La “controlada” despedida de Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda

Con el cariño de sus partidarios y colaboradores, aunque con aspectos mas controlados y sin acercarse al publico para despedirse, la ya ex presidenta de la república Michelle Bachelet se despidió de sus adherentes en el edificio insigne del Poder Ejecutivo, donde los saludo físicamente y en el balcón, pero no se acerco al publico que estaba en la Plaza de la Constitucion, también no se anuncio al menos publicamente, el cierre del Penal Punta Peuco como muchos esperaban, Uno por uno los ministros se fueron yendo y se sacaron la ultima foto oficial de un ciclo que se ha cerrado y que comenzó hace 12 años

Por Cristian Alvarez / Opine.cl

“Todo pasa y todo queda” así decía una canción de un conocido cantante español y así fue lo que ella hizo y ha dejado en sus 2 periodos de gobierno que definitivamente finalizaron hoy domingo, algunos analistas creen que va a presentarse por tercera vez, pero por todas las señales que ha mostrado, al menos no quiere seguir en política activa pero seguirá dando su opinión ciudadana, condición cívica que a partir de este mediodía recuperara Michelle Bachelet quien antes de dejar formalmente su puesto de presidenta de Chile, se despidió de sus colaboradores del Palacio de La Moneda en esta soledad mañana de domingo

Desde muy temprano y con varias semanas de antelación para convocarlos, Adherentes de la presidenta se dieron cita en la explanada de la Plaza de la Constitución, esperando con banderas, imágenes y retratos de su persona, pero como todo en la vida hay discriminaciones, al interior del palacio lo esperaban sus colaboradores mas cercanos, los ministros de su gabinete, y mas partidarios suyos pero provenientes de las juventudes de los partidos de la Nueva Mayoria desde la DC hasta el PC, una coalición de gobierno que probablemente a partir de hoy, muchos dicen, se disuelve, A las 8:30 llego al palacio de gobierno por ultima vez como primera mandataria pero antes un equipo de la televisora publica “TVN” la acompaño en su ultimo viaje desde su casa en la comuna de La Reina hasta el edificio principal del Poder Ejecutivo nacional: “Es un día especial, pero yo ya he vivido esto, y soy una persona profundamente democrática y yo sé que las cosas tienen fecha de término. Termino mi mandato tranquila, más allá de lo que uno quisiera hacer mas cosa, orgullosa de lo que hemos hecho”, A su llegada recibió los honores de la guarda de palacio, los saludos proxemicos de sus partidarios y se saco fotos oficiales con los subsecretarios e incluso con los funcionarios de palacio, luego a las 9 y 15 de la mañana fue la ultima foto con sus ministros oficiales que aparecieron joviales y hasta con buen humor donde hubo muchas risas, y la presidenta señalo en trono jocoso que por ultima vez estará en palacio como presidenta, después el ultimo recorrido final donde su acerrimos partidarios intentaban tener un recuerdo gráfico con sus celulares, algún saludo o despedida de la mandataria, ella a mas no poder podía hacerlo, antes de salir ella los ministros abordaron sus automoviles por ultima vez y de forma individual, algunos saludaron a la gente como los salientes ministros de Cultura, Obras publicas, el canciller o el titular de la SEGPRES, otros no lo hicieron como el ministro de Justicia Jaime Campos, En las afueras la gente partidaria de la presidenta esperaba impacientemente pero los mas afectados eran los que estaban al lado oriente de la Plaza de la Constitución donde estaba cortada en su vista, Cerca de las 10 de la mañana, Michelle Bachelet salio por ultima vez del palacio que la acogió por 8 años y por donde paso sus mas grandes alegrías y tristezas recibiendo sus últimos honores militares y abordando su automóvil para ir a Valparaiso, iniciando así su ultimo viaje como primera mandataria

Aunque hubo 2 cosas que llamaron la atención en esta despedida final, A diferencia de cambio de mandos anteriores en las despedidas finales que se otorgaban aquí en Santiago, esta vez hubo varios aspectos que le quitaron emotividad y solemnidad a esta despedida de la primera presidenta mujer de Chile, En ningún momento la presidenta se acerco a hablar a los medios, hubo varios resguardos de seguridad donde los reporteros no pudieron moverse de un patio a otro en el Palacio de Gobierno, y en la Plaza de la Constitucion como decíamos hubo problemas de visibilidad donde tampoco la prensa pudo moverse libremente y menos la presidenta se acerco a saludar a la gente, limitándose solo a despedirse a la distancia quitandole la cercanía de esta despedida final, También no se concreto al menos como un anuncio publico; El cierre del recinto penitenciario Punta Peuco, habilitado para condenados por delitos cometidos en el Régimen Militar y que muchos grupos esperaban sin embargo esto no se cumplió, al menos así lo dijo la vocera de gobierno Paula Narvaez en una de sus ultimas palabras como ministra: “Siempre dijimos que (el cierre) estaba en un ámbito en que la Presidenta, de acuerdo a sus propias facultades podía hacer (…) también dependía de otras condiciones y consideraciones de carácter legal”.Contraloria también confirmo que no había ningún decreto o iniciativa legal ingresada para su supervision y aplicabilidad, con esto finaliza sin cumplirse una de las ultima promesas que estaba pendiente

Al mediodía de hoy y a pesar de algunas protestas que debió esquivar en el camino de la capital con Valparaiso, Michelle Bachelet entrego las insignias del poder político en el Parlamento, para así convertirse en una ciudadana mas, así lo expreso en las redes sociales auto-poniéndose como ciudadana y ex presidenta de Chile, desde esas vías probablemente hablara en el futuro y sus legados con todo lo que hizo, serán los ciudadanos los primeros en que recibirán sus beneficios o perjuicios, Ahora por parte de ella a descansar luego de una ardua labor

