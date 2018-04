Frente a las mujeres de su partido: El primer “cara a cara” de los postulantes a la presidencia del PPD

Esta mañana de sábado, el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex diputado Marco Antonio Nuñez tuvieron su primer enfrentamiento directo en el marco de un “feminario” organizado por las mujeres de la colectividad, ambos postulan a la presidencia de la colectividad creada hace 3 décadas atrás, cuyas elecciones se realizaran el próximo 10 de junio, Ex canciller les garantizo no ser “arroz graneado” en las decisiones partidarias mientras que el ex diputado les hablo sobre las discriminaciones que sufren en partidos progresistas como el suyo, Actual presidente garantizo independencia del Tribunal Supremo partidario que esta revisando el caso la ex ministra Pilar Armanet, donde sectores partidarios pidieron su expulsión

También hay recambios de liderazgos en los partidos políticos, varios tanto del oficialismo como de la oposición tendrán elecciones internas para cambiar sus directivas tanto nacionales como regionales, en días próximos o en meses lejanos y una de esas colectividades que tendrá una renovación de sus liderazgos es el Partido Por la Democracia PPD que esta como otros referentes replanteando sus ideas para adaptarse a los nuevos tiempos políticos y para aquello deberán sus militantes elegir a las personas adecuadas para que lo encabecen por los próximos años, y para que sus bases se informen, son necesarios encuentros entre aquellos postulantes que quieren liderarlo, y hoy sábado se dio una instancia de debate, donde en el marco de un encuentro de mujeres del partido, el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex diputado Marco Antonio Nuñez se encontraron para hablar de sus propuestas ante este publico femenino que se constituyo como el primer debate entre ambas opciones

En el Hotel Fundador de Santiago, concurrieron los postulantes inscritos para la presidencia del PPD, cuyas elecciones se convocaron para el próximo 10 de junio, donde se reunieron en el primer “feminario” que organizaron las mujeres que militan en esta colectividad, con dirigentas provenientes de todo el país y que también contó con la concurrencia del actual presidente del partido Gonzalo Navarrete, la cita comenzó a las 11 de la mañana donde el mencionado dirigente partidario otorgo un discurso de bienvenida y después se expuso sobre la ley de cuotas, la aplicación del financiamiento por candidaturas femeninas y la implementacion de la vicepresidenta de la mujer en la colectividad, Los mencionados candidatos al liderazgo nacional del PPD tuvieron cerca de 3 minutos para exponer sus argumentos donde el que partió primero fue el ex diputado Nuñez quien hablo sobre las discriminaciones hacia las mujeres en política en especial en los partidos progresistas, como también en las coberturas en la salud, sobretodo en las ISAPRES, y ademas hablo de feminismo, mientras que después hablo el ex canciller Muñoz donde les aseguro a las mujeres presentes que competirán “de igual a igual” por todos los cargos que disputen y que no serán “un arroz graneado” en el partido, luego algunos militantes hablaron sobre la situación partidaria donde reclamaron por el autoritarismo y por las criticas a los homosexuales que según en su momento, arreciaron por ejemplo hacia las bases de la juventud partidaria, Sesiones de comisiones estratégicas de este sector marcaron el final de este encuentro durante la tarde

En sus ideas y propuestas al menos las dirigidas para las mujeres del PPD ambos candidatos hablaron de superar las diferencias y discriminaciones que sufren las mujeres en política, el ex canciller Heraldo Muñoz se enfoco en las criticas por los que considero retrocesos en materia de igualdad de genero comparando lo que hizo la presidencia de Michelle Bachelet con el actual periodo de gobierno de Sebastian Piñera: “Quiero partir subrayando las diferencias enormes de sensibilidad hacia la igualdad de genero entre la administración de la presidenta Bachelet y lo que estamos viendo hasta ahora en la actual administración tenemos que continuar con la tarea que continuo la presidenta Bachelet porque el tema de la igualdad de genero debe ser transversal, los sueldos para similares funciones para las mujeres son el 28% menos que para los hombres, la desigualdad continua siendo uno de los mayores desafíos no solo de ingreso, si no que en materia de genero y creo que hay propuestas que se pueden discutir que sean constructivas para mejorar esta situación particularmente en el trabajo porque la injusticia de que las mujeres reciban ingresos menores para iguales mejores, no es aceptable”, Por su parte el ex diputado Marco Antonio Nuñez respaldo las acciones de las mujeres de su partido, diagnosticando las falencias que poseen las mujeres en la sociedad: “Nosotros estamos dispuestos a respaldar esta agenda de genero que pasa que en los temas de discriminación en salud como ocurre en nuestro país en las ISAPRES, no se penalice en términos del costo del plan por ser fértiles, eso es inaceptable en pleno siglo 21 y esperamos que en las futuras reformas a la salud tomen en cuenta esta política de igualdad, segundo con respecto al mundo del trabajo, las mujeres por ser madres tienen un 16% menos de jubilación producto que no tienen continuidad en sus jubilaciones y eso debe ser abordado en la reforma previsional y finalmente en la violencia de genero”

Mientras tanto y precisamente como una cruel coincidencia, una mujer es la que esta generando problemas para este partido en la actualidad, se trata de la ex rectora de la Universidad de Las Américas Pilar Armanet quien durante las ultimas semanas se ha visto cuestionada en sus acciones por parte de grupos de militantes que incluso han pedido su expulsión del partido producto de sus polémicas acciones para revertir la prohibición del lucro en instituciones de educación superior que finalmente consiguió en el Tribunal Constitucional, Este proceso de revisión continua aunque con reclamos por parte de la ex vocera de gobierno de falta de independencia del Tribunal Supremo quien debe sancionar precisamente su expulsión o mantencion en la militancia partidista, por vínculos familiares de uno de sus miembros con el senador Guido Girardi, durante esta jornada el actual presidente del PPD Gonzalo Navarrete aseguro la independencia de aquella instancia disciplinaria: “El T.S es un cuerpo colegiado y pensar que Nicolas Camus por tener algún tipo de parentesco lejano con alguien que este del PPD no tiene ningún sentido, el debate al interior del Tribunal Supremo va a ser claro y transparente y su resolución va a ser a prueba de todo tipo de influencias”, mientras que el ex ministro Francisco Vidal señalo que hay problemas de identidad partidaria a partir de este personaje y con otros temas donde hay conflictos y militantes involucrados: “Si le pidiéramos al PPD que le mandáramos a alguien en representación para tratar el tema de la educación y del lucro, ¿A quien Mandamos?, ¿A la Pilar Armanet o a Cristina Girardi?, se pregunto así este ex ministro.

