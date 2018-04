La “accidentada” primera marcha estudiantil del año: Desde divisiones hasta atropellos Foto: Andrés Chandía

De todo hubo en la primera convocatoria del Bloque Social de la Educacion a la primera marcha de protesta este año realizado hoy jueves en Santiago y en las principales ciudades del país, En la capital contó con la misma masividad de siempre donde incluso hubo lenguaje de señas para las conferencias de prensa e incluso hijas de animadores de TV actuaron como guardias de los dirigentes, sin embargo en varios puntos de su recorrido hubo incidentes y también marchas paralelas que irrumpieron tanto en la conferencia de prensa previa a esta protesta como en la convocatoria a una marcha paralela que incluso se topo con la oficial, Hubo disparidad en cifras de asistentes, en los apoyos y rechazos para hacer esta marcha y también hubo estudiantes atropellados

Y llego el día mas esperado para el movimiento social, al menos para los ligados a la educación, ya vieron las intenciones y acciones de las autoridades que les han dejado mucho que desear y generado mucha indignación, lo que fallo el Tribunal Constitucional a favor del lucro como también los diversos dichos del Ministro de Educación Gerardo Varela han sido los motivantes para realizar esta protesta que ademas de las falencias que aun posee nuestro sistema de enseñanza, y así fue aunque de forma accidentada en Santiago, la primera protesta convocada por el Bloque Social de la Educación que tuvo varios detalles que vale la pena mencionar

A las 11 de la mañana partió esta marcha en el punto tradicional de inicio de cada protesta; la Plaza Italia de Santiago, donde los lideres de las agrupaciones estudiantiles universitarias (CONFECH) y secundarias (CONES, ACES y liceos técnicos profesionales) ademas del Colegio de Profesores lideraron esta manifestación que contó con sus clásicas características, desde cordones de seguridad para asegurar el buen desarrollo de la marcha y también con la llegada de diversos grupos de estudiantes, en especial de secundarios provenientes de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional o los liceos Confederación Suiza y Barros Borgoño que a lo largo del camino se fueron sumando, La marcha tuvo un desarrollo dificultoso donde la cabeza de la marcha liderada por los mencionados dirigentes tuvieron complicaciones en su avance, lamentablemente hubo puntos de incidentes en su desarrollo que comenzaron frente al Cerro Santa Lucia, en la esquina de Av.Santa Rosa y frente al Ministerio de Educación, ademas de la esquina de la Av.Brasil, aunque hubo el colorido y alegría de siempre que se vio ejemplificado en los lienzos con diversas frases desde las ingeniosas hasta las ofensivas y diversos números musicales,

El acto final se concreto cerca de la 1 de la tarde en un escenario frente a la calle Echaurren que marco el fin de la protesta donde el grupo musical “Brigadas de negro” amenizo el fin de la jornada, pero este grupo solo canto apenas 3 temas porque de nuevo rebrotaron los incidentes y con características mas graves donde incluso fueron arrancadas las vallas de seguridad por grupos de encapuchados, los incidentes se extendieron alrededor hasta cerca de las 2:30 de la tarde, Como dato curioso entre este grupo de seguridad que resguardo esta marcha hubo hijos de 2 animadores de televisión vigentes y retirados que ayudaron a supervisar esta marcha, ellas fueron Fernanda Cornejo, hija de la animadora de TVN Karen Doggenweiler y que ha sido dirigenta estudiantil de la U.Diego Portales, y Esperanza Alcaino, hija del retirado animador de TV Raul Alcaino y que se desempeño como concejala por Santiago entre los años 2012 a 2016, la marcha según las estimaciones de los organizadores tuvo mas de 120 personas convocadas (Carabineros estimo en 30 mil) y hubo mas de 50 detenidos según sus balances, aunque también con algunas bajas como la detención del presidente de la FEUSACH Juan Pablo de la Torre y de su vicepresidente Christofer Hidalgo, ademas de un atropello del estudiante de la U.Arcis Cristian Garcia quien resulto atropellado por un carro policial, quedando con varias fracturas, siendo internado en la ex Posta Central

