La inédita marcha estudiantil feminista en Santiago: Masiva, reivindicativa y sin complejos Foto: Andrés Chandía

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de martes y a pesar de los problemas iniciales, se realizo la segunda marcha nacional del bloque social de la educación, aunque con demandas femeninas entre su principal reivindicacion, Mas de 150 mil personas según ellas marcharon por la alameda capitalina en un contexto mas pacifico que la marcha anterior, donde hasta incluso las propias mujeres controlaron esta protesta, aunque como casi siempre, termino en incidentes, Las dirigentes estudiantiles pidieron a las autoridades incluir a todos los componentes del feminismo para dialogar por protocolos que eviten mas vejamenes hacia ellas incluso desconocieron al Consejo de Rectores como interlocutor para conversar sobre estos problemas, Ministros y Parlamentarios conversan sobre este problema, acordando avanzar hacia estos protocolos

Otro rugido de las mujeres, otro acto de protesta, que al parecer si ejercen las estrategias correctas que generen respaldo ciudadano favorable, puede marcar definivamente un antes y un despues en la historia de las mujeres en Chile, hoy martes y en un nuevo capitulo de las actuales demandas feministas que quieren lograr un mejor trato hacia ellas en las instituciones de educacion, se realizo una nueva marcha estudiantil con un claro componente femenino en su desarrollo, en especial en la realizada aqui en Santiago de forma masiva

A pesar de la convocatoria realizada con dias de anticipacion, el inicio de esta protesta convocada en la capital no tuvo buena perspectiva ya que a la hora convocada(11:00 AM) no habia suficiente convocatoria para asistir a esta protesta, por lo que el transito seguia normalmente en la calzada sur de la alameda y para peor hubo una amenaza de bomba en el mismo lugar de partida, que fue revisada por Carabineros pero que finalmente se descarto, poco a poco comenzaron allegar diversas delegaciones estudiantiles en especial universitarios pero igualmente secundarios que llegaron con diversos atuendos con sus uniformes, con sus lienzos reivindicativos y hasta incluso en algunos casos con sus torsos desnudos, adornados con alguna pintura, a pesar de la baja temperatura que habia en la capital, Media hora mas tarde, comenzo la caminata. con el aumento de manifestantes y con el liderazgo de la marcha encabezado por mujeres pertenecientes a las directivas o liderazgos de las organizaciones estudiantiles mas importantes del pais, por primera vez al menos desde el 2011 que no ocurria esta situacion y donde los actuales lideres estudiantiles como los presidentes de la FECH y la FEUSACH asumieron roles secundarios en la realizacion de esta protesta asumiendo funciones de seguridad y de coordinacion

El desarrollo y trayecto de esta marcha fue mas tranquilo que la movilizacion anterior ocurrida en el mes de abril pero no exento de problemas en su recorrido, por ejemplo en la esquina de Av.Portugal con la alameda se sumo una gran convocatoria de personas que estuvo a punto de genera problemas con Carabineros, pero todos los manifestantes decidieron seguir recorriendo la ruta autorizada, metros mas al poniente a la altura de la plaza “Vicuña Mackenna”, un grupo de hombres encapuchados ataco un furgon policial lo que genero tambien la huida de un grupo de carabineras que estaba resguardando esta marcha, una cuadra mas adelante a la altura de la calle Mc-Iver, el carro lanzaaguas de la policia se activo por las provocaciones de un grupo de manifestantes, minutos antes de este momento y en la acera sur, el ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward veia el transcurso de esta protesta como un ciudadano mas junto a su jefa de prensa, Al llegar a los metros finales, alaaltura de la Autopista Central se encendio una fogata que no causo mas problemas y a la altura de la Av.Brasil hubo mas enfrentamientos entre encapuchados y la policia pero alli ocurrio otro hecho llamativo, otro grupo de mujeres que tambien estaban encapuchadas pero participando de esta protesta, semi-desnudas, persiguieron a estos personajes anti-sociales finalizando de golpe estos enfrentamientos y siendo aplaudidas por el resto de los protestantes, Al finalizar el recorrido autorizado, un acto cultural encabezado por la actriz Natalia Valdebenito marco el punto final de la protesta donde muchas de las dirigentas organizadoras reaccionaron emocionadas por la realizacion de esta marcha, pero ocurrio lo de siempre donde las fuerzas especiales de la policia ocuparon el carro lanza aguas y los moviles lacrimogenos para disolver esta marcha, terminando estas escaramuzas cerca de las 3 de la tarde

