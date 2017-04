Insulza se baja de carrera presidencial ante rechazo a consulta ciudadana en el PS

El coordinador de la campaña presidencial de José Miguel Insulza, Marcelo Contreras, confirmó este sábado que el ex agente de Chile ante La Haya bajó su candidatura luego de que Comité Central del Partido Socialista decidiera no efectuar una consulta ciudadana para definir a su candidato presidencial.

“José Miguel Insulza ha dicho que él estaba dispuesto a participar en la consulta, mandó una carta planteando que había que hacerla y dijo que, en caso de que se bajara la consulta ciudadana, él no estaba disponible a que su nombre fuera votado”, dijo Contreras.

El ex secretario general de la OEA había dicho anteriormente que si no se efectuaba una consulta ciudadana, él no se prestaría para participar en una posible elección presidencial, argumentando que la consulta “interpreta el sentir de nuestros militantes a lo largo del país, que tienen el derecho de participar en este proceso”.

En tanto, el presidente electo de la colectividad, Álvaro Elizalde, dijo que “vamos a darnos el tiempo necesario (…) para ver quienes tienen disposición de ser considerados por el PS. El partido va a elegir a su candidato entre militantes e independientes de la Nueva Mayoría que representen nuestras propuestas programáticas”.

Y el vicepresidente del PS Camilo Escalona reiteró que no esta a favor de “presionar” al ex Presidente Ricardo Lagos para que asuma la candidatura del PS, asegurando que “él tiene que tomar su decisión. Si él decide postular, naturalmente lo vamos a respaldar pero yo creo que no se le puede obligar”.

ATRIA: “UNA DECISION VERGONZOSA”

Fernando Atria, el otro precandidato presidencial socialista, también respaldó la realización de una consulta ciudadana, por lo que calificó la resolución del Comité Central como una “vergonzosa decisión”.

“No hay Consulta Ciudadana en el PS. Vergonzosa decisión inaugural de la nueva dirección Escalona-Elizalde”, escribió el precandidato en su cuenta de Twitter.

Comentar