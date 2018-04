Ex presidenta Bachelet recibe premiacion por su trayectoria y habla sobre el avance de la xenofobia

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de domingo, la ex presidenta de la república Michelle Bachelet recibió un homenaje y reconocimiento a su trayectoria por parte de la “Alianza Progresista”, organización de partidos progresistas del mundo cuyos dirigentes y lideres vinieron a nuestro país para entregar este premio a la ex mandataria, concurrieron a este acto, varios de sus ex ministros y también presidentes de las colectividades que acompañaron su gobierno entre ellos los lideres de la DC, el PS y el PPD, la otrora ministra reconoció que no se pudo avanzar lo suficiente bajo su gobierno aunque señalo su conformidad con lo realizado, ademas llamo la atención sobre el avance de la xenofobia en el mundo y mostró su preocupación por la situación de Lula da Silva, Dirigentes DC comentaron renuncia de Gutemberg Martinez a la colectividad

Es la tercera vez que aparece públicamente, lo que ya significa que directa o indirectamente esta involucrada en la contingencia política nacional, debe mantener una correcta distancia con los que la sucedieron pero también si lo considera necesario debe defender lo que fue su legado de lo hecho bajo sus periodos, muchos la responsabilizan a ella de los males que afronta el país, pero también le agradecen infinitamente sus trabajos realizados, y ella no se quedara callada a la hora de enfrentar las alabanzas e igualmente las criticas, Así al menos lo demostró una vez mas durante este domingo, cuando ella, la ex presidenta de la república Michelle Bachelet recibió el reconocimiento a su trayectoria por parte de la organización de partidos “Alianza Progresista” donde hablo de las contingencias locales y extranjeras con la asistencia de varios de sus conocidos

Desde las 10 de la mañana que comenzó a haber movimiento en la sede del Parlamento en Santiago donde poco a poco comenzaron a llegar los que participaron de una u otra forma de su gobierno, los que fueron sus ministros como Heraldo Muñoz, Alberto Undurraga, Marcos Barraza, Carmen Castillo, Nicolas Eyzaguirre y Francisco Vidal presidentes de partidos que la acompañaron bajo sus gobiernos (con alabanzas y criticas) como el PS Alvaro Elizalde, la DC Myriam Verdugo y el PPD Gonzalo Navarrete, Parlamentarios como Maya Fernandez, Carlos Montes y Karol Cariola, alcaldes como Daniel Jadue, fueron algunos de los personajes que concurrieron a esta premiacion donde ademas varios partidarios estuvieron presentes en los asientos del salón de honor de la mencionada sede del Poder Legislativo donde con lienzos y banderas aplaudieron la llegada y participación de la ex mandataria de esta premiacion, el acto de entrega fue animado por los actores Claudio Arredondo y Catalina Mazoher ambos concejales, y contó con los discursos de Konstantine Woinoff, coordinador de la Alianza Progresista, Maria Joao Rodriguez presidenta de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, Gleisi Hoffman, senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, el mencionado Alvaro Elizalde y la presidenta Bachelet, antes de que hablara ella, todos alabaron la trayectoria de la ex directora de ONU Mujeres y los méritos para otorgar esta premiacion que le fue entregada por todos ellos por medio de un cuadro con este reconocimiento, también en varias ocasiones, se emitió el grito “Lula libre”, cuando se menciono al ex mandatario brasilero, actualmente encarcelado por casos de corrupción, el acto termino cerca de las 12.30 PM donde ella y algunos invitados disfrutaron después de un coctel que consistió en pasteles, retirándose la ex presidenta Bachelet, pasadas la 1 de la tarde sin hablar con la prensa por la pericia de su equipo de seguridad

