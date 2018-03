La “avalancha” de reacciones que produjo el rechazo del Tribunal Constitucional a la prohibición del lucro

Esta mañana de martes y cumpliéndose con todos los vaticinios y especulaciones que se daban sobre su resolución, El tribunal constitucional por “mayoría” de sus ministros determino su rechazo al polémico articulo 63 de la nueva ley de educación superior que no permitía el lucro en instituciones académicas por parte de personas jurídicas, El fallo fue entregado en un sencillo comunicado de prensa en vez de ser declarado por su secretario, Parlamentarios de la Oposición de centro-izquierda una vez mas cuestionaron las atribuciones del T.C y directamente propusieron una nueva constitución, Estudiantes protestaron de diversas formas ante esta determinación antes y después de darse a conocer este fallo, MINEDUC señalo que el lucro seguirá estando prohibido

Se cumplieron las especulaciones, finalmente esta resolución dio cuenta de los peores temores de los que precisamente querían que se eliminara este beneficio económico y se aseguraran sus sanciones, pero se dijo otra cosa y probablemente esta resolución abra una caja de pandora que nuevamente generara turbulencias en la educación, Aunque eso lo veremos en los próximos días porque hoy martes y después de varios días de rumores, finalmente el Tribunal Constitucional resolvió rechazar el articulo 63 que establecía la prohibición del lucro en la nueva ley general de educación superior desde personas jurídicas, (empresas, holdings o cualquier asociación económica establecida) que controlen instituciones académicas, generando una avalancha de reacciones

PALABRAS Y ACCIONES

Durante esta jornada, los ministros miembros que conforman el Tribunal Constitucional debían revisar los criterios y alcances de las leyes de educación superior aprobadas parlamentariamente e impulsadas por el anterior gobierno de Michelle Bachelet, esas normativas eran la nueva ley de Educación Superior y la normativa legal sobre universidades estatales, aunque eran 2 los artículos polémicos los que eran revisados profundamente por estos miembros y que generaron atención publica, la de la aplicación de la gratuidad y la mencionada restricción legal para los dueños indirectos que controlan instituciones terciarias pero que de una u otra forma reciben recursos económicos, Esta sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana pero desde muy temprano ya había una situación tensa donde un grupo de estudiantes se encadeno en las rejas de las ventanas del edificio del TC ubicado en el paseo Huérfanos del centro de Santiago, finalmente 3 jóvenes fueron detenidos por esta protesta, los minutos pasaban y la expectación crecía hasta que después de las 11 AM un sencillo comunicado entregado por la Dirección de Comunicaciones del T.C. dio a conocer la resolución sobre esta polémica normativa, señalando simplemente que la nueva ley de educación superior pasaba la prueba de constitucionalidad, pero no el polémico articulo 63: “Por mayoría de votos, se acordo declarar la inconstitucionalidad del articulo 63 del proyecto, y del articulo 18 transitorio en relación al mismo referidos al estatuto jurídico de los controladores de las universidades”, de esta forma, y para los que lo deseaban con mayor devoción, los diversos esfuerzos demostrados en las marchas callejeras, el trabajo legislativo como los mas de 300 días de gestión de la comisión de educación de la Camara de Diputados y las difíciles negociaciones entre todas las fuerzas políticas de todos los sectores, quedo en entredicho o para los mas pesimistas tiro por la borda un esfuerzo de años, La sentencia que justificaba este fallo no fue publicada inmediatamente ya que sera redactada y concluida a mar tardar el 26 de abril, pero a pesar de no mencionarse justificaciones, las reacciones a esta medida no se hicieron esperar

