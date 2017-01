[ENTREVISTA] Ronald Fuentes, nuevo gerente deportivo de la U: “Trataremos que la gente se reencante con la institución”

El nuevo gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, manifestó en conversación con Estadio en Portales que su llegada a ese cargo “llegó a través de que en algún momento fui opción para ser técnico de la U y eso obviamente con el tema de mi salida, antes que terminara el torneo con la Universidad de Concepción afectó para que eso no pudiera ser y porque tengo conocimiento de la gente de Universidad de Chile”.

El ex defensa central del cuadro “Azul” manifestó que esto significa que por el momento no va a volver a entrenar “mientras yo esté trabajando como gerente deportivo en Universidad de Chile” y agregó que “siento que puede ser un paso complementario en mi labor de técnico, esta es una función que quiere aprender y hacerlo de la mejor manera, me voy a dedicar cien por ciento a esto y el buzo lo voy a dejar guardado por mucho tiempo”.

El mundialista en Francia 1998 asumió que va a tener que adaptarse al trabajo de escritorio en esta nueva labor como gerente deportivo de Universidad de Chile.

“Sí, seguro, ahí es donde a lo mejor no me manejo tanto pero tampoco soy tonto, trataré de aprender lo más rápido posible, sé que hay cursos que uno puede realizar y los voy a hacer porque cuando yo me empodero de un puesto, en este caso como gerente deportivo, quiero hacerlo bien”.

Ronald Fuentes también sabe que el cargo que asume es un área sensible y que “nos tenemos confianza todos los que estamos trabajando en la U, por algo llegamos ahí y trataremos de hacer lo mejor posible para que la gente se sienta orgullosa y vuelva a reencantarse con la institución”.

Escucha el audio de la entrevista en Estadio en Portales

Comentar