REINVINDICACIONES Y ACCIONES FUTURAS

En su discurso que duro exactos 16 minutos, la ex mandataria hablo de lo realizado bajo su gobierno, reconociendo que por la magnitud de su programa no pudo hacer todo lo que propuso al país, pero no hay que perderse en defender el proyecto del progresismo:“Es cierto, fue tal la magnitud de la revolución autoritaria que seguimos al debe en algunos temas como la Constitución, No me mal entiendan soy la primera en reconocer que no pudimos avanzar en todo lo que habíamos propuesto, pero mirando para atrás. La izquierda democrática chilena tiene muchos motivos para sentir orgullo, Sera labor de los ciudadanos, de los multiples actores y de las ciencias sociales hacer una revisión a fondo de lo que han sido estos años en la democracia post-dictatorial, Considerando la desequilibrada situación del sistema mediático, se que seguirán habiendo ataques, criticas y mucho espacio disponible para la autocritica, unas mas virulentas y otras mas cercanas a la realidad, pero lo esencial es no perder de vista el proyecto progresista, en que en libertad se propone en avanzar en igualdad de derechos para todos y todas”, señalo asi la ex ministra que también tuvo tiempo para hablar de temas internacionales, por ejemplo sobre el resurgimiento de ideologías xenofobas y totalitarias que incluso se expanden en Chile: “Vemos ademas con inquietud como ademas el nacionalismo irracional vuelve a escena de la mano del populismo, aquello que vimos nacer en la década del 30 no ha muerto, aun resuena en muchos países de Europa, la advertencia que hacia Brecht en 1941, él decía todavía es fecundo el vientre del que surge la bestia inmunda, Nuestros hermanos social-demócratas conocen la complejidad de este fenómeno, En Chile también hay señales que debemos mirar con seriedad, esto es mas grave que copiar logos de partidos en decadencia, es una propagación de una lectura de las migraciones, de la globalizacion y de la economía, cargadas de mentiras y xenofobias”, y también hablo sobre la situación de su ex par brasilero Luis Ignacio Lula Da Silva expresando su preocupación por la democracia brasilera: “Nunca saldrá de mi boca una frase que ponga en duda la independencia de la justicia, pero si tenemos el deber de exigir en todo lugar condiciones justas y equitativas para que toda persona pueda defenderse y probar su inocencia, la misma vara para medir las acciones de Dilma, Lula o de cualquier otro ciudadano, en eso consiste la igualdad ante la ley”

Desde los asistentes a este evento señalaron la necesidad de la intervención de la ex presidenta Bachelet en la política nacional de una forma mas activa, el ex ministro Nicolas Eyzaguirre que se desempeño en las carteras de Educación, SEGPRES y Hacienda bajo su segundo mandato considero que la prudencia es una principal característica de la ex mandataria: “Ella siempre ha sido una persona extremadamente prudente y creo que a su labor de ex presidenta, de doblemente ex presidenta, le corresponde siempre estar entregando, una palabra de aliento, una palabra de unidad de los progresistas y también si es por cierto sin estar en la coyuntura política, de esperanza en quienes creemos en un Chile mas justo, en condición “sine qua non” de un Chile mejor”, Por su parte el presidente del PS Alvaro Elizalde señalo que defenderán lo realizado en el anterior gobierno como también en los anteriores donde hubo conquistas sociales: “He señalado con toda claridad que nosotros nos vamos a oponer a aquellas iniciativas que pretendan conculcar los derechos conquistados en estos años, aquí no se trata de defender el legado de una persona, se trata de defender las conquistas sociales que benefician a la gran mayoría de los chilenos como los impulsados por la presidenta Bachelet”, Misma intención mostró la líder de la CUT Barbara Figueroa que indico que por haber sido presidenta de Chile, lógicamente debe defender lo hecho bajo su periodo: “Es evidente que hay materias y legados donde es absolutamente legitimo, que tanto la presidenta como los que fueron parte del gobierno puedan defender, yo creo que hay que tener justo equilibrio, comparto el hecho de que no se trata de aquí defender a personas, este no es un debate de personas, Los debates de políticas publicas son debates de Estado”. señalo así esta líder sindical

Mientras tanto, otro tema político también genero atención mediática en este evento, como lo fue la renuncia del ex diputado Gutemberg Martinez a su militancia en la Democracia Cristiana que ayer sábado revelo en una carta publica y hoy domingo explico en varios medios de comunicación las razones de su renuncia, indicando que todavía quería a su ahora ex colectividad y que incluso era mas fácil seguir pero prefirió renunciar, La presidenta interina de la DC Myriam Verdugo señalo que su partido sigue de pie y que están dispuestos a escribir una nueva etapa después de esta dimisión y otras que se han producido en los últimos meses: “El PDC sigue de pie, nosotros estamos dispuestos a escribir un nuevo capitulo de la historia de la Democracia Cristiana, un capitulo que de cuenta de un partido que se moderniza y que sobretodo aprende a interpretar una sociedad y no como los últimos 20 años donde nos habíamos dedicado a administrar solamente el poder por el poder”, mientras que el ex ministro de Obras Publicas Alberto Undurraga indico que las crisis se superan trabajando al interior de la colectividad y no saliendose: “Yo soy de los que creo que las crisis se superan cuando se trabajan por dentro, la DC tiene que todavía mucho que aportar y la verdad es que espero que los que nos quedamos hagamos un trabajo en esa linea”, consultado sobre por quien votara en la próxima elección partidaria del 27 de mayo, del cual bajo su opción para competir por la presidencia, el ex alcalde señalo escuetamente que “No he decidido todavía mi voto”