UNIONES Y DISCREPANCIAS

En los balances y motivaciones de esta protesta, los dirigentes estudiantiles y del magisterio señalaron las diversas razones de su movilización, el presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Diego Portales y vocero CONFECH Rodrigo Rivera destaco la gran concurrencia a la protesta de hoy jueves donde según el nuestro país ya exigió diversas demandas: “Hoy día salimos a las calles masivamente porque planteamos una cuestión clara, la educación tiene un problema que se arrastra desde hace muchos años y ese problema, ante ese problema la sociedad chilena había tomado una posición, lo dijimos Chile ya decidió, Chile decidió que no queríamos mas lucro, Chile decidió que no queríamos mas endeudamiento, y Chile ya decidió que no queríamos una educación mas sexista, eso hoy día queda refrendado queda comprobado con la masividad que tuvimos en Santiago, con mas de 120 mil personas, pero no solamente aquí en Santiago, si no que también de Arica a Punta Arenas, en Copiapo, Iquique, Antofagasta, Valparaiso. Concepción, A lo largo de todo Chile los profesores, las familias, los estudiantes nos salimos a manifestarnos por eso”, Por su parte Amanda Opazo, vocera de la organización secundaria “CONES”, señalo que seguirán movilizados invitando a sus asociados a que hagan paros reflexivos: “Nosotros como CONES, hemos tomado la decisión de seguir movilizándonos, que vamos a seguir en las calles, invitamos a todos los colegios a que esta semana, la próxima semana hagan un día de paro reflexivo, para que puedan recoger la situación de crisis que estamos pasando, en la educación publica y obviamente en conversación con sus centros de estudiantes, al mismo tiempo a la movilización del 22 de abril del movimiento “No mas AFP”, Mientras tanto, el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar envió un mensaje tanto al ministro de Educacion como al presidente Piñera donde afirmo que seguirán trabajando por la unidad del movimiento social: “Decirle al Ministro Varela, como también al presidente Piñera, de que este movimiento tuvo su primera marcha y lo que ocurre hoy a partir de este momento, es que vamos a seguir trabajando por este movimiento social, por darle mas fuerza, por convocar a mas ciudadanos y ciudadanas a que apoyen la causa, que el derecho a la educación en Chile es la primera prioridad, la educación en Chile es un derecho social y no un bien de consumo, señor Varela”

Sin embargo, esta protesta también mostró las divisiones políticas y de criterios que existen en la CONFECH y que se revelaron mas oficialmente durante esta jornada, Desde la derecha, un grupo de movimientos y lideres estudiantiles expresaron su rechazo a la convocatoria a esta marcha donde no asistieron ni respaldaron oficialmente esta jornada de protesta, entre los grupos que mostraron su no respaldo están los grupos políticos movimiento gremial y Solidaridad de la U. Catolica, la federación estudiantil de la Universidad del Desarrollo y estudiantes de la U.de Chile encabezados por el secretario ejecutivo de la FECH: “Nosotros no marchamos el día de hoy porque creemos que las razones no son adecuadas, Nosotros estamos en contra del lucro pero tampoco estamos en favor de la instrumentalizacion de todos los estudiantes de Chile para poder ganar unos cuantos réditos políticos”, señalo el mencionado dirigente, que señalo en conjunto con sus pares que seguirán yendo a las reuniones de la organizacion universitaria al menos para fiscalizar sus decisiones y debates, Mientras que desde la izquierda, en sus aspectos mas extremos, también se expresaron en este día de protestas, por ejemplo un estudiante de la Universidad ARCIS interrumpió sorpresivamente la conferencia de prensa previa a la marcha donde critico el trabajo de la vocera de la CONFECH Sandra Beltrami y llamo a una contramanifestacion que también se realizo hoy aunque en sentido inverso a la marcha convocada por esta organización y con menos gente en comparación a la protesta ya descrita, La próxima reunión de la CONFECH se desarrollara este sábado en la Universidad de Valparaiso en la mencionada ciudad porteña donde los mencionados voceros señalaron que “no negaran la palabra a nadie”

