Estudiantes de las U.Arcis e Iberoamericana piden al MINEDUC asumir un “Deber de Estado” para terminar sus estudios

Dirigentes estudiantiles de las “cerradas” instituciones de educación superior entregaron esta mañana de viernes una carta al Ministerio de Educación pidiendo como un “Deber de Estado” ayudarlos a completar sus estudios tanto por parte de ellos como para sus representados, ante la incertidumbre que han caído con el cambio de gobierno y también por la falta de comunicación por las nuevas autoridades encabezadas por Gerardo Varela, asumidas durante este mes, donde por ejemplo, aun no hay reuniones con los representantes mencionados de la U.Iberoamericana, recibieron el apoyo de los diputados del Frente Amplio Giorgio Jackson y Camila Rojas, Mientras tanto dirigentes del PPD pedirán la expulsión de sus filas partidarias de la rectora de la Universidad de Las Américas Pilar Armanet por haber promovido la revocación de la prohibición de lucrar ante el Tribunal Constitucional

Nuevamente el “sector educación” genera noticia, la tramitación en el Tribunal Constitucional de la nueva Ley de Educación Superior esta generando mas de una tensión en el mundo político por sus posibles resultados, pero también hay problemas vigentes y pendientes de solucionar como lo que ocurre con el proceso de cierre de las Universidades Arcis e Iberoamericana donde los que estudiaban allí viven con la incertidumbre de como sera su futuro académico por eso a esta situación pondremos énfasis hoy día en contarlo mas detalladamente porque hoy viernes en la mañana, dirigentes estudiantiles de las mencionadas universidades entregaron una carta al Ministerio de Educación pidiendo incluso como un deber de Estado ayudar tanto a ellos como a sus representados a terminar a completar sus estudios, si es posible en las mismas instituciones donde se matricularon

Esta mañana, en la oficina de partes de la mencionada repartición estatal encargada de los asuntos académicos de todos los niveles del país, Paz Gajardo vocera de los estudiantes de la U.Iberoamericana y Sandra Beltrami presidenta de la federación estudiantil de la U.Arcis entregaron hoy una misiva dirigida al ministro Gerardo Varela pidiendo reuniones y ayudas para que sus representados puedan continuar sus estudios en tanto en las casas de estudios que ya están siendo desmanteladas por sus malos manejos económicos pero que tienen a varios de sus estudiantes con la incertidumbre de como continuar sus estudios, Paz Gajardo representante de la U.Iberoamericana que fue oficialmente cerrara en el mes pasado declaro que no ha habido comunicación con ellos para solucionar sus problemas: “Ellos al haber asumido como ministerio, deberían habernos hecho un llamado como estudiantes para conocernos y conocer nuestras expectativas y las problemáticas que representan hoy día a la Universidad Iberoamericana, al igual que la U.Arcis creemos que es una vergüenza por parte del ministerio, asumir una responsabilidad sin tomar realmente esto con altura de miras, como es tener a mas de mil estudiantes aun sin poder ingresar a las salas de clases, Ninguno, ninguno, ninguno, ni siquiera un llamado, nosotros hemos venido a solicitar reuniones, nosotros hemos pedido reunión con el administrador de cierre y no hemos tenido ninguna respuesta”, Mientras tanto Sandra Beltrami ocupo los dichos que ha declarado la mencionada autoridad estatal para exigir el señalado deber estatal en ayudarlos: “El caso de la Universidad Arcis no es un caso aislado, en estos momentos no tenemos profesores contratados, no tememos matricula para el año 2018, tampoco tenemos sede, ni hemos terminado el año académico 2017 ni han ingresado los recursos del Estado, una situación muy similar es el de la Universidad Iberoamericana, esto claramente es un deber de Estado, el ministro dijo nos mando a irnos a las aulas, dijo incluso que estaba prácticamente pasado de moda ir a las marchas o movilizarse, Aquí nosotros con claridad, que el problema de la educación de que exista, que sea un derecho social de verdad en Chile eso no se ha concretado, desde el 2011 hasta la fecha seguimos teniendo los mismos problemas con la educación”

Estos dirigentes recibieron el respaldo de parlamentarios del Frente Amplio quienes los acompañaron en la entrega de esta carta, la diputada Camila Rojas acuso el perjuicio del Estado en no solucionar esta falencia: “Nos parece que es una falta de respeto que no hallan podido cerrar el año académico el año 2017, que todavía no puedan cerrar el año académico 2018, se esta jugando con las expectativas, con los sueños de miles de familias de estudiantes y no hay solución hasta ahora, necesitamos solución pronta, Acá el Estado ha causado un perjuicio a los estudiantes y sus familias y necesitamos por lo tanto que el ministro, habiendo asumido hace ya mas de una semana también tenga una respuesta clara respecto a que va a suceder con los administradores de cierre para que se hagan presentes y respecto de lo que va a ocurrir finalmente con estas personas que no tienen derecho a la educación”, sostuvo así la ex presidenta de la FECH, Por su parte el diputado Giorgio Jackson pidió al ministro Varela acoger una oportunidad para al menos estar pendiente de estos procesos de cierre: “El ministro afirmaba que una de sus prioridades en que los estudiantes puedan estar en las aulas, bueno, acá tiene una oportunidad que ya se la he expresado durante las ultimas semanas que se han enviado oficios y que lamentablemente hasta ahora no ha habido una respuesta concreta. Va a haber una reunión con estudiantes de la Universidad Arcis, también esta pendiente la respuesta para una reunión con los estudiantes y de la comunidad de la Universidad Iberoamericana pero que tengamos claro, que hasta que no tengamos el derecho a la educación para todas y todos y no solamente para entrar a una u otras universidades u otros que lamentablemente no pueden acceder a esto y lo ven vulnerado en sus instituciones que pueden comenzar procesos de cierre, nosotros vamos a estar insistiendo desde todos los espacios”, declaro de esta forma el ex presidente de la FEUC

Mas temprano en la mañana, un grupo de militantes del PPD encabezados por la diputada Cristina Girardi y estando acompañada de dirigentes juveniles de su partido, anunciaron una petición ante las instancias correspondientes de expulsión como militante de la colectividad, hacia la actual rectora de la Universidad de Las Américas Pilar Armanet quien fue una de las fundadoras de la colectividad y que renovó su militancia en el año 2017, por sus acciones documentadas para revertir la prohibición de lucrar en las instituciones de educación superior, los dirigentes señalados indicaron que esta situación representa una contradicción entre lo que el partido intenta promover como lo que hizo con la reforma educacional en el pasado gobierno y lo que ella a nivel corporativo esta tratando de revertir: “Pilar Armanet claramente no defiende la posición de nuestro partido, defiende obviamente los intereses de un grupo económico por la cual ella trabaja”, señalo la diputada Girardi, “Ella es la única que ingresa una pretencion para que en el Tribunal Constitucional se caiga el articulo 63, ni siquiera es la derecha, ni siquiera es Chile Vamos” afirmo el ex líder de la juventud del PPD Faride Selene, “Ella no es mas que una militante del grupo Laureate y actúa como mercenaria”, sostuvo en un tono duro, Fabio Salinas encargado nacional de los estudiantes secundarios de ese partido, Esta petición señalaron sus presentadores estará disponible en internet para mayores patrocinios por parte de los militantes, Todos los diputados consultados en esta nota señalaron al menos su preocupación por lo que ocurra la próxima semana en el Tribunal Constitucional

