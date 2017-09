José Antonio Kast: la izquierda quiere que seamos los verdugos de la historia

El presidenciable José Antonio Kast, envió una carta pública con ocasión de un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973, misiva en la cual además explicó su decisión de asistir al acto conmemorativo que se realiza en La Moneda.

“Soy un convencido de que sin verdad histórica no es posible recuperar nuestra identidad, y que sin identidad no es posible recuperar nuestra Patria. La izquierda quiere que seamos los verdugos de la historia, y no lo acepto. No acepto que la izquierda venga a dar clases de superioridad moral cuando lo que ocurrió hace ya 44 años, es simplemente producto de la violencia política que ellos mismos instalaron y del peor gobierno de la historia de Chile que sólo trajo hambre, escasez, y muerte al pueblo chileno”, sostuvo.

En esa línea, el diputado afirmó que “hoy tengo una plataforma para alzar la voz, para pararme frente a la izquierda, para decir lo que muchos han callado durante tanto tiempo, y no voy a callar y no renunciaré a decir la verdad. Y esa verdad es que las Fuerzas Armadas no tuvieron otra alternativa más que actuar ante una inminente guerra civil que amenazaba Chile, guerra civil que iba a ser base para un totalitarismo marxista sin precedentes”, cita Emol.

Para Kast, “ir a La Moneda no es hacer el juego a la izquierda, es tener la valentía de decir a los chilenos que ese lugar nos pertenece a todos y no solo a un grupo o una ideología”.

