Gobierno tildó de “falta de humanidad”, tratamiento del caso de ciudadana haitiana fallecida en Chile

Por Cristian Alvarez

En su habitual reunión del comité político ampliado entre los ministros y los partidos de Chile Vamos, la vocera de gobierno Cecilia Perez tildo de falta de humanidad, el tratamiento del caso de la ciudadana haitiana Joane Florvil fallecida el año pasado y donde el pasado fin de semana su cuerpo fue entregado a su familia para que sea repatriado a su país natal, criticando al gobierno anterior por manejar aquel caso, También el tema del nepotismo en la administración publica domino las reacciones después de esta reunión donde los dirigentes de Chile Vamos lamentaron la renuncia del hijo del Ministro del Interior a su cargo de productor general de las actividades de la presidencia de la república y señalaron que este tema de una u otra forma reimpulsara el proyecto de ley contra el nepotismo, Presidente Piñera envió nuevas indicaciones al proyecto de ley sobre medicamentos

Esta semana van se cumplirán 2 meses de gobierno y las cosas siguen su curso, aunque también hay temas que rondan para bien y para mal a esta segunda administración nacional que lidera Sebastian Piñera y que ha manejado con distintas destrezas de forma exitosa o deficiente, como sea todo sigue su curso y también sus reuniones para supervisar el transcurso de su gestión y comentando también situaciones pasadas, Hoy lunes y luego del comité político ampliado realizado habitualmente por estos días, La vocera de Gobierno Cecilia Perez critico el tratamiento del caso de la ciudadana haitiana Joane Florvil teniendo duros comentarios hacia la administración pasada, como también los dirigentes de los partidos de Chile Vamos lamentaron la renuncia del hijo del ministro del Interior Andres Chadwick a su cargo dentro del Poder Ejecutivo concretado este fin de semana

Esta mañana, en el tradicional comité político ampliado que analiza las acciones del Poder Ejecutivo durante la ultima semana donde varios ministros del gabinete presidencial como también representantes de los partidos oficialistas revisaron las actuaciones del gobierno en diversas materias, como la mencionadas acciones en migraciones, la ley de fármacos, la situación de los asistentes de la educación y las ultimas condenas judiciales en el caso “Lucsinger Mc-kay”, En sus comentarios sobre la marcha del Poder Ejecutivo y de diversas contingencias luego de finalizada esta reunión, La vocera de gobierno Cecilia Perez critico el tratamiento en la administración pasada de Michelle Bachelet del caso de la ciudadana haitiana Joane Florvil fallecida el año pasado, que marco el maltrato a los inmigrantes en nuestro país y cuyo cuerpo recién fue entregado este fin de semana, donde el actual poder ejecutivo comprometió los recursos para repatriarla hacia su pais, tildando el pasado manejo de falta de humanidad: “Mas de 7 meses tuvieron que pasar para que pudiese estar tranquila la familia, poder tener esa paz que permite poder descansar el cuerpo de las personas que tu quieres, que están fallecidos, y así es el caso de esta ciudadana haitiana, Nosotros cuando asumimos en los primeros días, ustedes fueron testigos de como se refirió el gobierno para que pudiesen colaborar en su repatriacion, la familia tenia problemas económicos, nosotros no entendimos como eso no había tenido solución en el gobierno anterior, como se puede tolerar el dolor de un familia y de una comunidad, como una mujer lleva 2 meses en el Servicio Medico Legal, sin poder tener un funeral como corresponde, sin poder no solamente descansar el alma , sino que también su familia con tanto dolor, a través de una colaboración de una ONG y de la coordinación de la Subsecretaria de Derechos Humanos y del Ministerio del Interior se pueda financiar el traslado, el fin de semana tuvo a lugar la despedida de la mujer y el día de mañana se repatriaran a través de todo el protocolo que ha hecho Cancillería los restos para que pueda descansar en paz, eso es lo que corresponde, lo que nosotros no entendemos es que como se demoraron tanto, eso habla de un dejo de falta de humanidad”, señalo así la ex concejala

