Las postales que ha dejado la Comic Con Chile

Los más connotados actores y actrices de Harry Potter, Piratas del Caribe, The Games Of Thrones y Stranger Things, fueron parte de los invitados que estuvieron presentes en esta segunda jornada de Comic Con Extreme Chile, la que hoy fue visitada por miles de amantes de las series, películas, cómics, cosplay, video juegos y la cultura pop.

Una segunda jornada espectacular tuvo hoy Comic Con Chile Kem Xtreme, superando las expectativas de Vibra Marketing, productora encargada de realizar la versión chilena de este evento internacional, que finaliza mañana a las 21:00 en Espacio Riesco, con la banda Sinergia. ​

El actor Daniel Muñoz, se disfrazó como uno de los militares de la exitosa saga Star Words. El público debía descubrir quién era y ganarse una Comic Con Box. “Es traje está muy bien hecho, estoy asombrado y es loco que nadie se dé cuenta y que camines por el público sin que te reconozcan”, contó mientras se ponía el traje blanco.

Las competencias de baile, juegos Gamer, y el alto nivel de los Cosplay, encantaron al público que esta vez fue más familiar, que fanáticos. Uno de los stand que también cautivó a los asistentes fue el de FOX, hoy se celebraron los 62 años de Homero Simpson. Además, los niños podía disparar a los personas de The Walking Dead.

Chris Rankin, Stanislav Ianevski y Harry Potter

En esta jornada los actores de la famosa saga conversaron sobre el personaje favorito que les habría gustado representar en Harry Potter. Rankin quien interpreta a Percy Weasley, sostuvo que le gustaría interpretar a Snake porque “a pesar de qu estar siempre enojado, siempre tiene la razón”. Por otro lado, Ianevski, Viktor Krum en la película indicó que le “Voldemor en mi favorito, porque es interesante interpretar personajes que están en el lado oscur”, finalizó.

“Mi casa es su casa”, Pilou Asbaek The Game of Thrones

“Mi casa es su casa”, con esas palabras el actor de la serie The Game of Thrones conversó con la prensa y sus admiradores, también hablando algo de español. Muy cercano y contento de estar en Chile.

Dentro de las anécdotas de las series que ha filmado, contó que “con el personaje Euron Greyjoy, The Games of Thrones me demoro 20 minutos en maquillaje, mientras que en otras series he llegado a tardar tres horas, quedando con el cuerpo tieso y solo con ganas a esas alturas de irme a casa… pero no, hay que ir a filmar”.

Consultado por nuevas seres o películas, el actor sostuvo “contaré cuando esté todo andando”.

Amo Latinoamérica, Kevin McNally Piratas del Caribe

En esta segunda jornada de la Comic Con Extreme Chile, el pirata Joshamee Gibbs de la gran saga Piratas del Caribe, conversó con sus seguidores chilenos. Con la simpatía que lo caracteriza en su larga trayectoria, Kevin McNally, confesó que ama Latinoamérica y que espera que lleguen las seis de la tarde cada día para tomarse “un buen vino, y si es chileno, mejor”.

Además, contó algunas anécdotas de las grabaciones de Piratas del Caribe. “Durante las grabaciones usamos dientes postizos, en general los dientes (placa) no quedan a la medida, a mí me pasaron unos más chicos y cuando me tocó mi diálogo con Jack Sparrow, saltaron los dientes… pero nadie se dio cuenta, y se siguió la grabación”

