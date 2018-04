Legisladores de oposicion presentan proyecto de ley para legalizar la eutanasia

El senador PPD Ricardo Lagos Weber y el diputado del Frente Amplio Vlado Mirosevic presentaron esta mañana de viernes, su proyecto de ley para legalizar la muerte asistida bajo el método de eutanasia, fusionando así sus iniciativas legales que presentaron sobre esta materia, señalaron que se dará cuando hayan condiciones medicas que acrediten el estado terminal del paciente y que el determine concientemente esta decisión de quitarse la vida asegurando así que no se hará de forma libre, ademas pidieron al gobierno que mire ampliamente este tema y que no se convierta en obstáculo su discusión

Otro tema valòrico que puede hablarse masivamente, dependiendo de las condiciones que se den en el futuro, si antes fue el origen de la vida con el aborto terapéutico, ahora es su termino como esta ejemplificado en la eutanasia, la “muerte legal” donde de forma asistida y con plena conciencia del que lo pide puede quitarse la vida para evitar seguir sufriendo una enfermedad terminal, un tema candente que puede rebrotar las pasiones en materias morales como ya ocurrió en algunos países donde ya se legalizo pero aquí en Chile, algunos parlamentarios pretenden legalizarlo como lo que presentaron esta mañana los parlamentarios de oposición Ricardo Lagos Weber y Vlado Mirosevic quienes presentaron hoy viernes su iniciativa para obtener la eutanasia legal en nuestro país

Esta mañana en la sede del Poder Legislativo en Santiago, los mencionados legisladores del PPD y del Frente Amplio presentaron detalles de su iniciativa legal que fusiona las propuestas que ambos presentaron (la de Mirosevic fue presentada durante este año en la Camara de Diputados) y que el mencionado diputado del Partido Liberal lo presentara ante la cámara alta con el auspicio del senador por la región de Valparaiso, este proyecto determina la facultad de poner fin al termino de una vida, mediante una petición consciente del paciente y la determinación medica de que su mal es terminal o irreversible en su recuperación, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber fundamento este apoyo a esta iniciativa legal para fomentar una muerte digna: “Reafirmar nuestro apoyo para la necesidad de contar con una legislación que regule faculte y permita que aquellos chilenos y chilenas que sufran enfermedades terminales con mucho dolor, que estén conscientes de sus actos puedan si asi lo estiman disponer de partir antes de esta vida, lo que persigue esto es conseguir lo que se llama una muerte digna y para eso en Chile no esta regulado, son legislaciones de otros países donde existe esta posibilidad de adultos conscientes que tienen sus días si me permiten la expresión, contados, en la practica con enfermedades terminales que puedan evitarse un dolor o un tratamiento que no llegara a destino, si no que solo extender artificialmente la vida, ponerle termino”, afirmo así el legislador que ademas es hijo del ex presidente Ricardo Lagos

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic agradeció este respaldo pidiendo abrir este debate sobre las libertades individuales de las personas: “El principio que esta detrás de esto, es respetar la voluntad del paciente, cuan es la justificación en el cual la sociedad le va a impedir a una persona morir dignamente, por el contrario, la va a obligar a pasar durante un tiempo un sufrimiento brutal que no tiene ninguna justificación, Por lo tanto abramos en Chile a un debate democrático sobre la libertad individual, en donde cada paciente sera puesto en circunstancia en esos zapatos donde decida lo contrario, es decir, nuestra actual legislación no es mas que una legislación tiránica y profundamente inhumana que no tiene compasión con aquellos pacientes que están sufriendo”, por su parte y ante las potenciales objeciones de conciencia que ya están haciendo estragos con la vigencia de la Ley de Abortos Terapéuticos pero que en caso de legalizarse pueden aplicarse a estos casos de decesos asistidos, el senador Lagos Weber afirmo que por el momento no están contemplados estas situaciones pero que no habrá una aplicación libre de estas muertes porque se requerirán informes médicos para su aplicación: “En nuestro proyecto no esta contemplado el tema de la objeción de conciencia, lo que si se requieren son informes médicos que certifiquen que una persona tiene enfermedad terminal y que es de profundo dolor y que son requisitos copulativos, esta no es una eutanasia libre, si usted quiere…. o suicidio asistido, no estamos hablando de eso, eso es otro tema, y si, es un derecho y probablemente nos veamos enfrentados a esa discusión, por una parte aquellos que tienen el derecho a ser objetores de conciencia que yo espero que sean los doctores, o los enfermeros y no las instituciones, que no comparto el criterio, y otro que es el derecho a una muerte digna, yo desde ese punto de vista, se buscara la formula”, afirmo asi este miembro de la Càmara Alta

En la actualidad, solo hay 5 países en el mundo donde esta legalizada esta muerte asistida, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza en Europa y Colombia en América, son las nacionales donde esta autorizada este termino decidido por el paciente medico que lo desee, este proyecto que se presentara en el Senado contara como antecedente, la iniciativa legal que fue presentado en enero pasado por el mencionado Mirosevic, que contó con el patrocinio de los legisladores del PS Daniel Melo y Manuel Monsalve, de los PPD Loreto Carvajal, Guillermo Ceroni, Cristina Girardi, Felipe Letelier y Miguel Angel Alvarado, la PC Karol Cariola y el independiente Pepe Auth, la primera iniciativa legal presentada en el Congreso Nacional fue en el año 2004, encontrándose actualmente archivada, Un debate que puede levantar nuevamente las pasiones morales en nuestra sociedad

Comentar