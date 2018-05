Recogio el guante: Presidente Piñera envía al Parlamento, iniciativa de “imprescriptibilidad” de delitos sexuales

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de jueves y acogiendo la propuesta que el medico James Hamilton pidió luego de su reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, el presidente de la república Sebastian Piñera anuncio un proyecto legislativo al Parlamento para declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales ya consumados contra menores de edad, pudiéndose investigarse y juzgarse en cualquier momento de la vida, al momento de denunciarse y considerando los delitos simples y graves bajo la legalidad vigente, el mandatario también dio cuenta de lo que ha realizado en materia de menores vulnerables, anunciando ademas modificaciones a la ley de adopciones, apertura de centros de acogida con no mas de 15 menores y el avance en una auditoria social a todos los centros de menores en un 50%, iniciativa contó con el apoyo de todos los invitados a esta ceremonia entre los que se contaron varios senadores, activistas por los niños y el propio J.Hamilton, aunque no asistió algún representante del Frente Amplio, Pequeña “Ámbar” fue despedida con masivo apoyo popular

Ya sabemos la agenda que tiene este gobierno en torno a este, sus impulsos, sus gestos y todos los esfuerzos que ha concentrado para mejorar la situación de ellos, lo que la propia sociedad margino pero que ahora por diversos casos crueles esta recapacitando y proponiendo soluciones para este tema, ya hay varias iniciativas en marcha, las comisiones para lograr acuerdos, las propuestas legales que se debaten al parlamento pero también hay otras que han sido impulsadas, en las ultimas horas como esta, la imprescriptibilidad en juzgar los delitos de abusos sexuales a menores ya consumados, una propuesta que lanzo esta mañana de jueves el presidente de la república Sebastian Piñera que ya envió al Parlamento y que contó al menos con el respaldo inicial de varios personajes que asistieron invitados a esta ceremonia

Mucha expectación había esta mañana en el palacio de gobierno donde en el Salon Montt Varas del mencionado inmueble histórico, donde concurrieron a esta ceremonia varios ministros como el de Desarrollo Social Alfredo Moreno, el de la SEGPRES Gonzalo Blumel, el de Salud Emilio Santelices y el de Justicia Hernan Larrain, ademas de varios senadores como las DC Carolina Goic y Ximena Rincon, los PPD Ferlipe Harboe, y Jaime Quintana, los RN Manuel Jose Ossandon y Andres Allamand y el EVOPOLI Felipe Kast, ademas de varios activistas por los derechos de los niños como la sicologa Vinka Jackson y el medico James Hamilton quien ayer martes en el Vaticano pidió un gesto al presidente ejemplificándose en un cambio legal en torno a la investigación de los delitos de abusos sexuales a menores, a ultima hora fue invitado a este evento donde llego con algo de retraso pero alcanzo a escuchar lo que el actual mandatario anuncio ante lo pedido , Luego de la firma simbólica del proyecto de ley vinieron las sorpresas, a través del discurso del presidente, donde anuncio como iniciativa definitiva, la imprescriptibilidad en los juzgamientos de delitos sexuales contra menores de edad, investigándose y estableciéndose sanciones legales con cárcel, en caso de que los tribunales lo dictaminen cuando hayan revisado las denuncias que se presenten, aboliendo así las no sanciones que actualmente recaen en este tipo de delitos, de 5 años para los delitos simples y de 10 contra menores, Este anuncio genero aplausos entre los asistentes como otras iniciativas y cuentas que rindió el ex mandatario en esta materia, como las modificaciones a la ley de adopciones donde se comprometió en campaña y que establece la asignación obligatoria de una familia aunque sea de adopción para todos los niños tengan derecho a tener una, la expansión de hogares y centros de acogida con no mas de 15 niños, para que se creasen mejores ambientes de rehabilitación y los avances de una “auditoria social” hacia todos estos recintos donde el actual mandatario anuncio que ya va cerca del 50% ya revisado, Luego de estos anuncios el presidente se reunió con algunos de los invitados a esta ceremonia donde les comento los alcances de lo declarado, retirándose sin formular declaraciones a la prensa, en comparación de lo que si hicieron algunos de sus invitados

