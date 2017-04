Ex Director del Sii: “Desde el Ministerio del Interior me pidieron enterrar el Caso SQM”

El ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, aseguró que el Ministerio del Interior le pidió “enterrar” el caso SQM, además de haber recibido una serie de presiones relacionadas a los casos de financiamiento irregular de la política.

En conversación con TVN, Jorratt manifestó que durante el periodo en que estuvo a cargo del organismo “me estaban pidiendo desde el Ministerio del Interior -Rodrigo Peñailillo era el ministro- que el caso SQM se enterrara, que no nos siguiéramos metiendo con ellos, que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes que el Ministerio Público”.

“A raíz del caso Wagner tuvimos que pedir incluso información a SQM por una boleta en particular y eso generó mucho ruido, mucho malestar. Nos pidieron, supuestamente a nombre del ministro Peñailillo, que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”, recordó.

Jorratt especificó que durante su gestión se realizaron todas las acciones necesarias para esclarecer estos casos, las que buscaban querellas en contra de todas las empresas que estuvieran involucradas.

“No quise relentar o evitar que ocurriera nada. Tengo la tranquilidad que todas las querellas que estaban para ser presentadas, fueron presentadas. Teníamos una lista de querellas en contra de SQM Salar. El mismo día que me notifican que dejaré el cargo pensé en dejar esto terminado, le pedí al jefe de la unidad que me la enviara para firmarla y no me respondió”, aseguró.

Por su parte, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán explicó que “nos pusimos de acuerdo para presentar querellas pero luego él se fue. Como no había un denuncia o querella por esos casos, los fiscales no podían pedir una incautación de contabilidad masiva porque no hay una imputación completa”.

Desde el SII, su director Fernando Barraza descartó presiones políticas y defendió los criterios usados para sancionar a las empresas. “Aplicamos una serie de criterios que tienen que ver con monto y reiteraciones para efecto de decidir que acción buscar, en un caso son condenas de cárcel y otras de dineros. Nosotros no actuamos ni actuaremos con criterios políticos ni con ningún otro criterio que no sea el estrictamente técnico. Si nuestras decisiones ponen contento o no a los políticos, no es algo que tomemos en consideración”, precisó.

CUENTA PUBLICA DE ABBOTT

Estas declaraciones son realizadas un día antes de que el fiscal nacional Jorge Abbott entregue su segunda cuenta pública, la que estará marcada por los casos de irregularidades en el financiamiento de la política.

El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, reconoció las dificultades para seguir con este tipo de investigaciones, planteando que “los delitos de carácter tributario, como también los delitos de colusión y los delitos electorales debieran ser delitos de acción penal pública. Son delitos demasiado graves que afectan al conjunto de la sociedad y que no es razonable que la decisión de perseguirlos o no dependa de una sola persona”.

“Lo razonable en un sistema penal democrático que delitos de tanta gravedad puedan ser investigados por la Fiscalía de oficio sin necesidad de que una persona decida su investigación (…) respecto de las empresas de las que no se ha presentado querella es evidente que la Fiscalía no puede iniciar investigación”, añadió.

Por su parte, el abogado querellante en estos casos, Mauricio Daza, manifestó que “lo que se ha conocido hasta el momento es la punta de un enorme iceberg, acá hay más empresas y grupos económicos involucrados y por eso es que se busca esta resolución a la rápida, que además tiene por finalidad el que el Ministerio Público no pueda seguir haciendo su trabajo”. “La verdad es que se trata de una decisión bastante impresentable y que cada vez se muestra como más burda”, agregó.

