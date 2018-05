Ex canciller Heraldo Muñoz inscribe su lista para competir por la presidencia del PPD

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de lunes en la sede nacional de su partido y acompañado por adherentes y miembros de su lista , el ex canciller Heraldo Muñoz inscribió su opción electoral para competir por la presidencia de su partido en cuyas elecciones se realizaran el próximo 10 de junio y donde se enfrentara al ex diputado Marco Antonio Nuñez, quien ya inscribió su postulacion, El ex ministro señalo que no tiene cargos que ofrecer y que ofrecerá un futuro mejor para su partido, pidiendo una unidad profesional para enfrentar las próximas elecciones municipales del 2020 y se enfrentara en una “competencia leal” con su mencionado rival durante la campaña, Militantes desconocidos y con experiencias conformaran su lista, También mostró sus resquemores con la próxima elección presidencial en Venezuela aunque pidió que se mantuviera un embajador nacional en ese país

Otro partido tendrá elecciones, y también es de oposición e igualmente no pasa por un buen momento por la perdida de influencia en el ámbito electoral, este es el caso del Partido por la Democracia quien tendrá elección interna el próximo 10 de junio y sus militantes mas disciplinados y comprometidos con sus idearios, están moviéndose en sus respectivas opciones internas, e inscribiendo sus postulaciones, en las instancias correspondientes, el que ya hizo este tramite es uno de los candidatos a dirigir nacionalmente este partido, el ex canciller Heraldo Muñoz quien concurrió hasta la sede de su colectividad para formalizar su postulacion a la presidencia del PPD, durante este lunes

Hasta la sede nacional de su mencionada colectividad que ayudo a fundar en 1987, el ex encargado de las relaciones internacionales de Chile concurrió a formalizar su inscripción mediante el llenado de fichas y formularios correspondientes, acompañado de varios militantes y adherentes a su opción electoral, Entre los personajes mas llamativos que estaban en esta formalizacion estaban el ex ministro Francisco Vidal y el ex director del SERNATUR y ex secretario general partidario Oscar Santelices quienes apoyan esta alternativa, mientras que en un discreto segundo plano, detrás de cámara, estaba el actual presidente partidario Gonzalo Navarrete siendo testigo de aquel momento, el ex vocero de gobierno durante el periodo presidencial de Ricardo Lagos, dirigió de pie algunas palabras a la prensa y contesto algunas preguntas, y luego de ello firmo el formulario correspondiente para formalizar su postulacion encabezando la lista “Mejor Futuro”, que sera conformada en sus cargos principales por Sebastian Vergara ex presidente de la juventud PPD, en la vicepresidencia y la ex gobernadora de Concepcion Andrea Muñoz en la tesorería, Luego de esta inscripción, el ahora candidato a la presidencia de ese partido se dirigió al Servicio Electoral (SERVEL) para mostrar su postulacion hacia ese organismo pidiendo la correspondiente fiscalización del comicio que se realizara el próximo mes y también mañana martes y como un gesto de transparencia, mostrara su declaración de patrimonio que tiene al igual que sus compañeros de lista ante una notaria

En las justificaciones para postularse, el ex ministro hablo de su trayectoria política como también de los anhelos de su lista, donde señalo directamente que no tiene mucho que ofrecer a nivel de puestos de poder, aunque si declaro que pretende motivar el trabajo partidario de cara a los desafíos del presente y del futuro: “Competiré lealmente con propuestas de futuro, afortunadamente o desafortunadamente no estamos en el gobierno y aquí no hay cargos que ofrecer, aquí hay espacios de trabajo para recuperar este partido, para presentarle a la ciudadanía lo que pensamos respecto a las AFP, respecto al adulto mayor, respecto a la seguridad ciudadana, al necesario crecimiento económico que necesita nuestro país, al sistema de salud no solo a las reformas a las ISAPRES, hay mucho por hacer y este partido puede ser un factor fundamental en la reconstrucción de nuestra oposición, de toda la oposición, Nadie sobras y vamos a hacer esfuerzos en la presidencia de nuestro partido para unir a la oposición en una transversalidad progresista”, En su diagnostico sobre el actual estado partidario, el ex canciller reconoció el mal momento que vive en especial en su aspecto electoral donde han reducido su representación parlamentaria reconociendo las malas practicas del pasado: “Hay que ser bien claros tuvimos una disminución significativa en la cantidad de diputados elegidos, es verdad pasamos de 14 a 8, en realidad somos 9 ahora porque se adiciono una diputada de otro partido, pero tenemos junto al PS la principal bancada de senadores y tenemos muchos alcaldes y concejales a nivel del país, entonces este no es un partido destruido, este es un partido que ha sufrido un golpe y que sufrió un golpe por malas practicas en el pasado que hemos corregido y que vamos a seguir corrigiendo, yo no voy a aceptar ningún tipo de transgresión a la probidad, va a haber transparencia en todos los que me acompañan”, Respecto a su competencia con su rival ya inscrito Marco Antonio Nuñez señalo esperar un “competencia leal” y sin “descalificaciones” durante la campaña electoral

Sobre comentarios en temas internacionales contingentes, el ex canciller considero necesaria mantener una representación diplomática oficial en Venezuela a pesar de los resultados y problemas que pueden ocurrir en la realización de los comicios presidenciales que se realizaran este domingo en aquel país, y en donde su sucesor Roberto Ampuero deslizo la posibilidad de no designar embajador ante el gobierno de aquella nación en una entrevista periodística durante este fin de semana: “Es necesario mantener la Embajada de Chile abierta en Caracas, no solo porque hay disidentes que han buscado protección en nuestra embajada, sino que soy partidario de que se nombre un embajador, porque teniendo embajador, hay mas acceso a las autoridades locales y eso puede significar algunos acuerdos que sean beneficiosos para los disidentes que están en nuestra embajada”, señalo así esta ex autoridad, Mañana martes vence el plazo para inscribir candidaturas en el PPD donde el mencionado ex canciller competirá con la otra opción que ya inscribió en esta carrera, la del ex diputado Marco Antonio Nuñez quien formalizo su postulacion hace 1 semana atrás

