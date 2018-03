Autoridades metropolitanas fiscalizan Estadio Monumental antes del encuentro Colo Colo-UC Foto: Intendencia RM

La intendenta metropolitana Karla Rubilar en conjunto con el alcalde de Macul y representantes de Carabineros, visitaron esta tarde de viernes el Estadio Momumental, para fiscalizarlo y ver sus condiciones de seguridad antes de la realización del clásico del fútbol chileno entre los equipos de Colo Colo y la Universidad Católica, Se podrá ingresar un bombo y también elementos autorizados como comidas, carteras y bolsos previamente revisadas y sombrillas para el sol ademas los espectadores deberán llevar su carnet de identidad, Puertas del recinto deportivo se abrirán a las 09:30 de la mañana

No tendremos mundial como pais pero si tenemos campeonato nacional y en el mejor de los casos competiciones en certamenes internacionales como la Copa Libertadores, Aunque el nivel de nuestra competicion por equipos aun no es homologable con el rendimiento de nuestra seleccion nacional de futbol, siempre hay partidos cruciales o importantes de seguir como lo son los clasicos entre equipos como lo son entre universidades, colonias extranjeras, representativos de uciudades o los de mayor popularidad, pero como efecto colateral siempre en los alrededores de los recintos donde se desarrollan estos certamenes, no hay un ambiente de seguirdad propicio donde la delincuencia y el descontrol a veces, campea mas que el juego, por eso es mejor planificar y prevener que lamentar o incluso curar por eso esta tarde de viernes donde algunos descansan o incluso reflexionan, La intendenta metropolitana Karla Rubilar junto con otras autoridades comunales y de Carabineros visitaron durante esta jornada el Estadio Monumental donde se desarrollara mañana sabado el crucial partido entre Colo Colo y la Universidad Catolica

Cerca de la una de la tarde, la mencionada autoridad metropolitana, junto con el alcalde de Macul Gonzalo Montoya y el general Eric Gajardo de Carabineros recorrieron el Estadio Monumental para ver las condiciones de seguridad que tiene este recinto deportivo antes del encuentro futbolistico señalado, Los personas señalados fueron acompañadas por el accionista mayoritario del club Anibal Mosa quien les explicaba las medidas que adoptaron para este encuentro y viendo en terreno el buen estado de la cancha y de las rejas perimetrales sobretodo en donde estará la hinchada de la U. Catolica donde las rejas fueron aumentadas en altura para evitar que objetos contundentes sean arrojados a la cancha, Según lo dicho y permitido por las autoridades, las puertas del estado de Colo Colo serán abiertas a las 09:30 AM para los asistentes que deben portar su entrada y carnet de identidad para saber si no tienen causas judiciales pendientes, aunque el ingreso de los hinchas de la UC que quieran estar en las galerías sera a partir de una hora mas tarde y se permitirán el ingreso de diferentes elementos como comidas (panes, chocolates, frutas picadas y jugos en bolsa), teléfonos y cámaras personales, banderines de hasta cierto tamaño y sin algún tipo de varilla, globos que no dificulten la visión, sombrillas para evadir al sol y objetos personales como llaves y billeteras, También se trabajara en el aspecto de la limpieza donde hay coordinación con la municipalidad de Macul, Al final de este recorrido las autoridades recibieron de regalo por parte de A.Mosa un libro con la historia de Colo Colo escrito por Magdalena Ossandon para que lo tuvieran “en sus bibliotecas”

Sobre lo que esperan para mañana seguridad en temas de seguridad, las autoridades mencionadas contaron sus proyecciones, la intendenta metropolitana Karla Rubilar señalo que espera que haya una fiesta deportiva y que han tenido muchas coordinaciones de seguridad con todos los estamentos relacionados: “Nos hemos coordinado profundamente desde la alcaldía de Macul con la presencia de su alcalde, con el presidente del club deportivo Colo Colo, con Carabineros de Chile y desde la Intendencia para que mañana sea una fiesta, la fiesta del fútbol, la fiesta familiar y para eso hemos tomado todas las medidas necesarias para que las personas puedan venir con tranquilidad a este espectáculo, Es el primer clásico y es el que causa mayor expectación y por eso hemos trabajado en conjunto durante varios días”, desde Colo Colo, el también presidente del club deportivo Anibal Mosa señalo que no quiere ver eventos de violencia por la prensa en vez de este espectaculo: “No queremos estar en la prensa ni en la opinión publica por un problema operativo, como dice la intendenta hemos tomado todos los resguardos, hemos tomado todas las medidas adicionales, esperamos que la gente venga con tiempo, las puertas se van a abrir muy temprano, entonces evitar ese aglomeramiento que se da 30 0 45 minutos antes del partido, así que… va ha haber harto calor, traigan agua, bloqueador, vamos a tener asistencia para los adultos mayores”, mientras tanto el alcalde de Macul, comuna donde esta emplazado este estadio Gonzalo Montoya señalo que también estarán pendientes de lo que ocurra en las afueras del estadio como el estacionamiento de autos y del aseo del cual reforzaran su personal especializado: “Este evento genera algunas externalidades negativas hacia nuestra comunidad y eso es lo que queremos prevenir, a través de esas medidas hemos decidido con las intendencias y las policías, fiscalizar a quienes se estacionen por ejemplo en lugares no adecuados, que se estaciones donde impidan por ejemplo el acceso a los vecinos de las villas colindantes y ademas hemos dispuesto inspectores municipales para fiscalizar a vendedores ambulantes que no tengan patentes municipales, esto con el fin de disminuir incivilidad y también la posible ocurrencia de delitos, (…) una vez terminado el partido, efectivamente se pueda realizar un aseo en cinco cuadras alrededor del estadio”

Mañana domingo desde las 12:30 PM, los equipos de fútbol de Colo Colo y la Universidad Católica jugaran un nuevo duelo entre ambos, donde en el transcurso histórico, el equipo fundado por David Arellano en la década de 1920 siglo pasado tiene predominio sobre su par universitario, este encuentro sera dirigido por el arbitro Julio Bascuñan, quien ademas sera nuestro único representante nacional que dirija partidos en el próximo mundial de Rusia, de ganar Colo Colo recuperara terreno perdido en la tabla de posiciones del campeonato nacional, cuyas puntuaciones lidera precisamente la UC que buscara mantenerse en ese liderazgo como también mantener su invicto sin haber perdido aun ningun partido de este certamen

