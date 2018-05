Gobierno pide no mas abusos hacia las mujeres y señaló que nombrará próximamente a un embajador en Argentina

Por Cristian Alvarez

En la reunión del comité político ampliado realizado hoy lunes en el palacio de gobierno, la vocera del Poder Ejecutivo Cecilia Perez pidió no mas vejámenes hacia las mujeres a raíz de los últimos casos de denuncias de acosos y abusos sexuales que se han revelado en los últimos días, ademas señalo que impulsaran medidas a favor de la “clase media” en especial en las relacionadas con la salud y que en los próximos días se nombrara a un embajador o embajadora en Argentina, dándose por cerrada la polémica que genero el frustrado nombramiento de Pablo Piñera como representante diplomático nacional en el país vecino, al respecto dirigentes de Chile Vamos pidieron que aquella próxima designación sea “idónea”, para las relaciones de ambos países y que “conozca la realidad” de la nación fronteriza, Parlamentarios oficialistas entregan propuesta de rebaja de parlamentarios al Ministro Blumel, Presidente Piñera conmemora por anticipado el día del trabajador con dirigentes sindicales

Aunque sea una semana a medias, actividades igualmente los hay porque el poder sigue funcionando con sus engranajes, a pesar de los lentos días que se avecinan, al menos servirán para superar problemas que aun están vigentes y planificar los próximos desafíos y proyectos que quieran impulsar y también enfrentar contingencias sorpresivas como estas que mencionaremos, luego del comité político ampliado que fue realizado esta mañana de lunes, la vocera de gobierno Cecilia Perez, anuncio apoyos para denunciantes de casos de abuso y acoso sexual cometidos hacia mujeres, que han generado impacto en la opinión publica y también declaro que se designara próximamente al embajador nacional en Argentina, luego de la frustrada designación de Pablo Piñera como representante diplomático nacional en el país vecino

Durante esta mañana y a pesar de este relajado día sandwich, hubo movimiento en el palacio de gobierno con la concresion de las habituales reuniones de coordinación entre el gabinete y los partidos del oficialismo de derecha, con estos últimos se realizo la reunión del Comité Político Ampliado con los ministros del Interior, Hacienda, Desarrollo Social y Secretaria General de la Presidencia, aunque no asistió el presidente de EVOPOLI Francisco Undurraga, A esta reunión que duro mas de una hora y media, la vocera del Gobierno Cecilia Perez expuso las conclusiones de este encuentro señalando que se impulsaran medidas a favor de la “clase media” como el impulso a la ley de fármacos o para eliminar las discriminaciones en las ISAPRES, pero también se refirió a los casos de abusos y acosos sexuales hacia mujeres que se han revelado en los últimos días como los supuestos casos ocurridos desde el director de TV Herval Abreu y por parte de un grupo de hinchas del club de fútbol Universidad de Chile, la ministra señalo que entregaran respaldos al menos hacia las denunciantes del primer caso y pidió no mas ataques de este tipo a estas personas de su genero: “Lo encontramos de la máxima gravedad, creemos que los tribunales de justicia deben actuar con la mayor condena posible a los delitos asociados por las denuncias hechas por mujeres, decir que relevamos la valentía y el coraje de mujeres que concurrieron a contar su experiencia, su dolor, la tragedia que vivieron, porque creemos que esos ejemplos ayudan a que otras mujeres en nuestro país también se atrevan a denunciar, No puede seguir existiendo abuso en contra de las mujeres y por eso nuestro presidente Sebastian Piñera ha instruido a la ministra de la Mujer y Equidad de genero Isabel Pla, para que pueda acompañar a las denunciantes no solamente con apoyo sicológico, si no que también concurriendo en las querellas o denuncias que estimen necesario hacer ante los tribunales de justicia”, señalo así esta miembro del gabinete del presidente Piñera

Sobre la polémica designación revocada del hermano del presidente Piñera como embajador en Argentina del cual genero varios dolores de cabeza y cuestionamientos a su designación, la vocera de gobierno comunico que en los próximos días, se nombrara al embajador o embajadora que definitivamente asuma esa representación diplomática oficial en el país vecino, pero los dirigentes del pacto oficialista señalaron cual debería ser el perfil de aquel representante, el presidente de RN Mario Desbordes señalo que aunque el no pautea al presidente de la república en sus designaciones, el considera que el próximo embajador en el país trasandino, al menos debe ser idóneo para el cargo: “Tiene que ser una persona obviamente idónea para el cargo, con capacidades para llevar la relación con un país en donde hoy día tenemos millones de oportunidades, Buenos Aires, es obviamente hoy día una de las embajadas mas importantes por eso, compartimos frontera pero no solo eso, es un país donde hay 2 presidentes de la república que están empeñados en profundizar las relaciones comerciales, las relaciones bilaterales 2 países que están hermanados, queramoslo o no”, por su parte su par de la UDI Jacqueline Van Rysenberghe, indico que el próximo representante chileno en la nación trasandina debe al menos conocer la realidad del país vecino: “Tiene que ser una persona que cuente con la confianza del presidente, que conozca la política internacional, que conozca la realidad argentina y que pueda hacer bien su trabajo, esa es una decisión que no me cabe la menor duda que lo va a tomar el presidente en los próximos días”, mientras que el representante de EVOPOLI, el diputado Luciano Cruz Coke manifestó la misma linea de experiencia que debe tener nuestro futuro (o futura) representante: “Una persona que tenga mucha experiencia internacional que tenga las capacidades técnicas y humanas, para precisamente cuidar una relación tan necesaria para el país”

Durante esta jornada de lunes, un grupo de parlamentarios encabezados por Paulina Nuñez (RN) y Javier Macaya (UDI) presentaron su propuesta para rebajar la cantidad de parlamentarios que actualmente existen en el Poder Legislativo, esta propuesta fue presentada en el palacio de gobierno al ministro secretario general de la Presidencia Gonzalo Blumel quien en otras ocasiones antes de ser nombrado miembro del gabinete, había manifestado su apoyo a esta iniciativa de reducción en la cantidad de legisladores, mientras que el presidente Piñera se reunió con dirigentes sindicales durante la hora de almuerzo para conmemorar por adelantado el Día del Trabajador que se recorda

