La crítica de Ricardo Lagos al gobierno de Bachelet: “A lo mejor ciertas cosas no se han implementado de la mejor manera”

El ex Presidente Ricardo Lagos respecto al nuevo escenario de la centroizquierda, dijo este sábado que “si no tenemos unidad, no me extrañaría que estuviéramos frente a un cambio que puede durar mucho tiempo más que un gobierno”. El ex Mandatario aseguró que la derrota de su sector político “ha sido muy fuerte producto de la división, no es nada nuevo. Me remito a lo que dije en su momento, cuando decliné la candidatura”, aseveró.

Además, Lagos habló sobre el segundo mandato de la Presidenta Bachelet y afirmó que “ha sido un gran esfuerzo por abrir los grilletes de lo posible, y creo que en buena medida se consiguió”. De paso, admitió que no siempre estuvo de acuerdo en la forma cómo se llevaron a cabo algunas reformas: “Hay una ciudadanía que está más abierta a determinados temas que antes no contaban. Quiero ser franco, a lo mejor ciertas cosas no se han implementado de la mejor manera, especificó”.