En su discurso de mas de 15 minutos, el mandatario explico los alcances de estas propuestas que cuentan con suma urgencia en su tramitación en el Parlamento, declarando que las personas y mas especialmente los niños podrán denunciar estos casos que fueron victimas pudiendo, habiendo conversado con sus ministros sobre este tema estableciendo esta iniciativa que ha enviado al poder legislativo: “Todos sabemos -y así lo muestra la evidencia científica y la evidencia real- que a los niños que han sido abusados sexualmente en su temprana edad, les cuesta años, a veces décadas, y a veces nunca lo logran, poder asimilar y enfrentar, y ojalá algún día superar, las consecuencias, las huellas, el dolor que deja el abuso sexual. Y, desgraciadamente, en muchos casos ese tiempo de cicatrización termina favoreciendo la impunidad de los agresores y dejando sus crímenes sin castigo, por haberse cumplido los plazos que nuestra legislación establece para la prescripción. Hoy día nuestra legislación establece un plazo de prescripción de 5 años para delitos y de 10 años para los crímenes. Y yo creo que, a la luz de todo lo que hemos vivido, hemos llegado, todos juntos, a la conclusión de que esos plazos son absolutamente insuficientes. Éste es un tema que hemos conversado muy profundamente con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y con muchos otros miembros de nuestro Gobierno. Y por eso, después de una larga y profunda reflexión, hemos decidido presentar una indicación sustitutiva a un proyecto de ley que presentó un grupo de senadores -muchos de ellos aquí presentes-, y recogiendo también mociones de muchos parlamentarios, un proyecto de indicación sustitutiva que establece la imprescriptibilidad total de los delitos y abusos sexuales contra nuestros niños”, señalo así el presidente que indico que estas iniciativas son parte del esfuerzo que esta realizando en esta materia: “Yo estoy convencido que estas iniciativas van a mejorar sustancialmente el cuidado y la protección que, como sociedad, seremos capaces de dar a nuestros niños y adolescentes, y muy especialmente a los más vulnerables y a los que ya han sido vulnerados. Y hoy, con la firma de esta indicación sustitutiva, que establece la imprescriptibilidad total de los delitos sexuales contra nuestros niños, estamos demostrando que nuestro compromiso con nuestros niños no solamente está en el corazón de nuestras prioridades, sino que es un compromiso que nace del alma y que compromete firmemente nuestra voluntad”.

Desde los personajes que asistieron a esta ceremonia y que han denunciado diversos vejámenes que sufrieron durante su niñez o juventud, hubo satisfacción por esta medida declarada, el medico James Hamilton señalo que esta iniciativa traerá paz social, reconociendo el proceso de discusión que se someterá esta iniciativa: “Esto va a traer paz social, va a traer no rocas, sino montañas, cuando nos vamos a ir afirmando en proteger la infancia y la salud, quiero agradecer ademas a todos los que han estado apoyando este proyecto, al senador Quintana, al senador Walker, a la senadora Goic que han estado ellos apuntalando este proyecto, de alguna manera haciendo que esto se mantuviera vivo, Si me sorprendió, yo creo que ha sido un proceso que no es fácil en tomar decisiones de este tipo de tema y son temas que también requieren un proceso, un proceso de discusión por muchas personas, probablemente se ha ido sumando personas importantes y que han sido determinantes en el anuncio que ha hecho el presidente, Lo que si debo decir es que valoro enormemente los anuncios que tienen que ver con el corazón, porque no solamente tiene un tema mental de que eso era lo mejor desde el punto de vista de la legislación, si no que lo que siente una persona de que puede ser lo mejor para nuestro país, eso también lo valoro mucho”, Mientras tanto la diputada RN Erika Olivera señalo que es partidaria de la cadena perpetua carcelaria para sancionar este tipo de delitos indicando que ella ha sido parte de estos patrocinios: “Hay que trabajar por la cadena perpetua y sin beneficios, porque hoy día sabemos que nuestra legislación, tiene penas que no son duras y mas encima cuando el abusador o el que comete el delito cumple buena conducta y queda en libertad, creemos que tienen que tiene que ser cadena perpetua sin beneficios, Lo vamos a solicitar, yo creo que hay personas…. En el mes de marzo se presento un proyecto de la cual soy una de las coautoras, esta el diputado Jose Luis Castro, esta Sofia Cid otra diputada, en donde estos proyectos se han ido….. se presento en el mes de marzo, por lo tanto hay que seguir trabajando en el y esperamos que también desde el Senado, sabemos que desde el Senado se esta trabajando en que las penas sean duras y efectivas”, señalo así esta ex atleta

Esta modificación presentada, cambia algunos artículos del proyecto de ley que presentaron senadores de la Nueva Mayoria en el año 2010, agregando estas iniciativas ya explicadas, el presidente Piñera menciono en su discurso a la pequeña Ámbar Lazcano que fue violada y asesinada supuestamente asesinada por un hombre que actualmente esta en prisión preventiva, mientras dure la investigación por este deceso que conmociono al país, precisamente hoy fue enterrada en el Cementerio de la ciudad de Los Andes donde recibió una gran despedida popular, aunque los asistentes expulsaron a la madre de la fallecida menor, por la responsabilidad que tuvo en no prevenir este asesinato, igualmente durante esta jornada, el presidente Piñera recibirá a la recientemente nombrada Defensora de la Niñez Patricia Muñoz y también sesiono durante esta jornada, la comisión nacional para lograr un acuerdo nacional por la protección de la infancia

Comentar