Partamos por el gobierno, el ministro de educación Gerardo Varela tuvo hoy una actividad en la comuna de La Granja en la zona sur de Santiago y cuando se le consulto sobre esta materia indico lo mismo que la semana pasada señalando que si se esta resolución que fue confirmada hoy el lucro igual seguiría siendo sancionado y que no se cambiaría el espíritu de la ley, Sin embargo esta reacción fue antes de conocerse el fallo porque el designado de esta repartición para hablar con la prensa fue el subsecretario de educación Raul Figueroa, quien insistió que el lucro seguirá siendo penalizado y que se reforzara el trabajo de los órganos fiscalizadose que darán cumplimiento a esta ley: “El lucro en las universidades esta absolutamente prohibido, eso no se ve alterado por el fallo del tribunal Constitucional, el fallo no altera la esencia de lo que esta pronto a promulgarse, la escencia de esa ley es que el lucro se prohíbe, existen mecanismos concretos para asegurar que esa prohibición sea efectiva y que se señala ademas la necesidad de que la nueva institucionalidad que nosotros mismos nos encargaremos de implementar, La Superintendencia de Educación Superior que va precisamente en esa linea, el ministerio es respetuoso de la legalidad vigente y en ese sentido no le corresponde mas que acatar el fallo del tribunal, la prohibicion de tener fines de lucro en las universidades, esta claramente establecida en la ley”, señalo así esta autoridad ministerial, mientras que legisladores del oficialismo defendieron esta linea como lo hizo por ejemplo el diputado RN Diego Schalper quien defendió las atribuciones del T.C.: “El fallo del Tribunal Constitucional (TC) no altera en nada en contenido del proyecto, que lo que hace en lo central es prohibir el lucro en la Educación Superior, Acá, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es exigir que se respeten los quórum constitucionales en el entendido de que la única información que tenemos hasta el momento es un trascendido. Pero si efectivamente el TC declara la inconstitucionalidad, por el no cumplimiento de los quórum, lo único que está haciendo es hacer cumplir la Constitución”.

Desde la oposición hubo reacciones mas duras con respecto a este tema y sobretodo una vez mas con el rol del Tribunal Constitucional, así lo asevero el presidente del Senado Carlos Montes quien tildo a este organismo como “enclave”: “El presidente del TC primero dijo que esto no era materia de ley orgánica, luego señaló que lo era. ¿Quién presentó esto? Fueron los grupos interesados. Esto significa que en las universidades puede haber controladores con fines de lucro, quienes podrán influir en las decisiones básicas del plantel”, aclaró el titular del Senado. El TC pasa a ser un enclave, algo así como lo que fueron los senadores designados. Se impide que se exprese la soberanía popular. Se ha dicho que esta norma afectaría la libertad de enseñanza. En muchas leyes hemos puesto requisitos para organizarse”, Desde el Frente Amplio, hubo reacciones mas duras como la del diputado Gonzalo Winter quien afirmo que perdió confianza en el presidente: “Lo que ha demostrado el gobierno es no tener ningún interés real en generar acuerdos, lo que hace el presidente Piñera es un fraude de etiqueta, dice “Yo quiero generar acuerdos”, pero por abajo esta tratando de gobernar vía decretos y pasándose por encima del parlamento, porque?, porque hay algo que no se esta diciendo mucho, el presidente Piñera gano por 9 puntos, eso es cierto pero recordemos que tiene minoría en la Camara de Diputados y minoría en el Congreso y eso porque es menos importante?, ¿Acaso la gente no voto por sus diputados y por sus senadores, Finalmente yo hoy dia declaro que no le creo al presidente Piñera que tenga intención de llegar a acuerdos”

Y desde los estudiantes universitarios, y como hicieron en la mañana, también “hablaron” durante la tarde cuando convocaron a una “concentración” de personas frente al edificio ministerial en el bandejon central de la alameda, pero como este lugar fue completamente cerrado por Carabineros, los manifestantes y sus convocantes se reunieron en la fachada del MINEDUC por la alameda congregándose diversos grupos sociales y políticos donde la cantidad máxima llego cerca de 300 personas, entre los que estaban los voceros universitarios de la CONFECH Alfonso Mohor, Rodrigo Rivera, Juan Pablo de la Torre, Sandra Beltrami y Paz Gajardo, de las organizaciones secundarias Amanda Opazo y Sara Robles y el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, Ademas de la ex candidata presidencial Beatriz Sanchez y del diputado Giorgio Jackson, la protesta tuvo incidentes ya que el grupo de manifestantes decidió interrumpir el transito por la alameda donde Carabineros intervino para controlar los incidentes, después continuo la protesta al mismo lugar de su inicio aunque terminando de forma pacifica: “Durante el gobierno de Sebastian Piñera probablemente que van a haber varias movilización, no vamos a precipitarnos innecesariamente”, advirtio el presidente de la FECH Alfonso Mohor antes de ser detenido por la policía siendo parte de las 17 personas que fueron retenidas por las fuerzas especiales durante estos problemas, Mañana miércoles el ministro de Educación Grardo Varela tendrá su primer cara a cara con los rectores de las universidades estatales en una reunión programada en la Universidad de Chile