BALANCES Y MIRADAS

En sus balances realizados esta tarde en la sede de la FECH, las dirigentas estudiantiles mostraron satisfaccion en la asistencia y repercusion de la protesta en esta jornada, la vicepresidenta de la FEUC Araceli Farias hablo de lo ocurrido durante esta protesta donde “El día de hoy, hemos visto como esta movilizacion histórica de las mujeres ha alcanzado un amplio apoyo de la ciudadania, hemos llenado las calles el dia de hoy con mas de 150 mil personas, lo que nos ha venido ha demostrar que esta demanda, lo que estamos planteado las mujeres de nuestro pais de distintos espacios, universitarios, estudiantiles y secundarios le hacen un sentido a la ciudadania, lo que estamos planteando aqui es algo de sentido comun”, Otra representante universitaria Daniela Valenzuela de la U.D.Portales , tambien resalto la trascendencia de la protesta de hoy calificandola como un hito: “Hoy dia estamos apreciando un hito historico, no del movimiento estudiantil y con eso desde la facultad queremos ser bastante claras, Hemos levantado esta lectura de que nosotras no somos una extremidad del movimiento estudiantil, somos movimiento feminista y estamos haciendo historia, estamos visibilizando a nivel pais”, Mientras tanto la vocera de la ACES Amanda Luna Cea rechazo las posturas del gobierno en este tema pidiendo mas medidas para combatir los vejamenes en los establecimientos educacionales: “Hoy dia no necesitamos los saludos de las mujeres conservadoras del gobierno, hoy dia necesitamos acciones concretas que permitan que dejen que en nuestros liceos se dejen de enseñar a violadores, a abusadores, a estudiantes que dia a dia violentan a nuestras compañeras por el simple hecho de ser mujeres y de ser disidentes”

Mientras tanto desde las autoridades tanto academicas como politicas se reunieron en el Parlamento en Valparaiso para analizar esta situacion que mantiene movilizadas a una veintena de universidades, el rector de la U.de Chile Ennio Vivaldi indico que esta esla oportunidad para corregir las actuales falencias para enfrentar estos casos de absos hacia las mujeres para que no se repitan en el futuro: “Las manifestaciones que los estudiantes están haciendo son un llamado de atención sobre el acoso y la discriminación de género, para ser abordados de forma drástica. No es necesario ponerse en el lugar de las mujeres, es un tema en el cual todas las personas, independiente de su edad y sexo, hoy toman conciencia de que habido una tremenda desigualdad y lo que tenemos que hacer es corregir esto de una manera muy profunda”. Mientras que el ministro de Educacion Gerardo Varela declaro las instancias de trabajo que estan haciendo con el Ministerio de la Mujer y con el Consejo de Rectores, en un protocolo para evitar mas situaciones de las cuales las estudiantes se han movilizado, las mencioandas dirigentas rechazaron los dichos que señalo este secretario de Estado sobre el reduccionismo de los casos denunciados, llamando a rechazar las acciones tanto de el como de su par del Ministerio de la Mujer Isabel Pla, Segun las autoridades, mas de 25 mil personas participaron de esta protesta generandose 16 detenidos, denunciandose ademas el ataque hacia un grupo de Carabineras en la Plaza Italia de Stgo, Las dirigentas llamaron a participar de un encuentro de educacion no sexista el proximo 26 de mayo en un lugar por confirmar

