La exhortacion del Cardenal Ezzati a Sebastián Piñera: "El país no puede cerrar los ojos frente a quienes reclaman"

Por Cristian Alvarez / Opine.cl

Este mediodía de lunes y ocupando las resoluciones que declaro hace algún tiempo la Conferencia Episcopal, el Cardenal Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati pidió al presidente Piñera que este cambio de gobierno es una “ocasión propicia para renovar el propósito de trabajar” y que Chile “No puede cerrar los ojos frente a quienes reclaman” por un mejor bienestar en diversas áreas, Estas palabras las otorgo en la misa ecuménica que otorgo el clérigo católico junto con otras iglesias en honor a su primer mandatario y su gobierno que asumieron ayer sus funciones, Salvo los lideres del Parlamento no hubo políticos de la oposición presentes en esta ceremonia

En nuestro país hay libertad de culto como también hay libertad de expresión, Aunque haya un fenómeno anti-clerical, las iglesias en nuestro país salvo en algunos puntos de amedrentamiento, pueden profesar sus cultos ante dios por medio de sus diferentes representantes, y también están preocupados algunas con mas influencia que otras sobre el devenir de nuestra patria, no quedándose al margen del transcurso de nuestra patria, y por eso en honor de nuestras nuevas autoridades realizaron hoy día una misa a honor a nuestras nuevas autoridades que asumieron durante ayer domingo y que hoy tomaron sus ritmos de trabajo formales, Aunque también llamaron la atención, las palabras del arzobispo católico de Santiago Ricardo Ezzati quien pidió a través del presidente Sebastian Piñera que nuestro país no cierre los ojos frente a quienes reclaman por un mejor bienestar de vida en diversos aspectos

Al mediodía de hoy lunes y después de recorrer las calles del centro de Santiago con honores militares, El presidente Sebastian Piñera llego a la Catedral de Santiago para participar de la “Oración Ecuménica”, que le brindaron todas las iglesias del país en su honor y de todo el equipo de trabaja que lo acompañara en los próximos 4 años, Participaron tanto los ministros del gabinete presidencial como sus asesores y parlamentarios del oficialismo que fueron invitados a esta ceremonia, estando ademas los representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y de los presidentes de la Corte Suprema y de las ramas del Parlamento Maya Fernandez (Diputados) y Carlos Montes (Senado), ellos 2 fueron los únicos representantes de la oposición que asistieron a estas ceremonia religiosa, puesto que no se vio a ningún representante mas de los partidos de la Nueva Mayoría o del Frente Amplio en este acto multireligioso, También no hubo asistencia completa a esta misa puesto que por ejemplo los puestos del lado sur asignado estaban vacíos, probablemente la jornada laboral que recién comienza hoy jugo en contra de esta asistencia, En todo caso y en comparación con los tradicionales “Te Deums” de Fiestas Patrias, al menos hubo la sensación de que esta ceremonia “paso volando” en su duración por su desarrollo rápido y sin interrupciones, cerca de una hora y 20 minutos duro este acto y del cual también contó con la asistencia de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de Carabineros, donde los nuevos jefes de la policía uniformada y de la rama armada mas antigua del país debutaron en su primer acto oficial en sus respectivos puestos, ellos fueron el representante y líder del Ejercito Ricardo Martinez quien asumió el viernes pasado y de Carabineros, Julio Pineda quien asumió esta mañana luego de aceptarse la renuncia de Bruno Villalobos por los polémicos casos que han afectado a la institución en el ultimo tiempo

En su homilía, el cardenal de la iglesia Catolica chilena Ricardo Ezzati, quien reapareció en un acto publico, luego de una crisis de salud que tuvo la semana pasada y por los coletazos que ha dejado el “Caso Barros”, Hablo en su homilía de los significados de un cambio de gobierno para nuestro sociedad y los enfoques que debe tener: “El cambio de época, como también el inicio de un nuevo gobierno, son una ocasión propicia para renovar el propósito de trabajar con tesón y luchar con perseverancia, frente a tantos desafíos que afectan y hacen sufrir a quienes, en nuestra sociedad, aun viven al margen del bienestar en la periferia de una sociedad que ha crecido sin equidad y con una insuficiente solidaridad”, Después y haciendo eco de las resoluciones que realizo la Conferencia Episcopal nacional sobre los problemas sociales que vive nuestro país, la autoridad religiosa pidió no cegarse ante los problemas sociales que aun los aqueja en especial los emergentes como inmigración, los problemas indígenas y todo lo que provoca la pobreza: “El país no puede cerrar los ojos frente a quienes reclaman una digna y pronta atencion a la salud, a los privados de libertad, a los adultos mayores, siempre mas numerosos, a los miles de migrantes en busca horizontes mejores y de forma especial, frente a nuestros hermanos mapuches, y a otros pueblos originarios”, Quizás como una coincidencia no prevista, el cardenal Ezzati ocupo la frase de campaña del presidente Piñera para otorgar esperanzas espirituales a los desfavorecidos: “A los pobres, a los afligidos, a los desposeídos y a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misedicordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos por la causa del bien, las bienaventuranzas abren las puertas de los tiempos mejores, porque el reino de los cielos les pertenece”

Luego del termino de la ceremonia que se simbolizo con la despedida del Arzobispo Ezzati hacia el Presidente Piñera también hablo otro personaje polémico de la Iglesia Católica; El cardenal emérito Jorge Medina quien había sido invitado el día de ayer a la recepción de protocolo en honor a las nuevas autoridades en La Moneda y que también hablo en el histórico inmueble religioso donde comento las posiciones en temas valoricos que debe tener el presidente: “Democraticamente, los gobiernos cambian de una forma tranquila, pacifica y amable, esta bien eso”, señalo este ex cardenal protodiacono, quien ante los legados de Michelle Bachelet en materia valorica indico que: “lamento mucho lo que nos dejo como el legado el aborto”, ademas de no declarase interiorizado de otros debates como la Ley de Identidad de Genero o la adopción homoparental donde indico que “No se lo que va a pasar ah, No soy profeta, pero puede pasar cualquier cosa”, Mientras tanto el ministro de Salud Emilio Santelices hablo con nuestro medio al final de esta ceremonia señalando que este evento religioso significa un aporte al menos espiritual para este nuevo periodo: “Este es un momento importante de reflexión, este es un acto ecuménico donde todas las iglesias se reúnen y todos desde su espiritualidad, le pedimos al presidente que lo iluminen, le den sabiduría para que pueda dirigir al país”

