General director de Carabineros por ilegalidad de detenciones: “Se cumplieron las órdenes”

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, evitó comentar la decisión del 8º Juzgado de Garantía de Santiago de dejar en libertad a los 17 efectivos expulsados de la institución. Tras una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández, Villalobos sostuvo que “yo no quisiera referirme al proceso judicial. He sido muy respetuoso y solamente me he referido a las investigaciones administrativas, por consiguiente, al procedimiento en si no me voy a referir”, enfatizó.

“Se cumplieron las órdenes que correspondían y confío plenamente en lo que están realizando los Carabineros”, dijo.

En esa misma línea, la autoridad señaló que “yo no quisiera referirme al proceso judicial desde que comenzamos y dimos cuenta a la ciudadanía de los problemas que nos aquejaban”.

“He sido muy respetuoso y solamente me he referido a las investigaciones administrativas, por consiguiente, al procedimiento en si no me voy a referir”, recalcó.

