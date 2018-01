La reacción de Beto Cuevas y Clavería a la cita de Francisco en Maipú

El Papa mencionó parte de la canción “Aquí” del grupo La Ley, cuyos dijeron sentirse orgullosos por lo ocurrido. “Es satisfactorio que un personaje de importancia mundial cite palabras que me vinieron al corazón” dice Cuevas.

Cerca de 60 mil jóvenes llegaron durante la tarde de este miércoles al Santuario Nacional de Maipú. En la ocasión el Papa Francisco les hizo un potente llamado a ser protagonistas de un nuevo Chile. En una parte de su discurso, y refiriéndose a cómo muchas veces estamos sin energía y nuestras ideas no salen a la luz, citó uno de los mayores éxitos La Ley.

“Al quedarnos sin esa «conexión» que les da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: “el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas”. Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños”, dijo el Papa Francisco.

El periodista del Arzobispado de Santiago Francisco Morón habló, con Beto Cuevas, quien se mostró sorprendido y agradecido por lo sucedido:

“Para mí es algo que me da mucha satisfacción porque no solamente escribo canciones para que ’peguen’, escribo canciones para que queden. Son palabras que están siendo usadas en un discurso que apunta justamente a hacer que la gente joven se acuerde, sea más sabia, que haga las cosas diferente a como quizás las han hecho otras generaciones atrás. Finalmente, el mundo es de los jóvenes, los jóvenes son los que van a marcar el paso de los años que vienen, de las cosas que se hacen y de las decisiones que se toman. Sí que es satisfactorio que un personaje de importancia mundial cite palabras que me vinieron al corazón. Es una razón para sentirse bien”, dijo el cantautor.

Por su parte, Mauricio Clavería, ex baterista de la banda también tuvo palabras tras la noticia. “Es un honor, me parece muy bien. Qué lindo que haya agarrado esa canción y esa letra como para un ejemplo. Fue una canción que hicimos hace muchísimos años y jamás me hubiera imaginado que hubiese tenido tal vez esa misión. Me da mucho gusto. Estoy muy sorprendido, pero para bien. Es una canción que de alguna forma demuestra lo importante que es la vida y sobre todo saber vivirla. Vivirla en tu entorno, a disfrutar de las cosas que tienes, de las pocas cosas que tienes en realidad, es como ese el planteamiento de la canción, con un mensaje muy positivo lo cual me da mucho gusto que haya pasado esto que tú me estás comentando”.

El Papa Francisco se valió de esta letra para incentivar a los jóvenes y más adelante decirles:

“Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, “es el consejo del diablo” -no le hago falta a nadie- que quiere hacerte sentir que no vales nada…pero para dejar las cosas como están, para que nada cambie. El único que puede hacer cambios en la sociedad es el joven. Nosotros estamos del otro lado”.

En la escuela, en la universidad, en la calle, en la casa, entre amigos, en el trabajo; frente al que le hacen bullying: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”. Cuando salen a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”. Es la contraseña, la batería para encender nuestro corazón, encender la fe y la chispa en los ojos. Eso es ser protagonistas de la historia.

Fuente: Iglesia.cl

