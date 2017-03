Giorgio Jackson: “La gratuidad está en muy mal pie y me encantaría decir no fue advertido”

El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson afirmó que dentro de la Nueva Mayoría hay personas que no comparten la idea de la gratuidad, y puso en duda el proyecto de reforma en educación superior. El congresista afirmó que el proyecto “lamentablemente está en muy mal pie, esto me encantaría haber dicho que no fue advertido, pero desde el 2015 -cuando se anuncia que mediante una glosa habrá gratuidad- al menos expresé que no era bueno poner la carreta delante de los bueyes”, y destacó que en la coalición de gobierno están “peleando es por una reforma, no simplemente por más recursos a un sistema que no funciona muy bien como el actual”.

