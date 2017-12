Estrella de “Beverly Hills 90210” revela que golpeó a Harvey Weinstein en 1995

Jason Priestley, famoso por interpretar a Brandon Walsh en la exitosa serie teen Beverly Hills 90210, contó en las redes sociales que hace 22 años le pegó al empresario Harvey Weinstein y nunca pudo volver a trabajar para su empresa.

Tara Strong, amiga del actor, reveló en Twitter que la carrera del intérprete de la serie juvenil fue boicoteada después de este hecho. Todo sucedió en una fiesta de Miramax, productora fundada por los hermanos Wenstein, después de la gala de los Globos de Oro de 1995.

El relato de la discusión entre el productor y Priestley no es del todo claro.

El actor, que confirmó las palabras de Strong y explicó cómo había sucedido todo a través de su cuenta personal de Twitter, contó que todo empezó con un malentendido.

“Harvey me dijo que me tenía que ir. Me estaba yendo cuando me agarró de un brazo y me dijo ‘¿qué estás haciendo?’. Le dije que me había dicho que me fuera y me estaba yendo”, recordó.

Y continuó: “Me agarró más fuerte y me dijo que saliéramos fuera para hablarlo. Eso era todo lo que necesitaba oír. Le empujé y le pegué un golpe en la cara”, aseguró el actor, que fue expulsado del evento por los guardias de seguridad.

