colectividad de no participar de los comités para lograr acuerdos nacionales en diferentes áreas donde según el, el Parlamento es la instancia para decidir y dialogar sobre estos problemas: “Frente a la estrategia de dividirnos con comisiones designadas a dedo, como partido tomamos decisiones consistentes con un proyecto colectivo, el dialogo con el gobierno sobre temas legislativos, se lleva en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía, pero sobretodo debe ser un dialogo de buena fe y no una artimaña para sacar dividendos mezquinos, eso es jugar con el país y con la necesidad de los chilenos y para jugarretas no nos vamos a prestar”, por su parte el senador Jose Miguel Insulza señalo su disponibilidad para conversar de todos los temas con el gobierno, aunque critico el endurecimiento de posiciones en la materia de las comisiones : “Yo siempre estoy dispuesto a dialogar a conversar con quien sea, no fui a este caso especifico, no fui a esta comisión por una cierta configuración de las cosas, se planteo la cosa de la comisión… y esa comisión paso a ser como una cuestión muy importante, muy simbólica, pero yo por ejemplo he conversado con el ministro del Interior el martes, fue a la comisión de seguridad publica y allí conversamos larga mente sobre los mismos temas y esa va a ser mi conducta también y si el presidente de la república me llama a conversar también voy a ir, Las comisiones están muy…. se han endurecido fundamentalmente por la interpretación que le dan cada uno de ellas”, Mientras tanto el alcalde de Pudahuel Johnny Carrasco defendió su participación en la comisión de seguridad ciudadana y declaro que no ha recibido ningún reproche por su actitud mencionada: “Aquí en toda la reunión de la mañana, mi actuación ha sido puesta en un contexto de análisis político, nadie me ha pedido ninguna renuncia…,No, si no en como buscar caminos en donde como la individualidad pueda ejercerse en plenitud, pero también ser mas coherente en las decisiones políticas”.

DC: CON DIAGNÓSTICOS COMUNES

Otra instancia decisiva durante jornada fue lo que analizo la Democracia Cristiana, que realizo hoy sábado un consejo nacional ampliado para analizar sus problemas y sus diferencias internas, mas de 80 miembros de los 125 invitados, entre los que se contaban ademas de los miembros del consejo nacional, representantes regionales, de la juventud partidaria, Parlamentarios, ex dirigentes históricos como Jorge Burgos y Gutemberg Martinez y de la directiva interina encabezada por Myriam Verdugo se dieron cita en la sede nacional de la colectividad para tratar de superar sus turbulencias que desde la pasada campaña presidencial se hicieron latentes, dañándose incluso la convivencia interna, generando como consecuencia la salida de grupos de militantes que han renunciado al partido como Mariana Aylwin y Eduardo Saffirio, Desde las 11 de la mañana estuvieron reunidos y después se dividieron en 5 grupos de trabajo donde según todos los asistentes consultados, reino un buen ambiente en los debates, después cerca de las 6 de la tarde se volvieron a juntar para escuchar las conclusiones de esos grupos, terminando cerca de las 7 de la tarde, Que en sus principales diagnósticos están la falta de fraternidad partidaria, de acondicionamiento de la doctrina social-cristiana a los desafíos modernos, tanto a nivel país como a nivel mundial, influenciado por la crisis de los partidos políticos, Estas conclusiones resumidas de forma mas profunda, serán enviadas a los participantes de este encuentro y a los próximos candidatos que aspiren a dirigir la colectividad, precisamente en esta reunión no se converso sobre el próximo proceso eleccionario que termina el próximo 27 de mayo con las elecciones de su directiva nacional, ni tampoco la definición como oposición u alguna colaboración con el Poder Ejecutivo

Entre los que participaron de esta reunión, destacaron el buen ambiente señalado en los diálogos mencionados y comentaron sus posiciones con respecto a este encuentro, por ejemplo la presidenta interina de la DC Myriam Verdugo señalo que con este encuentro termina un proceso de recolectar opiniones y que no tuvo como finalidad retener o dejar a militantes de su colectividad: “Tenia por objetivo simplemente concluir un proceso que empezamos en enero, de escucha y de diálogos reflexivos con muchos camaradas de distintos ámbitos algunos eran ex ministros parlamentarios, dirigentes sindicales, estudiantiles, para hacer un análisis de porque estamos como estamos, que le paso a la DC que hace 10 a 15 años viene de un declive permanente, Hoy día lo que hicimos es que este dialogo fuera mas común, mas comunitario, en un ambiente de igualdad, por eso nadie hablo arriba de un escenario, por eso estábamos así a la misma altura (…) Esta jornada no es para retener a nadie, es para construir o reconstruir, o refundar o la palabra que quieran usar, el partido democratacristiano que atraviesa por una crisis, no tiene ningún objetivos especifico mas que ese”, Mientras tanto el senador Francisco Huenchumilla califico de un buen encuentro, la reunión de esta instancia y que no fue tocado las actuales diferencias entre sus pares de la Camara Alta: “Fue un buen encuentro, yo digo que fue una buena discusión académica digo esto porque no hubo decisiones políticas, si no que cada uno de los participantes, dio su opinion sobre la situación del partido, los remedios que habría que colocarle, y eso, fue un buen insumo para los dirigentes, Eso de los senadores no fue tocado en ninguna parte porque no corresponde, ese es un tema de la bancada de senadores, una cosa, un episodio, aquí lo que se profundizaba era la situación del partido”, Por su parte el ex líder partidario Gutemberg Martinez reafirmo que aun no tiene una decisión tomada sobre su eventual salida de su colectividad que aun milita porque falta definir diversos enfoques partidarios: “Hay conciencia de que hay temas que no pueden esperar mucho en el tiempo porque requieren decisiones claras y oportunas, porque de lo contrario, lo que esta en cuestión, que es la capacidad de este instrumento muy cercano al ideario demócrata cristiano se deteriora aun mas”

Durante este sábado también otras colectividades tuvieron instancias decisivas, La UDI sostuvo su consejo general ampliado en el balnerario de Punta de Tralca en el Litoral Central, donde analizaron su rol en el gobierno del cual son el oficialismo, aunque el tema del proyecto de ley de identidad de genero aun sigue dividiendo a sus parlamentarios donde la presidenta de su partido Jacqueline Van Ryssenberghe se ha mostrado contraria a la extensión de definición del sexo hacia los menores de edad, mientras que el diputado Jaime Bellolio ha señalado lo contrario, este encuentro del gremialismo político terminara mañana domingo, mientras que en el Frente Amplio, su colectividad mas grande Revolución Democrática realizara elecciones para definir a los miembros de su consejo político donde definirá indirectamente en el futuro a su próxima directiva nacional que encabeza actualmente Rodrigo Echecopar, este proceso electoral también terminara mañana

Comentar