El tema del nepotismo y las polémicas ultimas renuncias de hijos de autoridades publicas a cargos en el gobierno como lo ocurrido con el hijo del ministro del Interior y su esposa, hubo lamentos por esta dimisión pero también señalaron que servirá para analizar de mejor forma, el proyecto de ley contra el nepotismo que han impulsado desde algunos parlamentarios y partidos como EVOPOLI, El presidente de RN Mario Desbordes señalo la necesidad de modernizar la función y los trabajos en la administración publica aprovechando esta iniciativa legal que busca regularlo: “Es un proyecto que se va a discutir con bastante latitud en la Camara, Creo el (Poder) Ejecutivo tiene que impulsar y eso lo hemos conversado con el ministro de la SEGPRES, la modernización completa de la administración publica que va mucho mas allá que el tema del nepotismo o que la designación de familiares, la función publica en Chile esta bastante a mal traer, hay que tomar el ejemplo francés o el ejemplo español, donde la gente funcionaria no es empleada del gobierno de turno, es funcionario del Estado y eso es mucho mas amplio mucho mas de fondo que lo que conocemos en Chile”, por su parte del representante de la UDI, el diputado Javier Macaya, defendió la nominacion de Andres Chadwick Costa en el cargo de productor general de los eventos de la Presidencia de la República, cargo que decidió dejar el pasado fin de semana, ante las acusaciones de nepotismo formuladas desde políticos e indirectamente desde la prensa: “Me parece que los estándares son absolutamente distintos, la opinión publica, la prensa hace una evaluación distinta en estas materias y lamentablemente, yo comparto con lo que planteo el ministro Blumel, no todas las situaciones son equiparables, estamos hablando de 2 casos que han sido importantes en la ultima semana, el caso del hermano del presidente de la república en su nombramiento como embajador y el caso del hijo del ministro del Interior, son personas de las cuales habían demostrado competencias técnicas en donde habían sido designados, lamentablemente se ha generado una diferencia entre lo que es el nepotismo, que es una cuestión que es nombrar a una persona en función a sus vínculos familiares, teniendo las competencias técnicas para el cargo y personas que teniendo estos vínculos familiares, pero tienen competencias técnicas y familiares para los cargos, lamentablemente se han cometido ciertas injusticias con algunas personas”, mientras tanto el diputado de EVOPOLI Luciano Cruz Coke comento la situación de hermano, el abogado Carlos Cruz Coke, quien se desempeña como director de gestión ciudadana de la presidencia, donde dijo no temer por la situación de su familiar: “Honestamente, nunca voy a tener que ver con las actividades profesionales de mi hermano Carlos, que es abogado, profesor universitario, que ha sido candidato a diputado 2 veces, y yo me entere de esta situación prácticamente en curso de que estaba trabajando en un cargo publico, No tengo que ver con esa situación”

Durante esta jornada, el mandatario nacional Sebastian Piñera realizo diversas actividades publicas destacándose el envió de indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de Fármacos 2, lanzando ademas un comparador de precios de medicamentos para que los consumidores y pacientes, puedan comprar mas eficientemente los remedios que necesiten en las tiendas de salud, esta presentación la realizo en la comuna de Maipu donde contó con la participación de la alcaldesa de esta comuna Katherine Barriga y la senadora DC Carolina Goic, Ademas en palacio hubo varias reuniones destacándose las que realizo el ministro secretario general de la presidencia Gonzalo Blumel donde se reunió con la directiva de la UDI encabezada por Jacqueline Van Rysenberghe, quien le pidió prioridad en proyectos relacionados con temas sociales en especial con Salud y Adultos Mayores y con el diputado PS Marcelo Diaz quien le pidió una reforma constitucional para asegurar la protección a los niños en la carta fundamental nacional, También estuvo el presidente del Consejo para la Transparencia Marcelo Drago para participar del comité sobre seguridad publica que busca un acuerdo general sobre estas materias

