Juan Antonio Pizzi: “Vamos a Argentina con la intención de ganar”

El técnico de la selección chilena, el argentino Juan Antonio Pizzi, conversó este miércoles con los medios en la antesala del choque de mañana jueves ante Argentina en Buenos Aires, por la fecha 13 de las Clasificatorias.

En la ocasión, el estratego nacional se refirió a las variantes que usará en el mediocampo ante la ausencia del volante Arturo Vidal, ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

“Recién estuvimos completos el día martes. Pero tenemos un plantel con muchas opciones que podemos utilizar para reemplazar a Arturo. Esto no significa que no reconozcamos la importancia de un jugador de su nivel. Pero la opción que sea a mí me da garantías que podremos disputarle el partido al rival”, señaló.

Además, se refirió al video que colgó el jugador del Bayern Munich en sus redes sociales, que causó polémica al otro lado de la Cordillera de Los Andes. “No lo he visto, pero estoy seguro que no ha habido mala intención ni provocación de ningún tipo. No es un tema importante para mí”, expresó.

