Envian carta al presidente Piñera que pide acelerar la tramitación parlamentaria para legalizar la eutanasia

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de viernes, la presidenta de la Càmara de Diputados Maya Fernandez mas su par del Frente Amplio Vlado Mirosevic y el senador PPD Ricardo Lagos Weber, enviaron una misiva dirigida al presidente de la república Sebastian Piñera y al ministro de la SEGPRES Gonzalo Blumel pidiendo acelerar la tramitación legislativa del proyecto de ley para legalizar la eutanasia al menos bajo 2 causales y que se votara el próximo 15 de mayo en la comisión de salud de la cámara baja, indicaron una vez mas que no se trata de liberalizar su uso con esta iniciativa sino para dar dignidad a los enfermos terminales, Diputado RN ya anuncio su oposición a esta propuesta y petición

Ya presentaron esta iniciativa ahora solo queda impulsarla, empujarla, juntar los apoyos correspondientes para su aprobacion, pero tambien pueden levantarse debates apasionados que veremos que se desarrollen cuando avance este tema, Esta mañana de viernes parlamentarios opositores, encabezados por la presidenta de la Camara de Diputados Maya Fernandez, su par del Frente Amplio Vlado Mirosevic y el senador PPD Ricardo Lagos Weber enviaron al presidente Piñera una carta pidiendo que se acelere la tramitacion legislativa del proyecto para legalizar la eutanasia, al menos en 2 causales

Esta mañana, los mencionados legisladores entregaron una comunicación escrita dirigida hacia las autoridades que entregaron a la oficina de partes del palacio de Gobierno, donde quien llego primero fue el diputado V.Mirosevic, después llego M.Fernandez y por ultimo llego el hijo del ex presidente lagos entrando los 3 conjuntamente hacia la mencionada dependencia para hacer llegar esta misiva y recibir las confirmaciones, recordemos que el diputado Mirosevic presento el año pasado un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida en nuestro país que hace algunas semanas atrás recibió el apoyo del senador Lagos Weber para fusionar ambas iniciativas que han presentado ambos para que se unifiquen en un proyecto legal y sea disputado en el Senado, luego de lo que agregue mantenga o modifique de esta iniciativa legal en la Comisión de Salud de la Càmara de Diputados que se votara próximamente, la iniciativa contempla legalizar la muerte asistida en 2 causales, para enfermedades terminales o con dolor crónico, y solo para mayores de edad, la misiva pide que el Poder Ejecutivo coloque urgencia para este proyecto legal, como dato curioso, justo en el punto de prensa que se aprestaban a dar estos legisladores, irrumpió un grupo de familiares de presos por casos de vejámenes a los derechos humanos en el Régimen Militar, situación que no incomodo a los parlamentarios

En sus explicaciones mas profundas, los legisladores destacaron el apoyo y los alcances de este proyecto legal donde según ellos quieren estimular al menos el debate sobre esta materia, el senador PPD Ricardo Lagos Weber pidió de forma respetuosa a las autoridades poner las aceleraciones correspondientes a la tramitación de esta propuesta: “Pedirle al presidente de la república de manera muy correcta y muy respetuosa, pero con mucha firmeza, de que considere ponerle urgencia a los proyectos de ley que están en el Parlamento, que plantean la posibilidad de contar en Chile con un sistema regulado y legal para una muerte digna, hay muchos chilenos que enfrentan enfermedades terminales, enfermedades irremediables prolongadas y dolorosas, que estando en plena conciencia de sus facultades mentales, hoy día no cuentan con la capacidad y el amparo legal, de poder decidir por si mismo, el fin de sus tratamientos o eventualmente acelerar un proceso que les permita partir con dignidad”, por su parte Vlado Mirosevic diputado del Partido Liberal, destaco los apoyos que ha tenido esta iniciativa a nivel parlamentario donde otros partidos ya han manifestado su apoyo al respecto y que observaron distintas legislaciones en el mundo para poder dar vigencia a este proyecto: “Cuando presentamos el proyecto observamos distintas legislaciones en el mundo, de Canadá, de Holanda, de Colombia, y nuestro proyecto y quiero decirlo también, para que fuera posible tramitar, esto es un proyecto mínimo, esto no es un proyecto que tenga muchas causales, solo tiene 2, enfermedades terminales y enfermedades que no pueden ser terminales, pero que son dolorosas e incesantes, la verdad es que este es un proyecto que regula muy bien la eutanasia y un proyecto minimalista, porque pensamos que este es un primer paso”, Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados Maya Fernandez declaro su apoyo a esta iniciativa, indicando que es necesario debatir esta posible legalización en el país: “Lo que Chile no puede tener son temas que no se debatan, El Congreso justamente es para eso, debatir todos los temas y creo que es importante debatir un tema que tiene que ver con un derecho, tiene que ver con una muerte, digna, tiene que ver con una enfermedad terminal y dolorosa poder tomar una decisión”

Sin embargo y ante esta petición ya explicada, ya comenzaron a sonar voces que disienten de esta propuesta, por ejemplo el diputado RN Diego Schalper rechazo esta petición aduciendo que no esta en el programa de gobierno del actual mandatario Sebastian Piñera y que están preocupados en su sector por mejorar las condiciones de los pacientes: “No solo no está en el programa de Gobierno, sino que la inmensa mayoría de Chile Vamos no está de acuerdo con ella, Es más, nuestra preocupación tiene que ver con los muchos pacientes que pierden la vida por la complicidad pasiva de las malas políticas en salud del Gobierno de Michelle Bachelet (…) La centroderecha social de Chile Vamos está preocupada de los pacientes que fallecen involuntariamente, simplemente porque no hemos sido capaces de asegurar una salud digna y eficiente para los que más lo necesitan. Estas discusiones nos desvían del foco real de Chile: Cómo mejoramos la salud de los más vulnerables”, señalo así el legislador por la región de Ohiggins como punto disidente ante este tema, Este proyecto mencionado para legalizar la eutanasia sera votado el próximo 15 de mayo en la Comisión de Salud de la Càmara de Diputados, donde aprobara, rechazara o modificara su contenido, antes de enviarse su discusión al Senado

