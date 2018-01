Eyzaguirre y Banco Mundial: no podemos aceptar que se nos “manosee”

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, señaló esta mañana que en la alteración que reconoció el Banco Mundial del ranking “Doing Business” hubo “mucho espacio de discrecionalidad”.

“Lo que ocurre es que la forma en que se producen innovaciones en este índice son un poco sorpresivas. Si bien los nuevos elementos a considerar son sometidos a paneles de consulta, cuál en particular se introduce y sobre todo el timing con que se hace deja mucho que desear porque hay mucho espacio de discrecionalidad para los que manejan este índice”, manifestó el jefe de las finanzas públicas en entrevista con T13 Radio.

Sobre todo no hay tiempo suficiente para que las autoridades, dado que van a medir cosas distintas, puedan reaccionar y hacer medidas correctivas, entonces estamos sujetos de cierta forma a una montaña rusa”, agregó.

El secretario de Estado también explicó que “no es que Chile haya empeorado, lo que pasa es que se meten nuevos indicadores que no conocíamos en los que otros países pueden haber hecho mejoras, entonces se puede caer en el ranking no porque lo haya hecho peor, sino porque otros se han adelantado en otras medidas que no se conocían”.

“Ese es el punto de Paul Romer (economista jefe del organismo dependiente de la ONU), que aquí todo el cambio que ha tenido Chile se ha debido a los cambios en el indicador y no a las propias políticas de Chile”, dijo.

“Hay un espacio grande de discrecionalidad, entonces por lo menos es posible que quienes realicen este índice por objetivos personales o del más diverso tipo introduzcan nuevas variables que beneficien o perjudiquen a países que posiblemente ellos valores más o menos. Eso es lo que no es correcto”, aseveró.

Por otra parte, comentó que “la Presidenta me ha dado las instrucciones de que nosotros debemos defender los intereses de Chile porque no podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo y que eventualmente son porosas, hay influencias indebidas”.

Así, el ministro detalló que “uno de los temas que nos perjudicó notoriamente es que se introdujo el tema de los trámites que hay que hacer después de la declaración de impuestos y particularmente en el tema del IVA en que la retención era de seis meses.

Nosotros enviamos una indicación a una moción parlamentaria -ya pasó por la Cámara y ahora está en el Senado- para reducirla a dos meses, pero no teníamos ninguna posibilidad de que todas estas acciones correctivas alcanzaran a figurar en el índice entonces somos una especia de víctimas pasivas de estas alzas y bajas que se deben a procedimientos muy súbitos que no corresponden”.

